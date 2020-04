Ylväs hoitaja pysäytti koronamielenosoituksen Denverissä – kuvat yhteenotosta levisivät ympäri maailman

Myös vastamielenosoittajat ovat aktivoituneet Yhdysvaltain kuumassa koronarajoituskiistassa.

Yhdysvalloissa sunnuntaina järjestetyt koronarajoitusten vastaiset mielenosoitukset saivat ainakin yhdessä tapauksessa myös vastamielenosoittajat liikkeelle. Maanantaina erityisesti sosiaalisessa mediassa levisi kuvaa Denveristä, jossa joukko hoitajia blokkasi mielenosoittajien kulkua asettumalla tienristeyksiin kulkuesteeksi.

Ympäri Yhdysvaltoja järjestetyt mielenosoitukset ovat sujuneet pääosin rauhallisesti poliisivartiossa. Denverissä, Coloradossa, tunteet kuitenkin kuohahtivat mielenosoittajan ja vastamielenosoittajan välillä ja saivat aikaan symbolisesti vahvan vastakkainasettelun.

Kuten oheiselta videolta näkyy ja kuuluu, vihreään hoitajan asuun ja suojamaskiin pukeutunut mies uhmasi katumaasturilla ajavia protestoijia seisomalla suojatiellä näiden auton edessä.

Tästä tapauksesta otetut kuvat ja yllä oleva video levisivät maanantaina sosiaalisessa mediassa.

Takana tulevien autojen torvet alkoivat soida, ja miehen ele oli liikaa auton ikkunasta kurottelevalle naiselle, joka esitteli Land of the Free -kylttiään ja alkoi sättiä hoitaja-asuista.

– Painu Kiinaan jos haluat kommunismia, nainen huusi miehelle, joka seisoi reagoimatta paikallaan.

– Sinä menet töihin, miksi minä en voi mennä töihin, nainen protestoi.

Kummankaan henkilöllisyys ei ole tiedossa. Tapauksen silminnäkijäksi sattui ainakin Reutersin kuvajournalisti Alyson McClaran, jonka voimakkaita, symbolisia kuvia on jaettu sosiaalisessa mediassa ahkeraan.

Hoitaja-asuun pukeutunut mies ei ollut tämän mielenosoittajan sankari Denverissä.

Coloradossa on todettuja koronatapauksia yli kymmenentuhatta ja kuolleiden määrä on jo yli 400. Osavaltiossa on annettu kotonapysymismääräys ja ravintoloita ja kuntosaleja on suljettu muun Yhdysvaltain tapaan taudin leviämisen ja terveydenhuollon ylikuormittumisen estämiseksi. Samalla se on tarkoittanut myös kasvavaa talousahdinkoa.

Rajoituksiin kyllästyneiden mielenosoitukset alkoivat viime viikon lopulla ja oikeistomedia Fox Newsin raporttien myötä niiden määrä kasvoi nopeasti. Myös presidentti Donald Trump ilmaisi tukensa mielenosoittajille perjantaina twiiteissään ja lehdistötilaisuudessaan.

Koronarajoituksia vastustaneet suuntasivat Denverissä Coloradon osavaltioparlamentille, mutta joutuivat pysähtymään vastamielenosoittajien vuoksi.

Esimerkiksi Washingtonin kuvernööri Jay Inslee on pitänyt Trumpin puheita lietsovina ja vaarallisina.

Mielenosoittajien käyttäytymistä puolestaan on pidetty vastuuttomana, sillä läheskään aina suositeltuja turvavälejä ei ole noudatettu vaan ihmiset ovat kerääntyneet tiiviiksi ryhmiksi.

Mielenosoittajien joukossa on amerikkalaismedian mukaan ollut paljon laitaoikeistolaisia, aseoikeuksien puolustajia ja rokotevastustajia. Myös kuvat kertovat samaa. Monin paikoin osanottajat ovat kantaneet puoliautomaattikivääreitä.

Yhdysvalloissa keskustellaan kiivaasti koronarajoitusten purkamisesta. Trumpin hallinto on heittänyt pallon asiassa kunkin osavaltion kuvernöörille, mutta samalla presidentin puheet ovat kääntyneet yhä enemmän rajoitusten purkamisen puolelle. Epidemia-asiantuntijoiden mukaan määräysten höllentäminen olisi kuitenkin vielä toistaiseksi riskipeliä.

Yhdysvallat on viimeisen viikon ajan raportoinut yli 2 000 uudesta kuolemasta päivittäin.