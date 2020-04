Australia epäilee WHO:n pimittäneen tietoa koronakriisin vakavuudesta

Myös WHO:n toiminta tutkittava, vaatii ulkoministeri.

Australia vaatii riippumatonta selvitystä siitä, miten koronakriisiin on reagoitu. Ulkoministeri Marise Paynen mukaan siinä on otettava selvä myös siitä, miten Maailman terveysjärjestö WHO on toiminut ja miten Kiina toimi kriisin alkuvaiheessa.

Payne sanoi televisiokanava ABC:n haastattelussa, että Australia epäilee WHO:n hoitaneen kriisiä huonosti ja peitelleen Kiinan tilanteen vakavuutta. Samoja syytöksiä on kuultu myös Yhdysvaltojen suunnalta.

Selvitys pitäisi Paynen mukaan tehdä muualla kuin WHO:ssa. Ulkoministerin mukaan kriisi tulee muuttamaan Australian ja Kiinan välisiä suhteita, eikä luottamus Kiinan avoimuuteen ole nyt kovinkaan korkealla.

Terveysministeri Greg Hunt tuki Paynen vaatimusta selvityksestä ja sanoi, että Australia on saanut rajattua covid-19-tartuntojen leviämistä osin toimimalla WHO:n neuvojen vastaisesti.

Australiassa on varmistettu 6 600 koronavirustartuntaa ja 70 covid-19-kuolemaa. Maa sulki maahantulon Kiinasta 1. helmikuuta. Uusien tapauksien ilmaantuminen on hidastunut tuntuvasti viime viikkoina, mutta tiukat eristyssäännöt aiotaan pitää voimassa ainakin toukokuun ajan.