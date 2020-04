Arja Paanasen kommentti: Suomesta tuli Putinin historia-aseen uhri – lupasi ”tukkia likaiset suut” arkistopapereilla

Suomea vastaan käynnistetty ”kansanmurhatutkimus” on tuorein temppu propagandapelissä, jolla Putin yrittää oikeuttaa valtakoneistonsa teot. Osa venäläisistä muistaa kuitenkin yhä, miten elämä todellisuudessa meni Neuvostoliitossa.

Moni suomalainen hieraisi silmiään maanantaina, kun Venäjältä tuli uutinen Karjalassa käynnistettävästä rikostutkinnasta Suomea vastaan.

Presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa toimiva Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitea ilmoitti yllättäen, että se epäilee Suomen syyllistyneen jatkosodan aikana slaavilaisen siviiliväestön kansanmurhaan Itä-Karjalassa.

Kimmoke rikostutkimukseen oli saatu Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n vastikään julkisuuteen antamista kuulustelupöytäkirjoista, joissa suomalaisten ylläpitämille leireille vuosina 1941-44 joutuneet neuvostokansalaiset kertoivat hurjia yksityiskohtia kokemastaan nälästä, nöyryytyksestä ja väkivallasta.

Kuulustelukertomukset ovat kieltämättä karua luettavaa. Moni niissä ollut kertomus pitää myös pääpiirteissään paikkaansa.

Suomalaiset tosiaan kohtelivat Itä-Karjalan miehityksen aikana venäläisiä ja muita ei-suomensukuisia kansallisuuksia huonosti, erottelivat heidät keskitysleireihin ja haaveilivat siirtävänsä heidät kauemmaksi itään. Petroskoi ja koko Itä-Karjala haluttiin muuttaa oletetun sotavoiton jälkeen suomensukuisten asuttamaksi.

Keskitysleiri-nimestään huolimatta leirit eivät olleet silti tuhoamisleirejä saksalaiseen tapaan, vaikka Itä-Karjalan leireillä kuoli suomalaisten käsissä yhteensä yli 4 000 ihmistä. Sitä Suomi ei voi kiistää eikä yritäkään kiistää, vaan Kansallisarkisto on päin vastoin koonnut internetiin jopa venäjänkieliset avoimet tietokannat näistä ihmiskohtaloista.

Venäjän tutkintakomitean uuden tulkinnan mukaan suomalaiset olivat kuitenkin väitetyssä ”fasismissaan” itse asiassa vielä saksalaisiakin ovelampia siinä mielessä, että Itä-Karjalan ”kansanmurhaa” ei toteutettu suoranaisesti surmaamalla, vaan ihmisiä näännytettiin nälkään ja pakkotyöhön.

Nyt on siis Venäjän mukaan tullut aika selvitellä vihdoin nämäkin suomalaisten tekemät sotarikokset, jotka ovat jääneet aiemmin saksalaisten tekemien kauheuksien varjoon.

Venäläisessä sotapropagandassa suomalaisten väitetyistä julmuuksista otettiin kaikki irti myön piirrosten avulla.

Kaikki tämä menee todennäköisesti aivan täydestä niihin nykyvenäläisiin, jotka eivät tunne historiaa tai jotka ovat liian nuoria, jotta heillä olisi mitään omakohtaisia kokemuksia Neuvostoliitosta.

Kun Neuvostoliitto romahti 1991, nykyiset 40-45-vuotiaat venäläiset olivat itse vasta teinejä, joten harva heistä ehti kunnolla edes tajuta, millaisessa sorto- ja väkivaltakoneistossa he olivat kasvaneet.

Nykyiset alle nelikymppiset ovat puolestaan kuin tyhjä taulu, johon Putinin hallinto voi maalata juuri sellaista historiatulkintaa kuin se Kremlille sopii.

Oivana apuna tässä toimivat esimerkiksi neuvostoaikaiset sotaelokuvat ja -dokumentit, joissa Neuvostoliitto näyttäytyy aina jalona ja oikeamielisenä. Monille nykyvenäläisille nämä elokuvat ovat ainoa kosketus Neuvostoliittoon, joten ei ihme, että osalle heistä on muodostunut jo aito kaipuu niihin aikoihin.

