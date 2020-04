Ruotsin tuore arvio: joka neljäs tukholmalainen sairastunut pian koronaan

Ruotsin kansanterveysvirasto arvioi, että kahden kuukauden kuluttua yli puolet Tukholman läänin asukkaista on saanut koronatartunnan.

Jopa 500 000:n tukholmalaisen arvioidaan saaneen koronavirustartunnan, Ruotsin kansanterveysvirasto tiedotti torstaina.

Tukholman läänissä asuu 2,35 miljoonaa asukasta. Koronaan olisi näin sairastunut yli 21 prosenttia alueen asukkaista.

Vahvistettuja koronatartuntoja on Ruotsissa tällä hetkellä 16 755, mistä 6 681 on vahvistettu Tukholmassa. Yli 2 000 ihmistä on kuollut.

Kansanterveysviraston mukaan toukokuun alkuun mennessä koronatartuntoja arvellaan olevan Tukholman seudulla jo 610 000 kappaletta, mikä tekee 26 prosenttia alueen asukkaista. Se tarkoittaa, että joka neljäs tukholmalainen olisi saanut koronatartunnan.

Arvioitua vauhtia yli puolet alueen asukkaista on saanut koronatartunnan kahdeksan viikon kuluttua. Arvostettu ruotsalainen epidemiologi Johan Giesecke kertoo Aftonbladetin haastattelussa kuitenkin uskovansa, että virus leviää Ruotsissa jopa nopeammin, mitä kansanterveysvirasto arvioi.

Hän arvioi, että yli puolet tukholmalaisista on saanut koronatartunnan jo 6–7 viikon kuluttua.

Giesecke on toiminut ennen Ruotsin valtionepidemiologina. Lisäksi hän on työskennellyt maailman terveysjärjestö WHO:lle.

Saavutetaanko Tukholmassa laumasuoja?

Tukholman läänin arvioitu 50–60 prosentin tartuntaluku olisi jo niin sanotun laumaimmuniteetin vaatima lukema.

Laumasuoja tautiin syntyy, kun riittävän suuri määrä ihmisiä on vastustuskykyisiä taudille, ja näin ihmiset ovat paremmassa suojassa sairastumiselta.

Ruotsi näyttää ottaneen muista Euroopan maista poikkeavan linjan pyrkimällä juuri laumaimmuniteetin saavuttamiseen, vaikka kansanterveysvirasto ei asiaa ole virallisesti myöntänytkään. Ruotsin rajoitustoimet ovat olleet muihin maihin verrattuna kuitenkin hyvin löyhiä.

Viime aikoina Ruotsi on tosin kiristänyt hieman linjauksiaan, mutta ravintolat ja kuntosalit ovat silti saaneet olla koko ajan auki vain pienin rajoituksin.

Giesecke kuitenkin arvioi, ettei laumasuojan vaatimat tartuntalukemat tule vielä hidastamaan koronan leviämistä merkittävästi.

– Puolilla ihmisistä ei yhä ole tartuntaa. Rajoitukset tulevat olemaan voimassa kuukausia, enkä usko, että tilanne on ohi ennen kesän loppua.

Giesecke aiheutti aiemmin tällä viikolla Ruotsissa kohun, kun hän arvioi Svenska Dagbladetille, että valtaosa koronan levittäjistä on oireettomia. Näkemys poikkesi merkittävästi kansanterveysviraston arviosta. Aftonbladetin haastattelussa hän kuitenkin tarkensi, että useilla tartuttajilla saattaa olla oireita, mutta he eivät syystä tai toisesta reagoi oireisiinsa ja hakeudu terveydenhoidon piiriin.