WHO: Jopa puolet Euroopan koronakuolemista on tapahtunut vanhainkodeissa

WHO on huolissaan hoivakotien koronavirustartunnoista. Kuva Espanjasta.

WHO:n edustaja kutsuu koronakriisiä inhimilliseksi tragediaksi.

Jopa puolet Euroopan koronakuolemista on tapahtunut vanhainkodeissa, Maailman terveysjärjestö WHO varoitti torstaina, Telegraph kertoo. WHO kutsui sosiaalihuollon kriisiä ”käsittämättömäksi inhimilliseksi tragediaksi”.

WHO:n edustaja Hans Kluge sanoi tiedotustilaisuudessa, että ”hyvin huolestuttava kuva” pitkäaikaisessa hoidossa olevista oli muodostumassa.

– Euroopan alueen mailta saatujen arvioiden mukaan jopa puolet covid-19-taudiin kuolleista oli asukkaina pitkäaikaisen hoidon yksiköissä.

WHO on kerännyt tietoja ympäri Euroopan mailta, joissa hallitukset keräävät tietoja vanhainkodeissa tapahtuneista kuolemista.

Kaikki maat eivät raportoi hoivakotikuolemia virallisissa tilastoissaan. Esimerkiksi Britannia ei sisällytä virallisiin kuolleisuuslukuihin hoivakodeissa tapahtuneita kuolemia eikä niitä kuolemia, jotka ovat tapahtuneet kotona, BBC kertoo. Todellinen luku koronakuolemista voi siis olla paljon suurempi kuin hallituksen kertoma luku.

The Times uutisoi, että hoivakotikuolemat ovat kuitenkin kasvaneet suuresti maaliskuun puolivälin jälkeen, vaikka vain pienen osan on kerrottu johtuneen covid-19-taudista.

Hoivakodeissa tapahtuneiden kuolemien määrä on lähes tuplaantunut neljässä viikossa. Yhteensä 1043 kuolemaa on virallisesti yhdistetty koronavirukseen.

Koronavirus on levinnyt hoivakodeissa myös Suomessa. Yle uutisoi torstaina, että Espoossa Mehiläisen hoivakodissa 10 asukasta on kuollut koronaviruksen seurauksena.

Kiuruvedellä Pohjois-Savossa sijaitsevassa Attendon hoivakodissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 11 asukasta. Poliisi on aloittanut esiselvityksen kuolemista, Yle on kertonut.

Helsingin hoivakodeissa on kuollut lähes 50 asiakasta covid-19-tautiin.