Potilasta kuljetetaan Mount Sinain sairaalaan New Yorkissa.

Aiemmin on kerrottu, että koronaviruksen aiheuttama tauti saattaisi lisätä verihyytymien riskiä.

Uusi koronavirus vaikuttaa aiheuttavan äkillisen aivohalvauksen osalle 30- ja 40-vuotiaista potilaista, jotka eivät muuten ole kovin sairaita, amerikkalaislääkärit kertovat CNN:lle.

Jo aiemmin on kerrottu, että covid-19-virus saattaa aiheuttaa veritulppia ja tämä voi selittää aivohalvaukset.

Aivokirurgi Thomas Oxley Mount Sinai Health System -sairaalasta New Yorkista kertoi kollegoidensa kanssa viidestä potilaasta, jotka olivat kaikki alle 50-vuotiaita ja heillä oli vain lieviä oireita koronavirusinfektiosta tai he olivat kokonaan oireettomia. Potilaat saivat kuitenkin aivohalvauksen.

– Virus vaikuttaa aiheuttavan verihyytymiä suurissa valtimoissa ja tämä johtaa aivoverenkiertohäiriöön, Oxley selitti.

– Raporttimme osoittaa 7-kertaisen nousun kahdessa viikossa tapauksissa, joissa nuori potilas on yllättäen saanut aivohalvauksen. Useimmilla näistä potilaista ei ole aiempia terveysongelmia ja he ovat olleet kotona lievien oireiden (tai kahdessa tapauksessa ilman oireita).

Kaikilla todettiin koronavirustartunta. Kaksi oli viivytellyt ambulanssin tilaamisessa. Yksi on kuollut.

Oxley kirjoitti New England Journal of Medicinessä julkaistussa kirjeessä, että viimeisten 12 kuukauden aikana he olivat hoitaneet keskimäärin 0,73 alle 50-vuotiasta potilasta, jolla oli suuren valtimon veritulpan aiheuttama aivohalvaus, joka toinen viikko. Käytännössä tällaisia potilaita oli siis alle kaksi kuukaudessa keskimäärin.

Myös Spectrum Health -sairaalan lääkärit ovat havainneet muutoksen aivohalvauspotilaiden määrässä. Sairaalan lääkärit kertoivat Fox 17 -kanavalle, että aivohalvauspotilaiden määrä oli yli kaksinkertaistunut tänä vuonna. Sairaala selvittää yhteyttä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on todettu 852 717 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut ainakin 48 300 ihmistä.