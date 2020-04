Eri maiden lähestymistavoissa on suuria eroja.

Koronarajoitusten purkaminen maailmalla näyttää alkavan kouluista ja pikkukaupoista.

Siitä avautuminen etenee liikkumisen lisääntymiseen ja esimerkiksi partureihin ja ravintoloihin. Maskit ovat joissakin maissa käytössä laajalti.

Suurempien yleisötapahtumien sallimista uskaltaa vain harva pohtia vielä. Päinvastoin, kiellot saattavat ulottua jo pitkälle syksyyn asti.

Myös Suomen hallitus ilmoitti keskiviikkona yli 500 ihmisen yleisötapahtumien kiellon pidentämisestä heinäkuun loppuun. Hallitus päättää vappuun mennessä, avataanko Suomen koulut vielä tänä keväänä.

Samalla hallitus kertoi seuraavansa tarkasti muiden maiden toimia.

Kööpenhaminalaiskoulun oppilaat jonottivat turvavälein sisään 15. huhtikuuta koulujen jälleen avauduttua Tanskassa.

IS keräsi tietoja eri maista, jotka Suomen tavoin sulkivat maaliskuussa toimintoja ja rajoittivat liikkumista koronaepidemian hidastamiseksi, ja jotka ovat nyt aloittaneet rajoitusten purkamisen tai ilmoittaneet niistä.

Tarkempia kokemuksia toimenpiteistä ehditään mahdollisesti saada jo ensi viikkoon mennessä.

1. Koulujen avaaminen

Tanska, Norja, Sveitsi, Saksa, Luxemburg

EU-komission tiekartalla kohti avautumista ensimmäisenä on koulujen avaaminen. Mallinnusten mukaan lapset eivät nimittäin ehkä levitäkään tautia niin tehokkaasti kuin aikuiset.

Tanska ehätti avaamaan päiväkodit ja käynnistämään 1.–5.-luokkalaisten koulutoiminnan viime viikolla. Norja seurasi perässä, ja avaamissuunnitelmista toukokuun alussa ovat ilmoittaneet ainakin Sveitsi, Saksa ja Luxemburg. Kahdessa jälkimmäisessä tosin kouluun menevät aluksi vain yläluokkalaiset suorittamaan päättökokeita.

Tanskassakaan ei ollut paluuta entiseen. Etäisyyksistä ja hygieniasta on pyritty pitämään huolta.

Lykkebon koulu sai Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin vieraakseen viime viikolla, kun maa alkoi purkaa tiukkoja koronarajoituksiaan.

Koulujen avaamista on perusteltu maassa sillä, että lapset eivät vaikuta kärsivän taudista pahoin.

– Tämä oli ainoa keino saada heidän vanhempansa jälleen töihin, totesi BBC:n haastattelema Etelä-Tanskan yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Hans Jörn Kolmos.

Itävalta päätti kuitenkin pitää yhä koulunsa kiinni, vaikka se kulkee muuten etunojassa rajoitusten purkamisessa. Perusteena oli uhka, että joukkoliikennevälineet voisivat täyttyä koulumatkalaisista.

2. Liikkumisrajoitusten purkaminen

Suomi, Puola, Espanja

Suomessa Uudenmaan eristäminen muusta maasta oli poikkeuksellinen toimenpide, joka on jo ehditty purkaa. Vaikutuksia tautitilanteeseen seurataan.

Esimerkiksi Puolassa saa taas liikkua luonnonpuistoissa ja metsäreiteillä, jotka olivat pitkään kiinni, kun kansalaiset määrättiin mahdollisimman tiukasti neljän seinän sisälle.

Koronakriisin iskiessä päälle isot Euroopan maat kuten Italia, Espanja ja Ranska säätivät tiukat ulkonaliikkumismääräykset, jotka ovat pääosin yhä voimassa.

Espanja kuitenkin salli jo lasten ulkoilun ja vapautti myös ei-olennaisten alojen työntekijöiden työssäkäynnin. Samalla aloitettiin laaja maskien jakelu ihmisille joukkoliikennevälineissä.

Madridissa poliisi jakoi työmatkalaiselle kasvomaskeja.

3. Kauppojen avaaminen

Itävalta, Italia, Saksa, Belgia, Serbia

Toisin kuin Suomessa, monet Euroopan maat määräsivät maaliskuussa sulkemaan kaikki muut paitsi ruokakaupat ja apteekit. Nyt ensimmäisenä niitä on avannut Itävalta, joka aloitti pikkukaupoista ja etenee suurempiin.

Turvaväliohjeistukset ovat tiukkoja, ja kauppojen asiakkaille on säädetty myös maskipakko.

– On helpompi säädellä ihmistiheyttä kaupoissa kuin kouluissa tai yliopistoissa, selitti Wiredin haastattelema Itävallan sosiaaliministeriön edustaja Clemens Martin Auer.

Wienissä asioitiin rautakaupassa, joka sai taas avata ovensa.

Myös ainakin Italiassa, Saksassa ja Serbiassa on päädytty tiukkojen kaupparajoitusten höllentämiseen.

