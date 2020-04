”Maailman parhaassa maassa” 77 ihmistä kuoli verilöylyn seurauksena – uutuussarja pohjautuu todellisiin tapahtumiin Norjassa

Yksi sarjan päähenkilöistä on iltapäivälehden toimittaja Anine, jota esittää Alexandra Gjerpen.

Uusi norjalainen draamasarja kertoo ihmisistä, jotka joutuivat työnsä takia tekemisiin vuoden 2011 terrori-iskun seurausten kanssa.

Norjan verilöyly vaati 77 ihmisen hengen heinäkuussa 2011. Anders Behring Breivik suunnitteli ja toteutti iskut Oslon keskustassa ja Utøyan saarella.

Järkyttävästä terroriteosta on tehty tähän mennessä kaksi elokuvaa U – July 22 sekä 22 July, jotka molemmat julkaistiin vuonna 2018.

Nyt Suomessa nähdään kuusiosainen draamasarja 22. heinäkuuta, joka pohjaa todellisiin tapahtumiin, mutta sarjan henkilöt ovat fiktiivisiä.

Yhteiskunnallinen 22. heinäkuuta katsoo murhenäytelmää eri kulmasta kuin aiheesta tehdyt toiminnallisemmat elokuvat. Sarja kertoo tapahtumista viiden päähenkilön kautta, jotka työnsä puolesta joutuivat osaksi tapahtumia Oslon keskustassa ja Utøyan saarella. He ottivat vastaan loukkaantuneita ja lohduttivat henkiin jääneitä.

Draamasarja kertoo kamalan päivän tapahtumat viiden henkilön kautta.

Yksi päähenkilöistä on norjalaisen iltapäivälehden Aftenpostenin toimittaja Anine, jonka esittäjä Alexandra Gjerpen on tuttu norjalaisesta sarjasta Nuoret ja lupaavat.

Sarja keskittyy Aninen ohella anestesialääkäri Anne Cathrinen, poliisi Eivindin, opettaja Helgan ja oikeistolaisen bloggaajan Madsin ympärille.

Ensimmäinen jakso on nimeltään Maailman paras maa, ja se mukailee YK:n kehitysohjelman listausta Norjasta parhaimpana maana elää. Jakso on taustoittava ja yllättävän hidastempoinen. Toisaalta on hyvä nähdä henkilöhahmojen kasvavan pikku hiljaa rooleihinsa.

22. heinäkuuta -sarjan ovat luoneet Sara Johnsen ja Pål Sletaune, jotka saivat vaikutteita muun muassa The Wire -sarjasta. Tekijät työstivät sarjaa useiden vuosien ajan tutkimalla aihetta ja keskustelemalla niiden ihmisten kanssa, jotka olivat töissä iskujen aikana ja niiden jälkipuinnissa.

