Kommentti: Vihollinen on jo Yhdysvaltain sisällä, ja pian maassa alkaa valtava ihmiskoe

New Yorkin John F. Kennedy -lentoaseman turvatarkastusjonot ovat tyhjentyneet.

Presidentti Donald Trumpin ilmoitus maahanmuuttokiellosta kärsii monin tavoin logiikan puutteesta, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Presidentti Donald Trumpin Twitter-ilmoitus keskeyttää väliaikaisesti presidentin asetuksella maahanmuutto Yhdysvaltoihin hämmensi myöhään maanantaina sekä omassa maassa että maailmalla.

Nimenomaan hämmentäminen vaikuttaakin olleen Trumpille ominaiseen tyyliin yksi ilmoituksen syistä. Se vie taas lisää huomiota pois hänen omista vaisuista koronatoimistaan.

Esimerkiksi Wall Street Journal ja New York Times -lehdet selvittivät nopeasti lähteistään, että käytännössä mikään ei muutu. Ei Yhdysvaltoihin ole juuri kukaan ollut yrittämässäkään tällä hetkellä, joten on sama, pysähtyvätkö green card- ja viisumikäsittelyt pitemmäksi aikaa vai eivät.

Kun päätöksellä alkaa olla jotain konkreettista merkitystä joskus tulevaisuudessa, Trump on ehtinyt jo kymmenen kertaa perua ja samoin oikeusistuimet puida päätöksen lainmukaisuutta.

Mitä ilmeisimmin ilmoituksen taustalla onkin sama halu kuin Trumpin kaikessa viime päivien kommunikoinnissa: miellyttää omaa kannattajakuntaansa, tällä kertaa taikasanalla maahanmuutto. Nyt presidentti siis haluaa laittoman maahanmuuton lisäksi pysäyttää myös laillisen. Se on tietenkin iso asia entisen rajattoman maailman kannalta.

Trump perusteli ilmoitustaan ytimekkäästi ”näkymättömän vihollisen” hyökkäyksellä, jolla hänen arveltiin viitanneen koronaan, sekä amerikkalaisen työvoiman suojelulla.

Asiasta saadaan varmasti tarkempi kuva lähipäivinä, mutta jo nyt Trumpin ilmoitus avaa muutamia kiintoisia näkökohtia. Aloitetaan jälkimmäisestä perustelusta.

Wall Street Journal spekuloi, että päätökseen tulisi poikkeuksia. Se koskisi tilapäistä työvoimaa Yhdysvaltain maatiloille, joiden työvoimasta kymmenesosa tulee vuosittain tilapäistyövoimana ulkomailta. Myös terveydenhuollon työntekijöitä voitaisiin yhä haalia avuksi.

Kun rajat ovat joka tapauksessa olleet kiinni, päätös ja nimenomaan sen poikkeukset saattavatkin itse asiassa olla silmänkääntötemppu, jolla Yhdysvaltain talous voisi ehkä sittenkin haalia välttämättömimmät pyörittäjänsä kesän korvalla maahan, kun on ensin luotu nimellinen kielto.

Tämä on toki vain spekulointia. Se on kuitenkin selvää, että maahantulokielto olisi periaatteellisesti jyrkässä ristiriidassa Trumpin aiempien puheiden kanssa, kun hän on halunnut kiivaasti saada Yhdysvaltain talouden rattaat taas pyörimään.

Ilman kausittaista halpatyövoimaa ja toisaalta tärkeää koulutettua työvoimaa se on nimittäin huomattavasti paljon vaikeampaa.

Päätöksen logiikka onkin monilla tavoin hukassa. Mutta se ei taida olla yllätys Trumpin kohdalla.

Viholliselle vapaat kädet

Sekin on selvää, että mitään näkymätöntä vihollista maahanmuuttokiellolla ei torjuta. Vihollinen, korona, on jo rajojen sisällä.

On toki mahdollista, että eristäytymällä entisestään Yhdysvallat onnistuisi myöhemmin estämään uudet ulkomailta tulevat tartunnat. Sitä ennen pitäisi kuitenkin saada tilanne omassa maassa hallintaan.

Siinä kamppailussa tapahtuu nyt jotain ihan muuta kuin taistelua näkymätöntä vihollista vastaan. Pikemminkin viholliselle ollaan antamassa vapaammat kädet, ja Trump tukee hanketta.

Eilen esimerkiksi Georgian osavaltio ilmoitti sallivansa ensi perjantaina parturien ja kuntosalien avaamisen, ja ensi maanantaina pääsee jo ravintolaan ja elokuviinkin. Kourallinen muitakin osavaltioita on ilmoittanut päätöksestään tai suunnitelmistaan avautua.

Yhteistä näille osavaltioille on se, että niissä on kaikissa republikaanikuvernöörit. Demokraattikuvernöörien osavaltiot pysyvät visusti kiinni.

Näin paljastuu avautumispäätösten todellinen syy: republikaanikuvernöörit haluavat miellyttää taloushuolien keskellä presidenttiä ja omia kannattajiaan, jotka ovat suhtautuneet koronarajoituksiin nuivemmin.

Korona alkaa pikkuhiljaa jakaa Yhdysvaltoja maantieteellisiin blokkeihin. Ilmeisesti republikaanit kuvittelevat, että heidän kannattajansa ovat immuunimpia virukselle. Tai ainakin he uskovat terveydenhuoltonsa kestävän mahdolliset uudet piikit tartunnoissa.

Tilannetta on syytä seurata erittäin tarkasti. Republikaanien johtamissa osavaltioissa on nimittäin käynnistymässä suuri ihmiskoe, josta mekin voimme ottaa oppia. Mitä tapahtuu, kun rajoituksia puretaan näin aikaisin vastoin epidemia-asiantuntijoiden näkemystä?

Huolehtiiko esimerkiksi ihmisten virusta kohtaan tuntema pelko siitä, että he eivät heti lähde tungeksimaan joukkokokoontumisiin ja kauppakeskuksiin? Voidaanko koronaa sittenkin torjua enemmän ohjeistuksella kuin määräyksillä sen jälkeen kun on ensin istutettu ihmiset koteihinsa viikoiksi? Alkaako talous elpyä kuin taikasauvan iskusta?

Epäillä sopii, mutta tarkemmin se nähdään ehkä jo muutaman viikon sisällä.