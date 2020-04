Sosiaalidemokraatit on jälleen kirkkaasti suosituin puolue Ruotsissa

Ruotsidemokraatit oli vielä kaksi kuukautta sitten ykkönen, nyt jo yli 10 prosenttiyksikköä demareita jäljessä.

Ruotsissa pääministeripuolue sosiaalidemokraattien suosion kasvu jatkuu koronaepidemian keskellä vahvana. Ruotsin television SVT:n torstaina julkistamassa kyselyssä puoluetta sanoi kannattavansa jo 30 prosenttia vastaajista. Lisäystä kertyi kuukaudessa lähes viisi prosenttiyksikköä.

Samalla jatkuu myös ruotsidemokraattien alamäki. Puoluetta ilmoitti kyselyssä tukevansa vajaat 20 prosenttia vastaajista, eli reilut kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin maaliskuussa.

Ero puolueiden kannatuksessa on nyt lähes 11 prosenttiyksikköä. Vielä helmikuussa ruotsidemokraatit oli kyselyissä niukasti sosiaalidemokraatteja suositumpi puolue. Nyt ruotsidemokraatit on vaarassa menettää myös kakkostilansa opposition maltilliselle kokoomukselle, joka on vain prosenttiyksikön ruotsidemokraatteja jäljessä vajaan 19 prosentin kannatuksella.

Pääministeri Stefan Löfvenin iloa voi vaimentaa se, ettei koronakriisi ole kohentanut hallituskumppani ympäristöpuolueen kannatusta, joka on painunut niukasti alle neljän prosentin äänikynnyksen.

Miten käy epidemian jälkeen?

Punavihreän vähemmistöhallituksen tukipuolueetkaan eivät ole kasvattaneet suosiotaan. Niistä esimerkiksi liberaalit on selvästi äänikynnyksen alla vajaan kolmen prosentin kannatuksella.

Asiantuntijoiden mukaan sosiaalidemokraatteja hyödyttää se, että viranomaisiin ja hallitukseen luotetaan entistä enemmän koronakriisin keskellä. Lisäksi esillä ovat nyt lain ja järjestyksen sijaan talouden, hyvinvoinnin ja työllisyyden kaltaiset kysymykset.

– Ne ovat selviä kotikenttäteemoja sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen kaltaisille suurille puolueille, sanoo professori Henrik Ekengren Oscarsson Göteborgin yliopistosta SVT:lle.

Hänen mukaansa tilanne voi kuitenkin muuttua epidemian laannuttua, kun koronakriisin hoitoa käydään tarkasti läpi. Siitä tarkastelusta hallitus ei välttämättä selviä kunnialla, Oscarsson muistuttaa.

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismassa yhteensä, myös väkilukuun suhteutettuna. Naapurimaita liberaalimpaa koronarajoituslinjaa johtavat Ruotsissa ensi sijassa kansanterveysviranomaiset, ei maan hallitus.