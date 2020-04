Italia eristää Välimereltä pelastettuja siirtolaisia autolautalle

Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

Noin 180 Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista eristetään Sislian rannikolle ankkuroiduille autolautalle, ilmoittaa Italian rannikkovartiosto. Italia ei ole päästänyt Välimereltä pelastettuja siirtolaisia maihin koronavirusepidemian aikana, koska katsoo, ettei se ole epidemian aikana turvallista.

Italiassa on kuollut yli 23 000 ihmistä koronavirustartuntaan.

Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

180-metriselle, lähes tuhannen hyttipaikan Rubattino-autolautalle on viety 146 siirtolaista, jotka on pelastanut saksalaisen avustusjärjestö Sea Eyen alus Alan Kurdi. Lautalle viedään myös 34 siirtolaista, jotka on pelastanut espanjalainen pelastusalus Aita Mari.

Lautalla työskentelee 22 Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijää.