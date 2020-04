Donald Trump ilmoittaa keskeyttävänsä maahanmuuton Yhdysvaltoihin

Trump kertoo Twitterissä keskeyttävänsä maahanmuuton näkymättömän vihollisen takia. Presidentti perustelee toimea Yhdysvaltain kansalaisten työpaikkojen suojelemisella.

Donald Trump aikoo keskeyttää toistaiseksi maahanmuuton Yhdysvaltoihin. Presidentti kertoo asiasta Twitter-tilillään.

Trump mainitsee twiitissään näkymättömän vihollisen. Hän on koronavirustilannekatsauksissaan käyttänyt termiä puhuessaan koronaviruksesta.

Trump kirjoitti suojelevansa toimella Yhdysvaltain kansalaisten työpaikkoja.

Hän kertoi allekirjoittavansa asiasta presidentin määräyksen. Washington Postin mukaan on epäselvää, mitä presidentti twiitillään tarkalleen tarkoittaa ja onko tämän mainitsevaa määräystä mahdollista toteuttaa.

Myös CNN:n mukaan on epäselvää, millaista mekanismia presidentti on aikeissa käyttää. Median mukaan tietoa ei myöskään ole siitä, miten määräys vaikuttaisi jo myönnettyihin oleskelupiin.

Trump ei kertonut twiitissään toimien aikataulusta.

Yhdysvalloissa yli 22 miljoonaa ihmistä on jäänyt työttömäksi koronaviruskriisin takia. Maassa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on todettu yli 790 000 koronavirustartuntaa.

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen jo yli 42 000 ihmistä, mikä on eniten kaikista maista.