Koronapandemia etenee Etelä-Amerikassa – Brasiliassa yli 3 000 kuollutta, Ecuador tuplasi tartuntamääränsä

Vahvistettuja tartuntoja on Brasiliassa lähes 50 000 ja Ecuadorissa noin 22 000.

Brasilia on ylittänyt 3 000 koronavirukseen kuolleen rajan. Maailman viidenneksi väkirikkaimmassa maassa kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 407 koronakuolemaa.

Miljoonaa asukasta kohden Brasiliassa on kuollut 16 ihmistä, kun Suomessa vastaava luku oli torstaina 31. Vahvistettuja tartuntoja Brasiliassa on lähes 50 000.

Asukaslukuun suhteutettuna koronavirus on koetellut Etelä-Amerikan maista pahiten 17,5 miljoonan asukkaan Ecuadoria. Torstaina Ecuadorin terveysministeri ilmoitti tartuntamäärän olevan lähes kaksinkertainen aiemmin ilmoitettuun verrattuna, sillä maa sai viimein raportoitua suuren määrän jo aiemmin tehtyjä koronavirustestejä.

Ecuadorissa on nyt noin 22 000 vahvistettua tartuntaa. Virukseen on kuollut maassa 560 ihmistä, mutta tämäkin lukema on ministerin mukaan alakanttiin.