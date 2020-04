Tappavin kanta jopa 270 kertaa voimakkaampi – kiinalaistutkimus löysi koronaviruksesta hurjia alueellisia eroja

Tutkimuksen mukaan viruksen aiemmin tiedettyä voimakkaampi kyky muuntautua voi selittää pandemian tuhoisuuden alueellisia eroja.

Koronaviruksen kyky muuntautua saattaa olla huomattavasti aiemmin luultua voimakkaampi, kertoo tuore kiinalaistutkimus. Sen mukaan mutaatiot saattavat voida selittää sitä, miksi koronavirus on ollut joissakin maissa huomattavasti tappavampi kuin toisissa.

Asiasta kertovan South China Morning Post -lehden mukaan Zhejiangin yliopiston tutkijaryhmä löysi tarkastelemiltaan potilailta useita aiemmin tuntemattomia kantoja koronaviruksesta. Samat tutkijat olivat jo aiemmin vahvistaneet joidenkin mutaatioissa syntyvien viruskantojen voivan olla tappavampia kuin toiset.

Tutkimustuloksen mukaan kaikkein aggressiivisinta viruskantaa löytyi potilaan elimistöstä jopa 270-kertainen määrä heikoimpaan kantaan verrattuna. Voimakkaimmin levinneet kannat myös tuhosivat soluja elimistössä nopeimmalla vauhdilla.

Voimakas vaihtelu eri kantojen välillä saattaa tutkijoiden mukaan selittää, miksi koronavirus on ollut niin tuhoisa joissakin maissa ja toisissa vähemmän vaarallinen.

Kaikkein tappavimmat viruksen muodot löydettiin tutkimuksessa potilaista eri puolilta Eurooppaa. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa koronavirusepidemia on ollut erittäin tuhoisa.

Suurimmassa osassa Yhdysvaltoja koronaviruksesta leviävä kanta vaikuttaa olevan vähemmän aggressiivista kantaa. Poikkeuksena on New York, jossa virus on surmannut enemmän potilaita kuin muualla. Kiinalaistutkijoiden mukaan New Yorkissa levinnyt viruskanta vaikuttaa olevan peräisin Euroopasta.

Nyt julkaistun tutkimuksen tulokset ovat vielä alustavia eikä tutkimusta ole vertaisarvioitu.