FT: Koronaviruksen hoidoksi toivottu remdesiviiri floppasi ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa

Lääkeyhtiö huomauttaa, että tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti, koska potilaita ei saatu riittävästi.

Viruslääke remdesiviiri floppasi ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa, Financial Times uutisoi torstaina Reutersin mukaan. Talouslehti viittasi jutussa Maailman terveysjärjestö WHO:n vahingossa julkaisemiin luonnosteksteihin.

Kiinalaisen tutkimuksen mukaan remdesiviiri ei parantunut potilaiden tilaa eikä vähentänyt patogeenien määrää veressä, Financial Times kertoo. Tutkimukseen osallistui 237 potilasta, joista lääkettä annettiin 158 potilaalle. Heidän tilaansa verrattiin 79 potilaaseen, jotka eivät saaneet lääkettä.

18 potilaan kohdalla lääkehoito jouduttiin keskeyttämään sivuvaikutusten takia. Lehti ei tarkemmin kerro, minkälaisista sivuvaikutuksista oli kyse.

WHO:n edustaja kertoi STAT Newsille, ettei luonnos ollut käynyt läpi vertaisarviointia. WHO odottaa lopullista versiota ennen kuin se kommentoi tutkimusta.

Remdesiviiriä valmistavan Gileadin edustaja Amy Flood sanoi, että yhtiö uskoo vahingossa julkaistun päivityksen sisältävän tutkimuksen sopimatonta luonnehdintaa. Floodin mukaan tutkimus keskeytettiin aikaisin, koska potilaita oli liian vähän. Tämän takia se ei ”mahdollista tilastollisesti merkityksellisiä johtopäätöksiä”.

Remdesiviiristä on toivottu lääkettä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Viruslääkkeen tarkoituksena on vähentää viruksen lisääntymistä kehossa. Remdesiviiri ei ole saanut myyntilupaa toistaiseksi missään maassa, joten kyse on kokeellisesta hoidosta.

Aiemmin on uutisoitu, että lääkkeellä voisi olla tehoa koronavirusta vastaan. Toisin kuin kiinalaistutkimus, nämä tutkimukset eivät ole olleet satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia.

Toistaiseksi covid-19-tautiin ei ole lääkehoitoa vaan kyse on oireiden hoidosta. Maailmalla on kuitenkin käynnissä useita tutkimuksia hoidon löytämiseksi.

Esimerkiksi WHO:n Solidarity-tutkimukseen osallistuu yli 100 maata. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää remdesiviirin, reumalääkkeenä käytetyn hydroksiklorokiinin ja malarialääkkeenä käytetyn klorokiinin, MS-taudin hoitoon käytetyn interferoni beeta1a:n ja hiv-lääkkeinä käytettyjen lopinaviirin ja ritonaviirin tehoa covid-19-tautiin. Julkisuuteen ei ole kerrottu, oliko kiinalaistutkimus osa Solidarity-tutkimusta.