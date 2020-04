Mihin Venäjä pyrkii kansanmurhasyytöksillään? Suomalaistutkija: Poliittinen hanke Suomea vastaan

Tutkija Antti Kujala epäilee, että Suomea vastaan käynnistetty kansanmurhatutkinta kertoo Venäjän johdon elävän nyt omassa ”KGB-kuplassaan”, jossa Neuvostoliiton vääristelemä totuus ohjaa päätöksentekoa oletettuna oikeana totuutena.

Muun muassa elävältä haudattuja ja kaasukammioissa tapettuja sotavankeja yhteensä 7 000 sekä ainakin 8 000 keskitysleireillä kuoliaaksi piinattua neuvostoliittolaista siviiliuhria. Slaavilaista alkuperää olevien ihmisten kansanmurha etnisin perustein.

Tähän kaikkeen Venäjän valtiollinen tutkintakomitea väittää Suomen syyllistyneen Itä-Karjalan miehityksen aikana jatkosodassa 1941–44.

Suomen tekemiä sotavankisurmia tutkinut Helsingin yliopiston dosentti Antti Kujala on pöyristynyt Venäjän uusista väitteistä.

– Ei niissä ole totuuden häivääkään. Tämä kaikki on ihan trumpintietoa, jos tätä vertausta voi näinä aikoina käyttää.

– Todistusaineistona käytetään nyt ilmeisesti NKVD:n ja Smershin suorittamia kuulusteluja, joissa vapautuneet neuvostovangit ovat kertoneet sitä, mitä ovat olettaneet kuulustelijan halunneen kuulla, Kujala arvioi.

Vladimir Putin käyttää liioiteltuja viholliskuvia hyväkseen pysyäkseen itse vallassa. Helsingin yliopiston historian dosentti Antti Kujala uskoo, että siinä on yksi syy Suomea vastaan käynnistettyyn kansanmurhatutkintaan.

Kujalan mukaan tutkintakomitean väitteet ovat kaikkineen niin käsittämättömiä, että niiden kommentointi on jo sinänsä mahdotonta. Hänen mielestään koko rikostutkintaa pitääkin lähestyä aivan toisesta näkökulmasta.

– Tämä on ihan poliittinen juttu, jonka tavoitteena on asettaa Suomi epämiellyttävään valoon. Esimerkiksi suomalaisten tutkijoiden olisi turha mennä tähän mukaan ja pyytää todisteita nähtäväksi, kun johtopäätökset on näköjään tehty jo ennalta.

Venäjän federaation tutkintakomitea on suoraan presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa oleva rikostutkintaviranomainen, jolle uskotaan normaalisti kaikki niin kutsutut korkean profiilin rikokset.

Kyse ei ole siis Karjalan tasavallan sisäisestä Suomi-hankkeesta, vaan siihen on valjastettu tutkintakomitean lisäksi myös kaikki Venäjän johtavat valtiolliset tiedotusvälineet.

– Putin käyttää hyväkseen liioiteltua viholliskuvaa lännestä pysyäkseen vallassa, se on häneltä aivan tietoista politiikkaa. Mutta ihmettelen silti suuresti, mihin Venäjä tällä kaikella pyrkii.

Suomea vastaan käynnistettyä kansanmurhatutkintaa tekee Venäjän tutkintakomitea, jonka johtaja Aleksandr Bastrykin (kesk) kuuluu Vladimir Putinin luottomiehiin. Kuvassa on myös sisäministeri Vladimir Kolokoltsev.

Kujalan mukaan vaikuttaa siltä, että yksi selitys Venäjän käynnistämälle rikostutkinnalle voisi olla tarve vastata Suomen pyrkimykseen selvittää Josif Stalinin suomalaisten vainouhrien kohtaloa.

– Venäläinen ajattelu menee todennäköisesti niin, että he eivät usko, että halu Stalin-selvitykseen lähti Suomessa yksityiseltä taholta. He kuvittelevat, että se on Suomen valtion aloittama hanke Venäjää vastaan ja nyt he haluavat tehdä jonkin vastahankkeen Suomea kohtaan.

Suomessa kaavailtu Stalin-selvitys lähtee puhtaasti historiantutkinnan näkökulmasta, mutta Venäjällä on nyt pantu käyntiin kansainvälisenkin mittapuun mukaan poikkeuksellisen rankka rikossyyteviritelmä kansanmurhasta.

– Ei näillä asioilla pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa, eikä Suomi ole ollut aikeissa syyttää Venäjää kansanmurhasta.

Suomen sotarikokset ja sotasyyllisyys tutkittiin heti jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen määräysten nojalla ja Neuvostoliitto sai Suomelta suuret sotakorvaukset teollisuustuotteiden muodossa. Kun Venäjä nyt virittelee kertaalleen jo ratkaistuista asioista uutta oikeudenkäyntiä, ongelmaksi tulee Kujalan mukaan myös se, ketä voi enää syyttää.

– Itä-Karjalan miehitykseen osallistuneista ei ole enää elossa kuin korkeintaan joitakin rivimiehiä. En ymmärrä, ketä Venäjä aikoisi siis syyttää?

Suomalaisia sotilaita autopysäkillä Petroskoissa jatkosodan aikana lokakuussa 1941.

Suomi ei ole koskaan käyttänyt kaasukammioita eikä myöskään väitettyjä elävältä hautaamisia ole sotahistorioitsijoiden tietoon tullut.

Kujala itse on törmännyt väitteisiin yhdestä poltetusta sotavangista niin kutsutussa Puskuselän jutussa. Myös tämä on hänen mukaansa Smershin paisuttelema ja vääristelemä väite, mutta sitä on käytetty hyväksi neuvostopropagandassa.

Suomi syyllistyi Kujalan arvion mukaan todellisuudessa noin 1 200 neuvostosotavangin surmaamiseen, mikä on liki kuusi kertaa vähemmän kuin tutkintakomitean nyt ilmoittama luku.

Itä-Karjalan siviilileireillä kuoli todellisuudessa puolestaan yli 4 000 ihmistä lähinnä nälkään ja sairauksiin, mikä on puolet tutkintakomitean ilmoittamasta määrästä.

Kujalan mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjän hallinnossa ollaan nyt lähestymässä vaihetta, jossa Putinin turvallisuuspalvelutaustainen lähipiiri ”elää omassa kuplassaan ja he uskovat vain KGB:n ja sen edeltäjien asiakirjoja”.

Länteen loikanneen KGB-vakoilija Oleg Gordijevskin tuoreessa elämäkerrassa kerrotaan, että neuvostojohtaja Juri Andropov uskoi lännen todella aikovan aloittaa ydinsodan Neuvostoliittoa vastaan. Tosiasiassa kyse oli kuitenkin KGB:n ylläpitämästä propagandistisesta viholliskuvasta, joka jatkuvasti toistettuna alkoi muuttua todeksi myös kgbläisten itsensä mielessä.

– Kysymys on nyt Venäjällä samasta ilmiöstä, Kujala arvioi.

