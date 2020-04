Britanniassa on rajoitettu ulkona liikkumista Suomea tiukemmin. Kesäisenä torstaina koronakuri kuitenkin petti.

Britanniassa ihmiset intoutuivat rikkomaan koronaepidemian takia käyttöön otettuja rajoitustoimia, kun lämpötila nousi 23 asteeseen ja aurinko paahtoi pilvettömältä taivaalta.

Britanniassa ulkona liikkumista on rajoitettu Suomea tiukemmin. Hallitus on sulkenut muun muassa koulut, pubit, ravintolat, kahvilat ja kuntosalit. Julkiset kokoontumiset on kielletty ja kaikki paitsi välttämättömät kaupat on suljettu.

Puistoja ei ole kuitenkaan suljettu ja lämpimän sään houkuttelemina monet viettivätkin aikaa puistoissa ja rannoilla.

Yli kahden ihmisen kokoontumiset ovat vastoin brittihallituksen määräystä.

Myös liikenne on lisääntynyt, vaikka ihmisiä on ohjeistettu pysymään kotona.

Asiasta kirjoittanut Daily Mail kutsui sääntöjä rikkovia ”covidioteiksi”. Sana on koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin nimen ja idiootti-sanan yhdistelmä. Mitä ilmeisimmin termi ei kuitenkaan ole Daily Mailin keksintö, vaan sitä on käytetty verkon keskustelupalstoilla aiemminkin.

Britanniassa puistot on pidetty auki. Ulos saisi kuitenkin mennä vain tarkoin määritellyistä syistä – ei oleskelemaan.

Hallituksen määräyksen mukaan ulos saisi mennä ostamaan vain välttämättömyyksiä, kerran päivässä liikkumaan ja, jos henkilön on hakeuduttava lääkäriin tai, jos henkilön on mentävä töihin eikä etätyö ole mahdollista, Telegraph kertoo. Sääntöjen rikkomisesta poliisi voi lätkäistä 60 punnan (noin 68 euroa) sakon.

Monet eivät malttaneet pysyä sisällä, kun ulkona paistoi aurinko.

Britit saavat harrastaa liikuntaa ulkona kerran päivässä.

Rajoitustoimet otettiin käyttöön 23. maaliskuuta. Viime viikolla niitä päätettiin jatkaa ainakin kolme viikkoa.

– Jos me kiiruhdamme purkamaan rajoitustoimia, jotka meillä on käytössä, riskinä on, että tuhlaamme kaikki ne uhraukset ja sen edistyksen, jota on tehty, pääministeriä sijaistava ulkoministeri Dominic Raab perusteli päätöstä BBC:n mukaan.

Koronavirustartunnan saanut pääministeri Boris Johnson on yhä toipilaana eikä osallistu hallitustyöhön.

Ihmisiä ulkoilemassa Richmondissa, Lontoossa.

Britanniassa on Worldometer-sivuston mukaan todettu 138 078 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut sairaaloissa 18 738.