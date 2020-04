Spiegel: Saksa ostaa 45 uutta taistelukonetta Boeingilta – luvussa mielenkiintoinen tieto Suomen kannalta

Saksa on valinnut vanhentuvien Tornado-taistelukoneidensa korvaajiksi Super Hornetin ja Growlerin, kertoi Der Spiegel.

Pitkään jatkunut kiista Saksan ilmavoimien hävittäjähankinnoista kärjistyy, kertoi uutislehti Der Spiegel sunnuntaina. Puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer on lehden mukaan ilmoittanut sähköpostitse yhdysvaltalaiselle virkaveljelleen Mark Esperille, että Saksa hankkii Boeing-yhtiöltä yhteensä 45 uutta taistelukonetta korvaamaan vuonna 1981 palveluskäyttöön otetut Tornado-koneet.

Hankinta sisältäisi lehden mukaan 30 kappaletta F/A-18 E/F Super Hornet -monitoimihävittäjiä ja 15 kappaletta EA-18G Growler -koneita, jotka ovat erikoistuneet elektroniseen sodankäyntiin (elso). Super Hornetien ja Growlereiden lisäksi Saksan odotetaan tilaavan 90 uutta Eurofighter Typhoonia, jotka korvaavat Saksan ilmavoimien käytössä olevat Eurofighterin ensimmäiset versiot.

Saksan ilmavoimilla on yhteensä 234 taistelulentokonetta. Niistä 141 on Eurofightereita ja 93 Tornadoja.

Saksa on etsinyt jo pitkään korvaajaa 1980-luvun alussa käyttöön otetuille Tornado-koneille. Taustalla Saksan ilmavoimien Eurofighter.

Konservatiivista CDU-puoluetta edustavan Kramp-Karrenbauerin päätös on kiistanalainen, sillä hän ei ole Spiegelin mukaan ilmoittanut asiasta lainkaan hallituskumppani sosiaalidemokraateille. Puolueet ovat kiistelleet konevalinnasta jo pitkään. Kramp-Karrenbauerin sähköposti Esperille sitoo Saksan nyt Boeing-hankintaan, ilman sosiaalidemokraattien siunausta.

Kiistan taustalla ovat taktiset ydinaseet: ydinlatauksella varustetut lentopommit, joita Yhdysvallat on sijoittanut Saksan Büchelin lentotukikohtaan. Ne ovat osa puolustusliitto Naton ydinpelotetta, josta Saksa on näin kantanut osansa. Tornado-koneiden tehtävänä sodan syttyessä on tarvittaessa kuljettaa nämä ydinpommit maaliinsa. Myös Super Hornet on konfiguroitu kantamaan näitä aseita, mutta Eurofighteria ei ole.

Eurofighter on tarjolla Suomen Hornet-kaluston seuraajaksi. Kuvan kone otti osaa ilmavoimien koelentoihin Satakunnan lennostossa tammikuussa.

Osa sosiaalidemokraateista haluaisi, että Saksa luopuu jo ydinpelotteesta ja kieltää ydinaseiden säilyttämisen maaperällään. Puolueessa ei ole myöskään katsottu hyvällä sitä, että Saksa antaisi presidentti Donald Trumpille sulan hattuun amerikkalaiselle puolustusteollisuudelle myönnettävällä miljardikaupalla.

Yhdysvallat kärsi hiljattain tappion, kun Saksa päätti, ettei se osta uusia Lockheed Martin F-35-häivehävittäjiä. Tämän päätöksen taustalla on politiikka: Saksa ja Ranska kehittävät yhdessä uutta viidennen sukupolven taistelukonetta, ja saksalaisten päätyminen F-35:een olisi suututtanut ranskalaiset kumppanit pahoin.

Sama Boeing-yhdistelmä – Super Hornet ja Growler – on tarjolla myös Suomen vanhentuvan Hornet-kaluston korvaajaksi. Suomen kannalta saksalaishankkeen lukumäärät ovat mielenkiintoisia: 30 ja 15. Jos Saksa katsoo tarvitsevansa kolmeakymmentä hävittäjää kohti 15 elso-konetta, voi pohtia, mitä se merkitsee Suomelle, jos Hornetien seuraajat tulevat Boeingilta. Suomi on hankkimassa noin 64 konetta. Julkisuuteen ei ole kerrottu, montaako Growleria Boeing Suomelle on tarjonnut. Jos Suomi hankkisi koneita samassa suhteessa kuin Saksa, niistä Super Horneteja olisi runsaat 40 ja Growlereita reilut 20.

Boeingin lisäksi Suomen tarjouskilvassa ovat mukana Lockheed Martin F-35A, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen ja Dassault Rafale. Valtioneuvoston on määrä tehdä hankintapäätös ensi vuoden loppupuoliskolla.