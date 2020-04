Juuri kukaan ei tunnu kuulevan asukkaiden hätää.

Itägrönlantilainen, inuiittien asuttama Tasiilaq näyttää idylliseltä arktisessa maisemassa. Viime keväänä Tanskassa esitetty dokumentti Kylä josta lapset katoavat (Byen hvor børn forsvinder, 2018) paljastaa hirvittävän todellisuuden.

Asukkaista joka viides kuolee itsemurhaan, joka kolmatta lasta on käytetty seksuaalisesti hyväksi ja joka toinen lapsi on lastensuojelun kirjoissa.

– Kaikki opettajat kuulevat lapsilta alkoholiongelmista kotona. Lapset kärsivät väkivallasta, nälästä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Heillä on itsemurha-ajatuksia, opettaja Rikke Blegbad kertoo.

Juuri kukaan ei tunnu kuulevan asukkaiden hätää. Kuuden lapsen äiti Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy kerää kylänraitilla adressia ihmisiltä, jotka kokevat, etteivät ole saaneet tarvitsemaansa apua.

Heitä löytyy hakematta.

Kaljoittelevista nuorista miehistä toinen kertoo heti, että häntä on hyväksikäytetty 6–7 vuotta. Naisia on alettu raiskata kuusivuotiaina. Monen lapsi on tehnyt itsemurhan.

Dokumentti ei mene syvälle ongelmien taustoihin, mutta näyttää järisyttävällä voimalla vallitsevan tilanteen.

Se sai oikeutetusti aikaan yhteiskunnallisen kohun Tanskassa.

Muutaman vuoden päästä olisi syytä tehdä seurantadokumentti siitä, ovatko viranomaisten lupaukset avusta Tasiilaqille toteutuneet.

Juttua korjattu 21.4.2020 kello 17.29. Dokumentin esittäminen on siirretty myöhemmäksi. Alun perin jutussa luki, että se esitettäisiin tiistaina 21.4. kello 22.50.