Suomessa on ihmetelty myös sitä, miksi Venäjällä keksittiin aloittaa rikostutkinta suomalaismiehityksen ajasta juuri nyt.

Syitä on varmasti monia, mutta yksi on juuri lähestyvä voitonpäivän juhla. Siitä piti tulla yksi Putinin valtakauden mahtipontisimmista tapahtumista Punaisen torin jättiparaateineen natsi-Saksasta saadun voiton 75-vuotispäivän kunniaksi 9. toukokuuta.

Tuli kuitenkin koronavirus, joka pilasi suunnitelmat. Jostain on siis haettava kompensaatiota ja juhlamieltä, joten Suomen syyttäminen kansanmurhasta sopii hyvin yhdeksi tällaiseksi tempuksi.

Venäjän sotilaat ehtivät harjoitella jo viikkokausia voitonpäivän paraateja varten. Osa käytti harjoitukissa hengityssuojaa, osa ei. Putin taipui vastikään kuitenkin siirtämään paraatia koronavirusepidemian vuoksi.

Tosiasiassa taustalla on kuitenkin pidemmän ajan ohjelma, jolle on annettu nimikin: Vailla vanhentumispäivää.

Kyse on jo reilu vuosi sitten käynnistetystä hankkeesta, jonka ääneen lausuttuna tavoitteena ”rokottaa nuoriso muistamattomuutta vastaan”. Hankkeessa selvitellään muun muassa Neuvostoliiton siviiliväestöön kohdistuneita sotarikoksia toisen maailmansodan ajalta.

Eikä Suomi ole suinkaan ensimmäinen, jota kohtaan Venäjä on jo esittänyt vastaavanlaisia uusia epäilyjä. Vailla vanhentumispäivää -hankkeessa on kaiveltu tätä ennen valikoidusti muun muassa Viroa, Latviaa ja Saksaa koskevia asiakirjoja.

Samaan aikaan Venäjällä on meneillään myös toinen Putinin käynnistämä isompi hanke, jossa luvataan luoda kaikille avoin dokumentti-, valokuva- ja videoarkisto Neuvostoliiton osuudesta toisessa maailmansodassa. Tammikuussa Putin mainosti hanketta näin:

– Me suljemme suut niiltä, jotka yrittävät vaihtaa historiaa, esittää sen valheellisessa valossa ja alentaa isiemme, isoisiemme ja sankareidemme teot, kun he kuolivat puolustaessaan synnyinmaataan ja koko maailmaa ruskealta rutolta, natsismilta, Putin sanoi.

– Me tukimme heidän likaiset suunsa näillä dokumenteilla ikiajoiksi, hän jatkoi.

Vladimir Putin on valjastanut toiseen maailmasotaan liittyvän suuren neuvostoliittolaisen uhri- ja sankarikertomuksen tärkeimmäksi aseeksi propagandataistelussa, jolla hän oikeuttaa oman valtakoneistonsa toimia.

Vihdoinkin Venäjä on siis avaamassa toisen maailmansodan aikaiset arkistonsa ja antamassa alkuperäiset dokumentit koko maailman nähtäväksi! Sehän kuulostaa periaatteessa oikein hyvältä.

Valitettavasti Venäjän aiemmat toimet eivät kuitenkaan anna aihetta uskoa, että aivan kaikki dokumentit tulisivat koskaan julkisiksi.

Pikemminkin on aihetta pelätä, että Putin valikoi nyt Venäjän turvallisuuspalvelun avustuksella julkaistavaksi sinänsä aivan aitoja dokumentteja, mutta jotka asiayhteydestään irrotettuna antavat vääristyneen kuvan Neuvostoliiton sotahistoriasta.

Ongelmaa voi lähestyä miettimällä esimerkiksi sitä, mitä kaikkea Venäjän tutkintakomitea ja valtiollinen Ria Novosti -uutistoimisto unohtivat kertoa, kun he uutisoivat Suomea vastaan aloitettavasta kansanmurhatutkinnasta.

Ensiksikin Suomen rooli jatkosodassa käsiteltiin jo heti tuoreeltaan sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä, joita valvoi liittoutuneiden valvontakomissio Neuvostoliiton Andrei Zhdanovin johdolla. Myös yksittäisiä julmuuksiin syyllistyneitä sotilaita vastaan käytiin oikeutta.

