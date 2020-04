Ministeri myönsi: Boris Johnson jätti välistä viisi kriisiryhmä Cobran koronakokousta

Ministeri myönsi myös, että Britannia lähetti suojavarusteita Kiinaan helmikuussa.

Britannian pääministeri Boris Johnson jätti välistä viisi peräkkäistä kriisiryhmän kokousta koronavirusepidemian alkaessa, myöntää hallituksen avainministereihin kuuluva Michael Gove BBC:n haastattelussa.

Johnsonin johtamia konservatiiveja perinteisesti tukevassa Sunday Timesin artikkelissa oli aiemmin syytetty pääministeriä löperöstä suhtautumisesta koronakriisiin. Johnsonin kerrottiin jättäneen väliin viisi kriisiryhmä Cobran korona-aiheista kokousta ja osallistuneen ensimmäistä kertaa vasta maaliskuun alussa. Johnsonin sanottiin myös sivuuttaneen varoitukset pandemian leviämisestä ja suojavarusteiden riittämättömyydestä.

Gove kiisti haastattelussa, että Johnsonin reagoinnissa koronauhkaan olisi moitittavaa. Goven mukaan pääministeri ei useinkaan osallistu Cobran kokouksiin.

– Pääministeri ei osallistu suurimpaan osaan Cobran kokouksista. Se on se koko pointti, Gove selitti The Guardianin mukaan.

– Kuka toimiikaan niiden kokousten puheenjohtajana, raportoi pääministerille. Pääministeri on tietoinen kaikista päätöksistä ja tekee osan päätöksistä. Voi ottaa yhden faktan, irrottaa se kontekstista ja luoda se osaksi syyttelevää narratiivia. Mutta se ei ole reilua toimittamista.

The Guardian, joka on perinteisesti työväenpuolueen tukija, sanoo Goven olevan oikeassa siinä, että pääministeri ei osallistu säännöllisesti Cobra-kokouksiin. Lehden mukaan pääministeri on aiemmin yleensä osallistunut kokouksiin suuren kriisin aikana.

Gove myönsi, että Britannia oli lähettänyt suojavarusteita Kiinaan, josta koronaviruspandemia sai alkunsa, helmikuussa. Gove kuitenkin vakuutti, että Kiina oli lähettänyt enemmän suojavarusteita, kun virus saavutti Britannian.

Britanniassa hallitus on kuitenkin saanut kritiikkiä siitä, ettei suojavarusteita ole riittänyt terveydenhuollon työntekijöille. Terveysministeriö kehotti BBC:n mukaan julkista terveydenhuoltoa pohtimaan, voisiko suojavarusteita käyttää uudelleen, sillä viikonlopuksi ennakoitiin varustepulaa.