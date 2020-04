Ensimmäinen Youtube-video julkaistiin 15 vuotta sitten – kömpelön norsuklipin tekijästä tuli nopeasti monimiljonääri

Ensimmäistä Youtube-videota on katsottu tähän päivään mennessä jo yli 90 miljoonaa kertaa.

15 vuotta sitten verkkoon ladattiin video, joka tulisi olemaan osa historiaa – kyseessä oli ensimmäinen videopalvelu Youtubeen ladattu video. Vaatimaton klippi on nimeltään ”Minä eläintarhassa”.

Vain 18 sekuntia pitkän videon julkaisija on Youtuben perustajiin kuuluva Jawed Karim.

Klippi on omiaan kuvaamaan videopalvelun muutosta vuosien varrella. Videolla ei vilautella yhteistyökumppaneita tai leveillä leikkaustaidoilla: sen sijaan Karim esittelee takanaan käyskenteleviä elefantteja.

– Okei. Täällä ollaan, elefanttien luona, Karim aloittaa kömpelösti.

Loppuvideon sanoma on yksinkertaisuudessaan sangen samaistuttava:

– Mikä tekee näistä tyypeistä siistejä on, että niillä on todella, todella pitkät, öö, kärsät. Ja se on siistiä.

– Siinä on oikeastaan kaikki sanottava, Karim tuumaa lopuksi.

Siinä se. Loppu on internethistoriaa. Youtuben mukaan videopalvelulla on tänä päivänä 2 miljardia käyttäjää kuukaudessa. Yhtiön mukaan sen videoita katsellaan päivittäin yhteensä miljardin tunnin edestä.

Mukavasti kävi myös norsuvideon julkaisijan: vain vuosi videopalveluun ladatun eläintarhavierailun jälkeen Karim oli monimiljonääri.

Youtuben perustajiin kuuluvat Karimin lisäksi Steve Chen ja Chad Hurley. Kolmikko tapasi työskennellessään maksujenvälitysjärjestelmä Paypalin palveluksessa.

Norsuvideota on katsottu tähän päivään mennessä yli 90 miljoonaa kertaa.

Jos video ei näy yllä, voit katsoa sen täältä.

Vuosipäivästä kirjoitti CNN.