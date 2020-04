Oulun laulavasta koronapoliisista tuli nettihitti Venäjällä – ”Siistiä, komistus – Parane pian, Suomi!”

Venäläisiä ihastuttaa Oulun poliisin koronarohkaisuvideolla kaikki: Petrus Schroderuksen ääni, Suomen poliisin ihmiskasvoisuus sekä päätös valita toivoa tuovaksi kappaleeksi ikivihreä neuvostoiskelmä.

Jo yli 720 000 katselukertaa alkuperäisellä videolla ja YouTube-videon perässä yli 1 900 kommenttia, joista tuoreimmat ovat valtaosaltaan venäläisten kirjoittamia.

Puolenpäivä lukemat sunnuntailta ovat päätä huimaavat, kun kyse on vasta perjantaina julkaistusta Oulun poliisin korona-ajan tsemppivideosta otsikolla Rakasta elämää - Uusi päivä koittaa vielä!

Videolla vanhempi konstaapeli Petrus Schroderus esittää komealla tenoriäänellään suomeksi ikivihreän neuvostoiskelmän Rakastan sinua, elämä, jonka suomalaiset sanat ovat Pauli Salosen käsialaa.

Venäjällä Petrus Schroderuksen esityksestä on uutisoitu laajasti maan tiedotusvälineissä ja se on levinnyt kulovalkean tavoin myös venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa.

Schroderus kävelee videolla Oulun hiljentyneessä katukuvassa ja laulaa niin sydämeenkäyvästi, että monet venäläiset kommentoijat kertovat liikuttuneensa syvästi. Laulun päätyttyä ruudulle ilmestyy koronavirusaikaan liittyvä kehotus: ”Rakasta elämää. #Pysykotona.”

YouTuben katsojakommenteissa venäläiset ihastelevat videolla kaikkea mahdollista. Kiitellään esimerkiksi Schroderuksen mahtavaa ääntä ja miehekästä ulkomuotoa, Oulun kaupungin siistiä katukuvaa ja suomalaispoliisin rohkeutta valita laulettavaksi kappaleeksi nimenomaan neuvostoliittolaista alkuperää oleva kappale.

Osa venäläisistä ihmettelee myös Suomen poliisin ihmiskasvoista lähestymistapaa, joka poikkeaa monen venäläisen mielestä venäläisen poliisin julkisuuskuvasta.

Kyseessä on alkujaan vuodelta 1956 peräisin oleva neuvostoliittolainen laulu, josta on tullut sittemmin yhteistä kulttuuriperintöä niin entisessä Neuvostoliitossa kuin meillä Suomessakin. Laulun alkuperäiset venäläiset sanat ovat Konstantin Vanshenkinin runosta ja sävellyksen on tehnyt Eduard Kolmanovski.

Suurin osa venäläisistä kommentoijista on jättänyt viestinsä videon perään venäjäksi, mutta osa näyttää turvautuneen varmuuden vuoksi internetin käännösohjelmiin saadakseen kommenttinsa perille suomen kielellä.

– Kiitos kappaleesta! Lähetämme sinulle rakkautta Venäjältä! lukee Serge Berkes -nimimerkin viestissä suomeksi.

YouTubeen on ilmestynyt jo myös Niktalanov-nimimerkin lataama versio, jossa on yhdistetty Georg Otsin neuvostoversio laulusta Schroderuksen versioon. Lopputulos on niin ikään liikuttava.

Nimimerkki Beatl61 on lähettänyt kommenttinsa puolittain venäjäksi ja puolittain suomeksi Oulun poliisin alkuperäisen videon perään. Venäjänkielisessä osiossa lukee suomennettuna ”hyvä maa, hyviä ihmisiä, hyvä laulu”. Ja selvällä suomen kielellä on teksti:

– Kiitos! Parane pian, Suomi!

Igor Pravorotskin kommentin alkuosa on niin ikään venäjäksi ja loppu suomeksi:

– Kruto, krasavtshik! Siistiä, komistus!

Irina Sansajevskaja toivottaa puolestaan venäjänkielisessä kommentissaan näin:

– Älkää sairastuko, suomalaiset!!! Kaikille terveyttä, voimia ja kärsivällisyyttä!!!!

Venäjänkielisiä kommentteja on videolla kaikkineen niin paljon, että venäläiset itsekin näyttävät sitä ihmettelevän.

– Missä suomalaiset ovat? 99 prosenttia kommenteista on venäjäksi, kirjoittaa nimimerkki Juzhnyi kot.

Videon lopputeksteistä venäläiset katsojat olivat bonganneet myös yhden epätarkkuuden. Laulun sanat eivät ole Iosif Kobzonin, vaan hän on ainoastaan yksi laulun esittäjistä vuosien varrelta.

Venäläinen uutisointi ja kommentointi Oulun poliisin videosta on ollut lähes yksinomaan positiivista eikä nettiajalle tyypillistä trollausta tai virheellisiä väittämiä esiinny juuri lainkaan. Vesti-uutislähetykseen on tosin päätynyt yksi virheellinen tieto Schroderuksen taustoista.

– Itse asiassa videon sankari ei tietenkään ole töissä poliisissa, vaan hän on tunnettu suomalainen oopperalaulaja Petrus Schroderus. Tenori päätti tällä tavoin tukea kotikaupunkinsa asukkaita, Vesti-uutislähetys väittää.

Tosiasiassa Schroderus palvelee Oulun poliisilaitoksella vanhempana konstaapelina, mutta hän on tehnyt uraa myös oopperalaulajana esimerkiksi Suomen Kansallisoopperassa.

Pietarilainen uutissivusto Fontanka muistuttaa puolestaan omassa artikkelissaan, että Rakastan sinua, elämä -laulun esitti vuonna 1994 Suomen tasavallan presidentiksi valittu Martti Ahtisaari voitonjuhlissaan.

Lisää symboliikkaa laulun merkityksellisyydelle tuo nyt koronaviruskeväänä tieto siitä, että Ahtisaari ja hänen puolisonsa Eeva Ahtisaari ovat molemmat parhaillaan toipumassa koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista.

Ahtisaaren version laulusta voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa Ylen Elävästä arkistosta tästä linkistä.

Laajalevikkinen Komsomolskaja Pravda arvioi puolestaan, että Pauli Salonen on onnistunut välittämään suomalaisissa sanoissaan alkuperäisen laulun tunnelman hyvin, sillä neuvostoliittolaisen laulun olisi muussa tapauksessa ollut vaikea löytää tietään suomalaisten sydämiin.

– Muuten paikallinen poliisi ei olisi myöskään valinnut juuri tätä laulua koskettaakseen omien kanssakansalaistensa sydäntä ja mieltä, Komsomolskaja Pravda kirjoittaa Schroderuksen esitykseen viitaten.

Neuvostoliitossa laulua esitti Mark Bernes, mutta Suomessa se tuli kansan laajempaan tietoisuuteen virolaisen Georg Otsin laulamana.

Suomessa laulun suosituimman version esitti kuitenkin Kauko Käyhkö.

Rakastan sinua, elämä -laululla on paikkansa myös monissa Neuvostoliiton historian käänteissä.

Kun Juri Gagarin laukaistiin 12. huhtikuuta vuonna 1961 historialliselle avaruuslennolleen, laulu esitettiin hänen pyynnöstään juuri ennen avaruusalus Vostokin laukaisua, kertoo Ptzgovorit.ru-sivusto.

Petrus Schroderus on myös herättänyt jo aiemminkin netissä huomiota komealla äänellään ja Oulun poliisille tekemällään pr-työllä.

