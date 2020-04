Dubai toivotti 13 risteilyalusta tervetulleeksi, yksikään koronavirustesti ei ollut positiivinen

Dubai on sallinut 13 risteilyaluksen telakoitumisen satamiinsa. Tässä kuvassa satamaan saapuu AIDA Cruises -yhtiön lippulaiva AIDA Prima, joka saapui maahan keskiviikkona.

Sataman johtajan mukaan matkaajat ja alusten henkilöstö olivat jo viettäneet "hyvin pitkän ajan" merellä.

Dubai on sallinut 13 ulkomaalaisen risteilyaluksen rantautumisen satamaan, kertoo Port Rashid -sataman johtaja uutistoimisto AFP:lle. Suurin osa maista on sulkenut satamansa koronaviruspandemian vuoksi.

Dubai on yksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien emiraateista. Arabiemiraateissa on virallisesti raportoitu 8 000 koronavirustartuntaa ja reilut 50 kuolemantapausta, eli miljoonaa asukasta kohti reilut 830 tartuntaa ja 5 kuolemaa. Dubai on tärkeä kansainvälisen liikenteen keskus, ja myös siellä viranomaiset ovat asettaneet tiukkoja rajoituksia ja keskeyttäneet kansainvälisen matkustajaliikenteen.

Sataman johtajan mukaan Dubai toivotti tervetulleiksi kaikki alueella olevat alukset niiden lähtömaasta riippumatta. 13 aluksessa oli yhteensä 29 000 matkustajaa ja 10 000 työntekijää. Johtaja painotti, että viranomaistoimet olivat tiukkoja ja että monet matkustajat olivat jo viettäneet "hyvin pitkän ajan" merellä ennen kuin vastaanottava satama löytyi.

Matkustajat ja suurin osa alusten työntekijöistä lennätettiin kotiin. 80 prosenttia heistä oli sataman johtajan mukaan eurooppalaisia eikä kenenkään koronavirustestin tulos ollut positiivinen.

Nyt tyhjentyneet alukset ovat edelleen satamassa Dubaissa, jonne ne saattavat jäädä odottelemaan aina lokakuuhun asti. Sataman johtaja toivoo, että autioitunut satama voisi silloin palata normaaliin toimintaan. Arabiemiraateissa turismi on yleensä hiljaista touko- ja syyskuun välillä, kun maassa on erittäin kuumaa ja kosteaa.