Suomi tuomittiin kaiken lisäksi silloisen mittapuun mukaan valtaviin sotakorvauksiin Neuvostoliitolle – 300 miljoonan Yhdysvaltain kultadollarin edestä – jotka Suomi maksoi kokonaisuudessaan. Sotakorvauksia määrättäessä otettiin huomioon myös Itä-Karjalan miehitys.

Neuvostoliittoon lähti Suomesta esimerkiksi satoja valtamerilaivoja, vetureita ja puutaloja. Monet taloista ovat yhä pystyssä eri puolilla Venäjää ja niitä kutsutaan ”suomalaisiksi taloiksi”.

Suomalaisen käsityksen mukaan me olemme siis syntejämme jo kertaalleen hyvittäneet.

Suomi perusti Itä-Karjalassa miehittämilleen alueille kouluja jatkosodan aikana. Esimerkiksi vepsäläiset eivät joutuneet etnisen erottelun kohteeksi eivätkä leireille, koska heitä pidettiin ”arvokkaana lisänä Itä-Karjalan suomalaisheimoihin”.

Kolikon toinen puoli on se, millä tavoin Neuvostoliitto itse suhtautui Suomen miehityksen alla olleisiin omiin kansalaisiinsa. Ja millä tavoin Suomen maksamia sotakorvauksia käytettiin mahdollisesti hyvittämään heille heidän kärsimyksiään.

Ei suhtautunut hyvin. Eikä hyvitetty.

Tai ei hyvitetty ainakaan suoranaisesti, vaan kaikki meni suuren neuvostovaltion jälleenrakennukseen. Välillisesti sotakorvaukset tietenkin auttoivat parantamaan elämänlaatua myös joillekin heistä, jotka olivat viettäneet jopa lapsuutensa Suomen ylläpitämillä keskitysleireillä.

Venäjän Karjalassa on kuitenkin vielä nykyisinkin elossa paljon ihmisiä, jotka muistavat, kuinka Neuvostoliitto suhtautui epäluuloisesti heihin, jotka olivat ylipäätään eläneet Suomen miehityksen alla.

Petroskoissa elää yhä myös ihmisiä, jotka muistavat, kuinka vielä 1980-luvulla esimerkiksi viran saamisen esteenä saattoi olla asuminen Suomen miehitysvallan alla, vaikka henkilö olisi ollut tuolloin itse vasta pikkuvauva.

Suomen ylläpitämille siviili- ja sotavankileireille joutuneita neuvostokansalaisia pidettiin puolestaan jo lähtökohtaisesti pettureina ja vihollisen puolelle siirtyneinä vakoilijoina.

Osa Suomen leireillä olleista päätyikin Siperiaan vuosikausien työleirikomennuksille.

Osa selvisi puolestaan pelkillä Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun kuulusteluilla, joissa heidän tuli kertoa kaikki mahdollinen leirikokemuksistaan. Siinä tilanteessa moni kertoi varmasti vähän enemmänkin kuin oli kokenut, sillä se saattoi olla oman nahan pelastus.

FSB:n julkaisemiin kuulustelukertomuksiin liittyy siis myös vahvoja lähdekriittisiä ongelmia, vaikka nykyvenäläisiä lukijoita ei tuoreissa paljastusjutuissa olekaan siitä puolesta muistettu varoittaa.

Vanha kuvateksti Petroskoin valtauksen ajalta lokakuulta 1941 kertoo näin: ”Ensimmäinen tavattu siviiliukkeli ottaa ilomielin vastaan suomalaisen upseerin tupakkatarjouksen.”

Venäjän Itä-Karjalassa on yhä elossa myös heitä, jotka muistavat Suomen miehitysajan melko hyvänä aikana. Eivätkä hyvällä muistelijat ole pelkästään suomensukuisia.

Kaiken lisäksi Karjalan turvallisuuspalvelun arkistoissa on olemassa todistusaineistoa myös tästä paremmasta puolesta. Toivoa siis sopii, että Putinin nyt käynnistämä hanke dokumenttien julkaisusta tulee koskemaan myös niitä asiakirjoja.

