Auringonvalo tuhoaa nopeasti uuden koronaviruksen, sanovat amerikkalais­tutkijat. Tutkimusta ei tosin ole vielä virallisesti julkaistu tai alistettu riippumattomaan arviointiin.

Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston edustajan William Bryanin mukaan viraston tutkijat ovat saaneet selville, että ultraviolettisäteet vaikuttavat patogeeniin. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että koronaviruksen leviäminen hellittäisi kesällä.

– Hätkähdyttävin havaintomme oli, että auringonvalo tuntuu tappavan viruksen niin pinnoilta kuin ilmastakin, Bryan sanoi.

– Myös lämpötilan tai kosteuden tai molempien lisääminen näyttää toimivan virusta vastaan, hän jatkoi.

Ultraviolettivalon sterilisoivasta vaikutuksesta on tiedetty jo pitkään, koska säteily vahingoittaa viruksien geneettistä rakennetta ja niiden kykyä monistua.

Koska tutkimusta ei kuitenkaan ole julkaistu, tiedossa ei ole, kuinka voimakasta testeissä käytettävä säteily oli tai vastaako sen aallonpituus kesän luonnonvaloa.

– Olisi hyvä tietää, miten testi on tehty ja kuinka tulokset on mitattu. En epäile, että se olisi tehty huonosti, mutta viruksien testaamiseen on lukuisia tapoja, riippuen siitä, mitä osa-aluetta halutaan tutkia, perusteli texasilaisbiologi Benjamin Neuman.