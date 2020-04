Kreikan saariston leirit ovat pahasti ylikansoitettuja.

Tulipalo tuhosi osan suuresta pakolaisleiristä Kreikan saaristossa viikonloppuna. Vialin leirillä Chiosin saarella syttynyt palo oli seurausta mellakoinnista, joka käynnistyi, kun irakilainen nainen kuoli leirillä.

Viranomaisten mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa, mutta suuri osa leirin hallintorakennuksista ja useita asuinkontteja tuhoutui. Myös leirin kanttiini ja varastotelttoja tuhoutui palossa.

Moni leirin asukas jäi palon seurauksena kodittomaksi, mutta YK:n pakolaisjärjestön mukaan heille ollaan jo järjestämässä telttoja.

Vialin leiri, kuten useimmat Kreikan pakolaisleirit, oli jo valmiiksi pahasti ylikansoitettu. Leirillä asuu yli 5 000 ihmistä, vaikka sen asuintilat on tarkoitettu vain noin tuhannelle. Yhteensä Kreikan saariston leireillä on yli 36 000 ihmistä, vaikka niiden kapasiteetti oli alun perin vain 6 100.

Saariston leireillä ei vielä koronatartuntoja

Mellakoinnille antoi alkusysäyksen 47-vuotiaan irakilaisen turvapaikanhakijanaisen kuolema. Nainen oli viety kuumeen takia sairaalaan aiemmin viikolla, mutta hänen koronavirustestinsä osoittautui negatiiviseksi. Hän kuoli leirillä lauantaina.

Afganistanilaisen pakolaisen Aziza Husseinin, 30, mukaan ryhmä leirin asukkaita hyökkäsi lauantai-iltana leirin ruokavarastoille ja sytytti infopisteen palamaan.

– He veivät jääkaappeja leiriin ja sytyttivät ne palamaan. Emme ole ollenkaan turvassa, olemme hyvin peloissamme. Emme saa öisin unta, kahden lapsen äiti Husseini kertoi.

Kreikan saariston pakolaisleireillä ei toistaiseksi ole todettu koronavirustartuntoja, mutta kahdella Manner-Kreikan leirillä tartuntoja on havaittu. Kreikan pakolaisleirit ovat viime viikkoina olleet koronaepidemian takia eristettyinä. Yhteensä Kreikassa on todettu yli 2 200 tartuntaa ja 110 ihmistä on kuollut.

Kreikan maahanmuuttoministeriö on kertonut siirtävänsä satoja iäkkäitä ja sairaita turvapaikanhakijoita pois saariston leireiltä suojellakseen heitä tartunnoilta.