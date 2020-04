Kuka on koronakriisin voittaja?

Idän vaikutusvalta maailmanpolitiikassa voi koronakriisin myötä kasvaa, asiantuntijat arvioivat.

Koronaviruspandemia heiluttaa suurvaltojen ja poliittisten toimijoiden asemia, vaikka kriisi on vielä kesken. Spekulaatioita on herännyt idän noususta ja lännen romahduksesta.

– Koronavirus kiihdyttää vallan ja vaikutusvallan siirtymistä lännestä itään, Harvardin yliopiston kansainvälisten suhteiden teoreetikko Stephen Walt sanoi Foreign Policyssä The Guardianin mukaan.

– Virus voi olla viimeinen naula arkkuun ajatukselle lännestä ja niille transatlanttisille suhteille, jotka ovat jäljellä Trump-tuhosta, analysoi kansainvälisten suhteiden tutkija Amitav Acharya National Interestissä.

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ei usko, että Kiinasta tulee samanlainen toimija kuin mitä Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen.

– Kenestäkään ei tule, koska maailma ei ole enää samalla tavalla valtiokeskeinen kuin toisen maailmansodan jälkeen vaan esimerkiksi monikansalliset yritykset ovat vahvistaneet merkitystään, Teivainen toteaa.

Hän kuitenkin uskoo myös, että koronaviruspandemian myötä idän vaikutusvalta lisääntyy.

– Ehkä ensimmäistä kertaa puhutaan näin laajasti Euroopassa siitä, että ehkä meidän pitäisi oppia itäaasialaiselta hallintomallilta. Singaporen, Etelä-Korean ja Taiwanin koronaan vastaamista on pidetty tehokkaampana ja Kiinan toimet ovat paikanneet alun virheitä.

Itä-Aasian maiden reagointia koronakriisiin on kehuttu Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kuva Seoulista, Etelä-Koreasta.

Teivaisen mukaan juuri Itä-Aasian maat kuuluvat ainakin tällä hetkellä koronaviruspandemian voittajiin maailmanpoliittisesta näkökulmasta.

– On merkkejä siitä, että Itä-Aasiasta tulisi aiempaa vakavammin otettavampi valtakeskus maailmassa.

Kiina ryhtyi tammikuussa koviin rajoitustoimiin koronavirusepidemian takia. Maata on kuitenkin syytetty todellisten tartunta- ja kuolleisuuslukujen vääristelystä, epidemian peittelemisestä sen alkuvaiheessa ja siitä, että virus ylipäätään pääsi leviämään pandemiaksi.

Toisaalta rajoitustoimet vaikuttavat tehonneen ja hillinneet epidemiaa, vaikkei Kiinan lukuihin täysin luottaisikaan. Lisäksi Kiina on paikannut mainehaittaa lähettämällä asiantuntijoita ja varusteita muihin koronaviruksen kanssa kamppaileviin maihin. Nähtäväksi kuitenkin jää, onnistuuko Kiina paikkaamaan alun virheitä.

Vanhoista suurvalloista Venäjään koronaviruspandemia ei maailmanpolitiikan näkökulmasta ole juuri vaikuttanut. Sen sijaan Yhdysvaltojen asemaan pandemia on iskenyt.

– Yhdysvallat on valinnut linjan, ettei maailman mielipiteellä ole juurikaan väliä, ja vaikka maan kansainvälinen maine kärsisi, ensisijalla ovat tämän vuoden presidentinvaalit ja äänestäjät. Tämä on ilman muuta vaikuttanut ja heikentää Yhdysvaltojen valta-aseman moraaliseen suostutteluun perustuvaa ulottuvuutta, joka on ollut aika keskeistä toisen maailmansodan jälkeen, Teivainen arvioi.

Presidentti Donald Trump on herättänyt kohua muun muassa vähättelemällä koronaviruksen muodostamaa uhkaa, antamalla virheellisiä tietoja epidemiasta ja siihen varautumisesta ja tuoreimpana sillä, että katkaisi rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lle.

Etenkin WHO:n rahoituksen katkaisemisella Trump voi pelata kilpailijoidensa kuten Kiinan pussiin.

– Kiinalle on tullut paikka korjata omaa mainettaan samankaltaisesti kuin silloin, kun Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta. Tuolloin Kiina korosti omaa sitoutumistaan ilmastotavoitteisiin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhtautuminen koronapandemiaan on heikentänyt Yhdysvaltojen asemaa maailmanpolitiikassa, asiantuntija arvioi.

Toisaalta Teivainen huomauttaa, ettei Yhdysvaltojen valta-asema ole vuosiin ollut yhtä vahva kuin se oli toisen maailmansodan jälkeen.

”Etelä-Amerikan Trumpiksi” kutsuttu Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on kohdannut amerikkalaisen kollegansa tavoin kovaa kritiikkiä virheellisen tiedon levittämisestä ja jopa tiedevastaisuudesta. Tämä on vaikuttanut Brasilian asemaan, Teivainen uskoo.

– Brasilian kyky toimia nousevan etelän äänenä on merkittävästi heikentynyt, koska Bolsonaron asema on niin kiistanalainen.

Yhdysvaltojen ja Brasilian lisäksi koronapandemian häviäjiin kuuluu Euroopan unioni, jonka jäsenmaissa virus on aiheuttanut suurta tuhoa. Teivaisen mukaan kriisi on tuonut esille EU:n sisäisiä jännitteitä.

Esimerkiksi Saksan, Hollannin ja Suomen nuiva suhtautuminen niin sanottuihin koronabondeihin on herättänyt suuttumusta Etelä-Euroopan maissa kuten Italiassa. Koronabondeissa on kyse euromaiden yhteisvastuullisesta velkarahoituksesta.

– Pandemian myötä toiveet siitä, että EU olisi kriisin ja hädän keskellä sisäisesti solidaarinen, ovat säröilleet, Teivainen sanoo.

– Esimerkiksi Suomen kaltainen valtio on monen Etelä-Euroopan maan näkökulmasta toiminut epäsolidaarisesti ja tämä saattaa heikentää Suomen kykyä suostutella muita, jos täällä tulee joku turvallisuuspoliittinen hätä. Suomessa helposti ajatellaan, että tuskin sieltä Etelä-Euroopasta kuitenkaan hädän hetkellä tulee joukko-osastoja itärajaamme vahvistamaan. Siinä ajattelussa jää vähemmälle huomiolle, että tulevaisuuden turvallisuuspoliittisissa kriiseissä eurooppalainen solidaarisuus voi ilmetä monenlaisena tukena.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pyysi koko EU:n puolesta anteeksi Italialta sitä, ettei se saanut heti koronaepidemian alussa jäsenmailta riittävästi apua. Tilanne kuvasti sitä, kuinka viruspandemia on paljastanut EU:n sisäiset ristiriidat.

Teivaisen mukaan kansanterveydellisen kriisin ratkaiseminen on johtanut siihen, että EU on ollut maailmanpoliittisena toimijana sivussa.

– En usko, että EU on mitenkään hajoamassa, vaikka näitäkin visioita esitetään. Sen maailmanpoliittinen rooli on jäänyt vähäisemmäksi ja kyse on ollut koronasta selviytymispolitiikasta.