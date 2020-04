Storforsin pikkukaupungin kunnanvaltuustossa istuvan poliitikon mukaan hän ei päässyt tapaamaan koronaviruspotilaita.

Ruotsissa on noussut pienoinen kohu paikallispoliitikon Tukholmaan tekemästä reissusta, jonka tarkoituksena oli hänen mukaansa hankkia koronavirustartunta.

Storforsin pikkukaupungin kunnanvaltuustossa istuva Urban Persson on kertonut ruotsalaismedialle matkastaan, jonka aikana hän toivoi saavansa koronavirustartunnan. Tukholman alueella on löydetty selvästi eniten koronatartuntoja koko Ruotsissa, ja Perssonin mukaan hän toivo pääkaupungissa vierailun vauhdittavat tartunnan saamista.

Hieman epäselväksi on jäänyt, miksi Persson haluaa koronatartunnan itselleen. Ilmeisesti taustalla on ajatus siitä, ettei viruksen leviämistä voida kuitenkaan pysäyttää.

– Tämä on hysteriaa. Leviämiselle ei voida tehdä mitään, Persson perustelee Aftonbladetille.

Perssonin mukaan koronaviruksen torjumista voi verrata ilmastomuutoksen torjumiseen, joista kumpikaan ei hänen mukaansa ole hyödyllistä.

– Tukholma on matkalla laumaimmuniteettiin ja se on tulossa myös Storforsiin. Jos me lyömme viruksen, niin tulee toinen aalto.

Paikallispuolue Storforsdemokraatteja edustava Persson on kertonut tehneensä matkan naispuolisen lääkärituttavansa kanssa, joka oli myös halunnut saada koronatartunnan. Hän on kieltäytynyt paljastamasta tuttavansa henkilöllisyyttä tai työpaikkaa.

Paikallisen Värmlands Folkblad -lehden haastattelussa Persson kertoo Tukholman-matkan sujuneen huonosti.

– Ongelmana oli että meidän ei sallittu tavata tartunnan saaneita, eli se ei toiminut. Yritin nuolla liukuportaiden kaidetta maanalaisessa mutta sekään ei toiminut.

Kotiin palattuaan Persson joutui ongelmiin yritettyään osallistua puoluetoveriensa kanssa kunnan budjettia käsittelevään tapaamiseen. Reissusta kuullut kunnanhallituksen puheenjohtaja pyysi häntä pysymään poissa kokouksesta. Päätöksestä suivaantunut Persson on tehnyt asiasta valituksen Ruotsin oikeusasiamiehelle.