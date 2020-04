Lumoava näky Thaimaan edustalla: uhanalaiset merilehmät uivat laumana turistien kaikottua

Meriluonto on kärsinyt Thaimaan rannat vallanneista turisteista ja mereen päätyvästä muoviroskasta.

Thaimaan eteläosassa sijaitsevan Libongin saaren edustalla nähtiin keskiviikkona harvinainen näky, kun uhanalaisten dugongien eli merilehmien lauman nähtiin uivan saaren tuntumassa. Thaimaan merellisten luonnonpuistojen toiminnasta vastaavan viranomaisen julkaisemissa ilmakuvissa nähdään yli kolmekymmentä merilehmää lipumassa tyynesti turkoosissa meressä.

Koronaviruksen aiheuttama uimarantojen tyhjentyminen ja meriliikenteen väheneminen on elävöittänyt merielämää myös Thaimaassa. Uhanalaisten merilehmien näkeminen on ollut yhä harvinaisempaa, erityisesti näin suurissa laumoissa. Tällä viikolla autioituneilta rannoilta on myös laskettu ennätysmäärä nahkaselkäkilpikonnan pesiä.

Harvinaisen suuressa laumassa oli yli kolmekymmentä yksilöä.

Turismilla elämän Thaimaan meriluonto on kärsinyt merkittävästi massaturismista. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi mereen päätyvä muoviroska ja meriliikenne joka saastuttaa vettä ja vahingoittaa elinympäristöjä.

Viime vuonna Thaimaan eteläosan rannalta löydettiin orvoksi jäänyt merilehmän poikanen. Meressä ollutta muovijätettä syönyt eläin kuoli myöhemmin ja tapaus herätti julkista keskustelua maan muoviongelmasta.