Miljardöörien oma koronatestiklinikka raivostuttaa Rivieralla – muualla Ranskassa huutava pula testeistä

Saint-Tropezissa Ranskan Rivieralla miljonäärit ovat luksushuviloissaan, joiden asukkaille on tarjolla yksityisiä koronavirustestejä.

Samaan aikaan kun luksusasuinalueella ollaan varauduttu virusepidemiaa vastaan kärsitään lähistöllä testien puutteesta.

Les Parcs de Saint-Tropezin huvila-alueella asuu eräitä maailman rikkaimmista ihmisistä, kuten Mohamed al-Fayed. Upporikas liikemies al-Fayed, 91, muistetaan mm. Pariisin Hotel Ritzin ja Lontoon Harrods-tavaratalon omistajana. Hän on naimisissa suomalaisen Heini Wathénin kanssa. Heillä on suuri omakotitalo myös Espoon Westendissä.

Lähialueiden vakioasukkaat ovat vaatineet pääsyä miljardöörien muilta suljetulle testiklinikalle.

Huvila-alueella on oma terveysasema, jossa on lääkäri ja laboratorioteknikko koronavirustestien ottamista varten, kertoo ranskalaislehti Var-Matin. Les Parcs de Saint-Tropez -alueen johtaja, ex-apteekkari Jean-Louis Oger omistaa useita klinikoita ja laboratorioita eri puolilla Ranskaa.

Ranskassa on kuollut jo yli 20 000 ihmistä covid-19-tautiin. Koronavirustesteistä on pulaa tai niitä ei ole tarjolla ollenkaan. Näin on tilanne myös läheisessä Pôle de Santé du Golfe de Saint-Tropezin sairaalassa.

– Ei ole normaali tilanne, ettei meillä ole ollenkaan testauspaketteja, kertoi sairaalan lääkäri Washington Postille.

Oger on kehottanut luksusalueen naapureita menemään puolen tunnin ajomatkan päässä olevaan laboratorioon testeihin, jos epäilevät koronavirustartuntaa. Viereisen Saint-Tropezin sairaalan testipuutteeseen hän kommentoi:

– Se ei ole minun huoleni.

Lehden mukaan ei ole tiedossa, onko huvila-alueella todettu koronatartuntoja. Koska kyse on yksityisalueesta, ei paikallishallinnolla ole tietoa sen tilanteesta.