4. Ravintoloiden ja partureiden avaaminen

Yhdysvallat, Tanska, Itävalta, Sveitsi, Liettua

Ruokapaikkojen ja kahviloiden avaaminen on kiihkeä puheenaihe, koska niitä uhkaa kaatua ympäri maailmaa sulkemisten takia. Ravintoloiden avaaminen on kuitenkin esimerkiksi EU-komission tiekartassa vasta kolmantena vuorossa koulujen ja kauppojen jälkeen, eikä niiden avaamista suunnitella laajamittaisesti kovin monessa paikassa.

Poikkeuksena voi mainita Yhdysvalloissa Georgian osavaltion, jonka republikaanikuvernööri ilmoitti ravintoloiden avaamisesta ensi maanantaina. Parturit ja kuntosalit saavat avata ovensa jo perjantaina.

Yhdysvalloissa seurataan mielenkiinnolla, kun Georgian osavaltio aikoo sallia ravintoloiden avaamisen ensi maanantaina. Kuva Atlantasta.

Tanskalla on suunnitelma avata baareja ja ravintoloita 10. toukokuuta lähtien. Samaan suunnitelmaan sisältyy myös parturien ja kuntosalien avaaminen.

Sveitsissä puolestaan on määritelty, että ravintoloita voidaan alkaa avata 8. kesäkuuta lähtien, jos siihen mennessä on vältytty takaiskuilta.

Lämpenevät kelit helpottavat paikoin ravintoloiden tilannetta sillä esimerkiksi Liettua sallii jo ensi maanantaina ulkoilmaravintoloilden avaamisen.

Euroopan poikkeustapauksena on mainittava Ruotsi, jossa ravintolat ja kuntosalit ovat saaneet olla koko ajan auki vain pienin rajoituksin.

Kampaamo Venäjän Vladivostokissa toimii kasvomaskien avulla.

Itävalta sallii aiemmin suljetuiksi määrättyjen partureiden toiminnan jälleen 2. toukokuuta lähtien, mutta tässäkin tapauksessa erityisjärjestelyin: asiakkaan on pukeuduttava kasvomaskiin ja pestävä kätensä, parturi-kampaajan puolestaan on pidettävä kokonaan kasvot peittävää muovipleksiä päässään lähikontaktissa.

5. Yleisötapahtumat

Kesäisten isojen yleisötapahtumien järjestäjät eivät käytännössä missään voi laskea sen varaan, että lupa heltiää.

Yleisötapahtumat ovat kaikkialla pahnanpohjimmaisia, kun avautumista pohditaan. Kiellot saattavat ulottua jopa ensi vuoteen asti, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa Kalifornian kuvernööri ilmoitti viime viikolla.

Syynä on se, että isoissa tapahtumissa jopa yksittäiset henkilöt, niin sanotut superlevittäjät, saattavat tartuttaa monia kerralla.

Euroopassa linja on ollut tiukka esimerkiksi Saksassa, jossa peruttiin perinteinen Oktoberfest-tapahtuma ensi syksyltä, samoin Berliinin maraton syyskuulta. Saksassa on ollut voimassa tiukin mahdollinen kokoontumisrajoitus, kun kaikki yli kahden hengen tapaamiset on kielletty, poislukien perheenjäsenten väliset. Kyseistä rajoitusta ei olla vielä muuttamassa.

Kööpenhaminan Tivoli otti keskiviikkona vastaan ryhmän päiväkotilapsia, joilta puuttuu omasta päiväkodistaan tilava leikkipaikka.

Saksassa tosin jalkapallon Bundesliiga haaveilee sarjan loppuun pelaamisesta tyhjille katsomoille toukokuussa. Kentällä on kuitenkin yhtä aikaa parikymmentä pelaajaa tiiviissä kosketuksissa toisiinsa, joten tähän tarvitaan vielä hallituksen erityislupa.

Erilaisia urheilutapahtumia ilman yleisöä suunnitellaan muuallakin, mutta toteutumisesta ei ole varmuutta.

6. Kasvomaskit pakollisiksi?

Kyseessä ei ole rajoituksen purku, vaan ehto sille.

Monissa maissa on asetettu kasvomaskin käyttöpakkoja, jotta rajoituksia on voitu höllentää. Itävalta vaatii niitä kaupoissa, Saksassa jo suurin osa osavaltioista julkisissa liikennevälineissä. Samaa pohtii ainakin Portugali.

Dresdenin kaupungintalolla Saksassa jaettiin kasvomaskeja maanantaina.

Jo huhtikuun alussa Euroopassa esimerkiksi Tshekissä, Slovakiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa maskin käyttö oli pakollista kaikkialla kodin ulkopuolella.

Edelleen esiintyy erilaisia arvioita varsinkin omatekoisen maskin hyödyllisyydestä, mutta sen uskotaan ainakin hidastavan tartuttamista. Siksi niitä on ilmestynyt katukuvaan Suomessakin.

Britanniassa riehuu parhaillaan kiivas maskikeskustelu, koska käyttöpakon pelätään vievän maan terveydenhoitojärjestelmältä suojavarusteita, jos kansalaiset alkavat haalia jopa ammattikäyttöön tarkoitettuja sellaisia itselleen. Samaa pelko on esiintynyt muuallakin.