Koronatartuntojen määrä maailmassa on ylittänyt 2,3 miljoonaa.

Uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan maailmassa on kuollut koronavirustartuntaan yli 160 000 ihmistä. Tiedossa olevista kuolemista yli kaksi kolmasosaa on Euroopassa.

Tartuntoja lasketaan olevan yli 2,3 miljoonaa. Euroopan maissa on kuollut yli 101 000 ihmistä.

Eniten kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa covid-19-kuolemia on yli 39 000. Italiassa kuolleita on yli 23 000, Espanjassa yli 20 000, Ranskassa yli 19 000 ja Britanniassa liki 16 000.