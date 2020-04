Espanjasta hurjia tietoja sairaanhoitajien suojavarustuksesta – jopa 70 prosenttia työskennellyt koronakriisin aikana ilman kasvomaskia

Koronaviruksen murjomassa Espanjassa sairaaloiden suojavarustuksessa on ollut pahoja puutteita.

Espanjan sairaanhoitokorkeakoulun tutkimuksen mukaan jopa yli 70 prosenttia maan sairaanhoitajista on joutunut työskentelemään koronakriisin aikana ilman kasvomaskia, uutisoi yhdysvaltalaismedia CNN.

Kyselyyn vastasi 11 000 espanjalaista sairaanhoitajaa. Heistä 74 prosenttia kertoi maskittomuudesta ja 55 prosenttia puutteellisesta suojapuvusta.

– Terveydenhuoltoalan työntekijöillä ei ollut kaikkia perussuojaimia virusta vastaan, mikä voi selittää työntekijöiden poikkeuksellisen korkean tartuntaluvun maassamme, Espanjan sairaanhoitajien ammattijärjestö CGE kertoi lehdistötiedotteessaan keskiviikkona.

Kyselyn teettänyt sairaanhoitajakoulu uskoo, että Espanjassa on paljon raportoitua enemmän hoitajien koronatartuntoja. Kyselyssä kaksi kolmasosaa kertoi tunteneensa viruksen oireita, mutta mahdollisuutta testaukseen ei ollut.

Raportti myös paljastaa, että viisi prosenttia sairaanhoitajista oli joutunut työskentelemään oireisina.

Monet sairaanhoitajat myös kertoivat, etteivät he olleet saaneet tarpeeksi koulutusta koronaviruspotilaiden hoitamiseen ja suojavälineiden käyttöön. Osa kertoi joutuneensa uudelleenkäyttämään tai pesemään kasvomaskeja ja muita suojaimia ja käyttämään samoja varusteita koko 14-tuntisen työpäivän ajan ja jopa uudelleen seuraavana päivänä.

Koronavirus on moukaroinut Espanjaa kovalla kädellä. Vahvistettuja tartuntoja maassa on jo yli 200 000. Kuolonuhreja on raportoitu lähes 22 000, mikä on Italian ja Yhdysvaltojen jälkeen kolmanneksi suurin lukema maailmassa.