Suomalaislääkäri Marjut on hoitanut satoja koronapotilaita Yhdysvalloissa – kertoo nyt, mikä pandemian keskellä on ollut rankinta

Marjut Kokkonen-Korpela on joutunut näkemään työtoveriensa ja näiden omaisten kuolevan koronavirukseen.

Suomalainen infektiolääkäri Marjut Kokkola-Korpela työskentelee New Jerseyssä yhdessä maailman pahimmista korona-alueista.

Yhdysvaltojen New Jerseyssä työskentelevä infektiolääkäri Marjut Kokkola-Korpela laittoi maaliskuun puolivälissä ensimmäisen potilaansa koronavirustestiin.

Pian kuumeisia ja hengitysvaikeuksista kärsiviä potilaita alkoi saapua kymmenittäin joka päivä. Kokkola-Korpelan ei enää tarvinnut odottaa testitulosten saapumista ennen kuin hän osasi tehdä diagnoosin, joka oli kaikilla sama: covid-19.

Hänen sairaalassaan oli jo muutaman viikon ajan varauduttu pandemian saapumiseen, mutta sen rajuus oli yllätys.

– Olisi ehkä paremmin voinut valmistautua. Kukaan ei osannut uskoa, että se tulee niin suurella voimalla ja potilaita tulee alkuvaiheessa niin paljon, Kokkola-Korpela sanoo nyt.

Sairaalaan jouduttiin haalimaan uusia hengityskoneita, vuodepaikkojen määrää nostettiin ja tavallisia sairaalahuoneita muutettiin kiireellisesti alipainehuoneiksi.

Saint Barnabas Medical Centerissä koronapotilaat otetaan vastaan sairaalan ulkopuolella olevassa teltassa.

Vuodesta 1994 Yhdysvalloissa asunut Kokkola-Korpela on hoitanut reilun kuukauden aikana satoja covid-19-potilaita. Hän sanoo, ettei ole kokenut urallaan mitään vastaavaa.

Kokkola-Korpela työskentelee Saint Barnabas Medical Centerissä, joka sijaitsee Livingstonissa Essexin piirikunnassa. Noin 800 000 asukkaan piirikunnassa koronavirus on vienyt jo 900 ihmisen hengen.

Aivan New Yorkin vieressä sijaitseva Essex on Yhdysvaltojen ja koko maailman pahimpia koronavirusalueita.

– Potilaat ovat ihan kaikenikäisiä, suurin osa tietysti vanhuksia. Suurimalla osalla on jotain muitakin sairauksia. Aika monet huonosti voivat potilaat ovat ylipainoisia. Tutkimuksissakin on todettu, että ylipaino on iso riskitekijä. Ihan nuoria ei ole kauheasti, ja lapsia on todella vähän, Kokkola-Korpela kertoo.

Tilanteesta tekee lääkärille poikkeuksellisen se, että tutkittu tieto uudesta viruksesta on vielä vähäistä. Minkäänlaisia hoitoperiaatteita ei ollut olemassa.

– Siinä alkuvaiheessa se oli aika kaoottista, kun kukaan ei oikein tiennyt mitä tehdään. Yritin hirveästi saada tietoa maailmalta, soitin kollegoille ympäri maata ja luin tutkimuksia, joita oli olemassa.

Kokkola-Korpela on määrännyt potilailleen kiisteltyä hydroksiklorokiinia, jota presidentti Donald Trump on mainostanut ihmelääkkeeksi koronavirusta vastaan. Sen tehosta ei ole vielä näyttöä.

– En tiedä, kuinka hyvä se on, mutta sitä on käytetty, Kokkola-Korpela sanoo.

Sairaalan ympäristössä on kannustuskylttejä.

Toinen Kokkola-Korpelan käyttämä lääke on tosilitsumabi, jota tavallisesti käytetään reumapotilaiden tulehduksen vähentämiseen. Sen käytöstä on saatu hyviä tuloksia Kiinassa. Potilaille on annettu myös jo parantuneiden potilaiden vasta-aineita.

Kokkola-Korpela tunnustaa, että tässä vaiheessa covid-19:ään ei ole olemassa varmaa lääkettä. Sairaalan tärkeimmäksi tehtäväksi jää potilaiden perushoidosta huolehtiminen.

– Katsomme, että potilaille ei tule muita infektioita ja että he saavat tarpeeksi happea.

New Jerseyssäkin on havaittu, että potilaiden kääntäminen mahalleen auttaa heidän keuhkojaan.

– Jotkut osastolla olevat potilaat ovat itse huomanneet, että heidän pulssioksimetrinsa näyttää parempia lukemia, kun he ovat mahallaan.

Covid-19:n tekee poikkeukselliseksi sen sitkeys.

– Meillä on potilaita, jotka ovat olleet kuukauden hengityskoneessa. Se on tosi surullista.

Viime viikot ovat olleet Kokkola-Korpelalle työntäyteisiä. Hän saapuu sairaalaan yleensä kello kahdeksalta aamulla ja kiertää tarkastamassa potilaitaan. Kotiin hän pääsee yleensä seitsemältä illalla. Päivällisen jälkeen hän kirjoittaa potilaskertomuksia.

– En ole tehnyt varmaan yhtään alle 12 tunnin työpäivää, Kokkola-Korpela sanoo.

Monet Kokkola-Korpelan työtoverista ovat sairastuneet itse. Jotkut ovat kuolleet. Sellaista ei suomalaislääkärin työuralla ole aiemmin tapahtunut, mutta hän itse sulkee pelon pois.

New Jerseyssä voi ajaa autolla koronavirustesteihin.

– Tätä työtä ei voi tehdä, jos pelkää koko ajan, viiden lapsen äiti sanoo.

– Täytyy vain tehdä parhaansa, ja jos tulee kipeäksi, ei sille voi mitään. Pelkään ehkä eniten sitä, että vien viruksen kotiin ja tartutan muita.

Nyt näyttää siltä, että epidemian huippu New Jerseyssä on saavutettu. Viime päivinä Kokkola-Korpelan hoitoon on tullut ensi kertaa moneen viikkoon muita kuin covid-19-potilaita. Hän ehti pitää muutaman vapaapäivänkin. Ne tulivat tarpeeseen.

– On tämä rankkaa, surullistakin välillä, Kokkola-Korpela sanoo.

– Kaikkein vaikeinta on ollut se, kun näkee osastoja, joissa on paljon hengityskoneissa olevia potilaita. Tietää, että he ovat siellä tosi pitkään eivätkä välttämättä koskaan pääse sieltä pois.