Parhaillaan tutkintavankeudessa oleva Josif Stalinin vainojen tutkija Juri Dmitrijev on kertonut arkistoissa olevan esimerkiksi ”pari säkillistä” neuvostokansalaisilta takavarikoituja kirjeitä, joissa he ovat tulleet maininneeksi Suomen miehityksen aikaisista hyvistä puolista. Joku on muistellut maatalouden olleen silloin paremmassa hoidossa, joku on kertonut koulujen toimineen paremmin.

Nämä kirjeet eivät ole kuitenkaan koskaan päätyneet vastaanottajilleen, sillä neuvostosensuuri pysäytti ne. Pahimmassa tapauksessa niiden lähettäjää odotti kaiken lisäksi rangaistus suomalaismiehittäjän apurina toimimisesta vielä vuosikausia sodan päättymisen jälkeenkin.

Toivoa sopii myös, että Putinin käynnistämä arkistojen avausprojekti koskisi Neuvostoliiton Suomea vastaan 1939 aloittamaa talvisotaa.

Vaikka talvisota ei tietenkään antanut suomalaisille mitään moraalista oikeutta kohdella venäläisiä siviilejä kaltoin jatkosodassa, Suomen kokemilla omilla julmuuksilla on varmasti ollut osuutensa myös Itä-Karjalan leirien tapahtumiin.

Toivoa sopii niin ikään, että Putinin aloittama ”historiaa vääristelevien likaisten suiden tukkimisprojekti” koskee myös Neuvostoliiton omia sisäisiä tapahtumia 1930-40 luvuilta.

Esimerkiksi maatalouden pakkokollektivisointi, Ukrainaan aiheutettu nälähätä, valtavat vähemmistökansojen väestönsiirrot, Stalinin johtama poliittinen terrori ja massateloitukset sekä koko vankileirien saaristo ovat jättäneet Venäjän arkistoihin varmasti miljoonittain dokumentteja, joista läheskään kaikkia ei ole vielä poistettu salauksen alta.

Suomalaisin silmin katsottuna voisi jopa sanoa, että siinä sitä vasta olisikin kansanmurhaa tutkittavaksi.

Neuvostoliitto solmi elokuussa 1939 Saksan kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaiseen lisäpöytäkirjaan sisältyi sopimus Euroopan jaosta etupiirehin. Suomi kuului Neuvostoliiton etupiirin, ja marraskuussa Neuvostoliitto aloittikin talvisodan. Kuvassa Jocahim Ribbentrop, Josif Stalin ja Vjatsheslav Molotov.

Tällä hetkellä putinilainen historiankirjoitus alkaa kuitenkin käytännössä kesäkuun 22. päivästä vuonna 1941. Viaton Neuvostoliitto joutui silloin Saksan katalan hyökkäyksen uhriksi – tai niin asiat halutaan siis nykyvenäläisille esittää.

Putinilainen historiankirjoitus pysähtyy puolestaan toukokuun 9. päivään 1945. Silloin urhea Neuvostoliitto voitti yksin koko Euroopan ihanteeksi nousseen fasismin – tai niin asiat halutaan siis nykyvenäläisille esittää.

Putinilainen nykypäivä on puolestaan ikuista toisen maailmansodan jatkumoa.

Suuri isänmaallinen sota ja ”fasismin vastainen” taistelu jatkuvat Venäjällä yhä joka ikinen päivä televisiossa, lehdissä ja politiikassa, sillä se antaa Putin valtakoneistolle moraalisen ylioikeuden kaikkiin sen toteuttamiin tekoihin – tai tällä tavoin asiat halutaan nykyvenäläisten silmissä siis oikeuttaa.

Suomea Venäjä käyttää yhtenä välikappaleena tässä propagandaoperaatiossaan.

Nyt käynnistetty ”kansanmurhatutkimus” on vain tuorein, mutta ei suinkaan viimeinen temppu tässä pelissä.

Vielä tällä hetkellä tämä peli ei kuitenkaan uppoa täysillä edes venäläisiin itseensä, sillä heidän joukossaan on yhä heitä, jotka muistavat omien kokemustensa kautta miten asiat oikeasti olivat ja menivät Neuvostoliitossa.

Mutta tilanne voi olla aivan toisenlainen jo vaikkapa kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua. Venäläisten presidenttinä saattaa olla silloin yhä Putin ja venäläisten mielessä saattaa olla silloin vain putinilainen historiankirjoitus.

Silloin elämmekin jo todella vaarallisia aikoja, jos niin käy.