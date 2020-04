Useat maat ovat purkamassa koronarajoituksia – asiantuntija listasi kolme perustetta rajoituksista luopumiselle

Muun muassa Itävalta, Italia ja Saksa ovat kertoneet rajoitusten purkamisesta vähitellen.

Italiassa ihmiset pääsevät kirjakauppoihin ja pesuloihin, Itävallassa on avattu pieniä kauppoja ja myös Saksa purkaa rajoituksia ensi viikosta lähtien.

Yllä olevalla videolla ihmiset ryntäävät rannalle Floridassa, kun osavaltiossa höllennettiin koronarajoituksia.

Koronaviruspandemian jyllätessä vielä maailmalla osassa Euroopan maista puretaan hiljalleen viruksen takia käyttöön otettuja rajoituksia. CNN:n haastatteleman asiantuntija Peter Dobracin mukaan rajoituksia purkavia maita yhdistää se, että niissä ryhdyttiin varhain eristys- ja rajoitustoimiin ja uusien tartuntojen määrä osoittaa hiipumisen merkkejä.

Drobacin mukaan rajoitusten purkamisen ajankohtaa olisi arvioitava kolmen eri tekijän pohjalta.

Ensinnäkin, onko uusien tartuntojen määrä laskussa. Toiseksi, kestääkö terveydenhuoltojärjestelmä tartunnat ilman, että joudutaan turvautumaan kriisiajan ratkaisuihin kuten väliaikaisten sairaaloiden pystyttämiseen. Ja kolmanneksi, onko maalla riittävä joukkotestausjärjestelmä ja voidaanko altistuneita ja tartunnan saaneita jäljittää ja eristää, jotta tartunnan saaneet eivät levittäisi tautia.

– Tämä on kansanterveyden perusasioita ja toivon, että me olisimme kaikki tehneet niin alusta alkaen, Dobarc totesi kolmanteen kohtaan liittyen.

Rajoitustoimien purku ja ajankohta puhuttavat ympäri maailman. Maailman terveysjärjestö on antanut kuusi kriteeriä, joiden olisi täytyttävä, jos rajoituksia halutaan purkaa.

Ensimmäinen on, että maan tulisi varmistaa, että viruksen leviäminen on hallinnassa. Maan tulisi myös varmistaa, että terveydenhuoltojärjestelmä pystyy tunnistamaan, testaamaan, eristämään ja hoitamaan jokaisen koronaviruspotilaan ja jäljittämään kaikki hänen kontaktinsa.

Kolmannen kohdan mukaan maan tulee varmistaa, että uuden epidemian leimahtamisen riski on minimoitu. Neljänneksi maassa tulee ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimia työpaikoilla, kouluissa ja muissa oleellisissa paikoissa. Viidennen kohdan mukaan ulkomailta tuotujen tartuntojen riskiä on hallittava ja kuudennen kohdan mukaan ihmisiä tulisi valistaa ”uudesta normaalista”.

Se, miten rajoituksista luovutaan, vaihtelee maittain.

Esimerkiksi Itävallassa tuhannet pienet kaupat ja puutarhakeskukset ovat avanneet ovensa, mutta ihmisiä kehotetaan pitämään etäisyyttä muihin. Ammattiurheilijat voivat jatkaa harjoittelua, mutta hallitus suosittelee seurajoukkueiden harjoittelevan enintään kuuden pelaajan ryhmissä.

Itävallassa ihmisten on pakko käyttää kasvomaskia supermarketeissa ja apteekeissa.

Saksassa pienemmät kaupat avaavat ovensa tällä viikolla. Ihmisiä on kehotettu välttelemään sosiaalista läheisyyttä ainakin 3. toukokuuta asti ja liitokansleri Angela Merkel on kehottanut käyttämään kasvomaskia kaupoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa, BBC kertoo. Suuret joukkokokoontumiset ovat kiellettyjä elokuun loppuun asti.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja professorin Mika Salmisen mukaan Suomessa voitaisiin siirtyä ainakin osittain hybridistrategiaan, jossa viruksen leviämistä hallittaisiin yksilöihin kohdistuvilla rajoituksilla. Tämä tarkoittaisi sairastuneiden testaamista ja tartuntaketjujen jäljittämistä.

– On ihan ilmiselvää, että nyt kun testauskapasiteetti alkaa olla kunnossa, testauskynnystä pitää entisestään laskea ja niin on tehtykin. Kun tapauksia löydetään, heidän kontaktinsa kartoitetaan ja tarvittaessa altistuneiksi arvioidut asetetaan karanteeniin. Tartunnan saanut on sitten kotieristyksessä tai sairaalassa, jos tilanne sitä vaatii.

Salminen painottaa, että strategian mahdollinen muutos ei ole THL:n päätös, vaan siitä päättää maan hallitus.