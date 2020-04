Tshekit saavat jälleen matkustaa ulkomaille – maa purkaa myös muita koronarajoituksia

Prahalaiset yrittivät pitää etäisyyttä toisiinsa jonottaessaan koronavirustestiin torstaina. Kyse oli tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka iso osa Tshekin pääkaupungin asukkaista on sairastanut covid-19-taudin.

Tshekin aiemmin kansalaisilleen asettamat rajoitukset ovat kuuluneet Euroopan ankarimpiin. Hallituksen mukaan ne ovat auttaneet merkittävästi välttämään terveydenhuollon ylikuormittumista.

Tshekin hallitus ilmoitti torstaina purkavansa kansalaisille koronaviruksen leviämisen vuoksi asetettuja rajoitteita. Reutersin mukaan uusien tartuntojen määrän pieneneminen on johtanut maassa optimismiin sen suhteen, että epidemia olisi saatu hallintaan ainakin toistaiseksi.

– Olemme onnistuneet hallitsemaan pandemiaa poikkeuksellisen hyvin Tshekin tasavallan maaperällä, terveysministeri Adam Vojtech kertoi hallituksen kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Vojtech kertoi, että ei-välttämätöntä liikkumista ja ulkomaille matkustamista koskevat kiellot oli kumottu. Ulkomaille matkustavien on kuitenkin palatessaan esitettävä joko negatiivisen koronavirustestin tulos tai asetuttava kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Sisäministeriön mukaan myös ulkomaalaisten matkustusrajoituksia puretaan hivenen sallimalla EU:n alueelta tulevien yliopisto-opiskelijoiden ja liikematkailijoiden saapuminen maahan. Negatiivisen testituloksen esittäminen tai karanteeni koskevat myös heitä.

Perjantaista lähtien julkisilla paikoilla sallitaan alle 10 hengen kokoontumiset, kun aiemmin korkein sallittu henkilömäärä oli kaksi. Maanantaina avaavat ovensa puolestaan maan yliopistot, kuntosalit sekä kirjastot.

Lisäksi rajoitusten purkamiseen liittyy myymälöiden avaamisen nopeuttaminen pääpiirteittäin Saksan ja Itävallan mallia noudattamalla.

Maskin käyttö julkisilla paikoilla pysyy kuitenkin edelleen pakollisena, eikä suurien yleisötapahtumien järjestämistä sallita edelleenkään.

Hallitus valmis kiristämään rajoitteita uudelleen

Tshekin tuoreita päätöksiä on kuvailtu jyrkäksi suunnanmuutokseksi, sillä maan maaliskuussa asettamia rajoitteita on pidetty Euroopan ankarimpiin kuuluvina. Terveysministeri Vojtechin mukaan rajoitustoimet ovat auttaneet merkittävästi välttämään sairaaloiden ylikuormittumista.

Liike-elämän edustajat sekä myös jotkut lääketieteen asiantuntijoista olivat vaatineet rajoitusten purkamista. Epidemiologit taas varoittivat liian pikaisten askelten ottamisesta.

Päätöstä rajoitteiden purkamisesta edelsi terveysministeriön asiantuntijoiden tekemä analyysi, joka osoitti viruksen tartuttavuusluvun laskeneen ja olevan nyt 0,7. Lukema viittaa siihen, kuinka monelle muulle yksi tartunnan saanut siirtää viruksen.

Jos tartuttavuusluku on alle yksi, epidemian katsotaan olevan hiipumassa. Tshekissä uusia tartuntoja on viime aikoina todettu keskimäärin 119 päivässä. Se on alle puolet huhtikuun alkupuolen vastaavasta luvusta.

Kaikkiaan Tshekissä oli torstaihin mennessä todettu 7 187 vahvistettua tartuntaa. Kuolonuhreja virus oli samassa ajassa vaatinut 210.

Teollisuusministeri Karel Havlicek sanoi hallituksen olevan valmis kiristämään rajoitteita jälleen, jos tartuntojen määrä lähtee uuteen nousuun.