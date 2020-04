Koronan mallimaana pidetty Singapore teki karmean virheen – tartuntojen toinen aalto iskee nyt täysillä

Ahkerasti testannut ja jäljittänyt Singapore unohti vierastyöläiset traagisin seurauksin.

Alle kuukausi sitten Singaporea pidettiin mallimaana koronaviruksen hoidossa. Maa ylpeili tiukalla tartuntaketjujen selvittämisellä ja sairastuneiden jäljittämisellä.

Maaliskuun 17. päivän väkiluvultaan Suomen kokoisessa maassa tartuntoja oli havaittu vain 266. Nyt niitä on yli 6 500 Worldometerin ylläpitämän tilaston mukaan ja kuolleita 11. Taustalla vaikuttaa olevan yksi olennainen viranomaisten tekemä lipsahdus, kirjoittaa CNN analyysissään.

Singaporen alkuperäinen strategia perustui ajatukseen, että tauti tulee ulkomailta ja jos ne reitit saadaan tukittua, voidaan ottaa suhteellisen rennosti.

Singapore keskittyi alusta asti rajoittamaan maahantuloa ja se pystyikin valvomaan hyvin maahan lentänyttä väkeä. Ongelma jäi kuitenkin kytemään maan runsaassa ja usein ahtaasti asuvassa vierastyöläisväestössä.

Vähävaraiset jonottivat ravintolan jakamaa ruoka-ateriaa Singaporen Chinatownissa 17. huhtikuuta.

Tiedetään, että monet uudet tartuntaketjut johtavat vierastyöläisyhteisöihin. Se on epäselvää, ovatko ne tulleet tuoreina ulkomailta vai ovatko tartunnat kiertäneet näissä yhteisöissä jo pitkään, mutta maan hallinto laiminlöi heidän testauksensa. Nyt useita asuntoloita on suljettu ja testausta tehostettu, mutta tilanne on päässyt jo pahaksi. Lauantaina todetuista tartunnoista vain 14 oli Singaporen kansalaisilla.

– Asuntolat olivat kuin aikapommi. Tapa, jolla Singapore kohtelee vierastyöläisiä, on suoraan kolmannesta maailmasta. Hallitus on antanut työnantajien kuljettaa heitä kuorma-autojen lavoilla ilman istuimia. He asuvat tupaten täynnä olevissa asuntoloissa kuin sillit suolassa ja 12 ihmistäkin yhdessä huoneessa, paikallinen lakimies ja ex-diplomaatti Tommy Koh kirjoitti laajalle levinneessä Facebook-viestissä aiemmin huhtikuussa.

Singapore ei missään vaiheessa halunnut sulkea laajamittaisesti kouluja, kirkkoja tai yrityksiä, vaan sen linja oli jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti ja keskittyä altistuneiden ja sairastuneiden löytämiseen ja eristämiseen. Tämä toimikin pitkään.

Läheinen Hongkong otti hieman toisen lähestymistavan: siellä koulut suljettiin jo helmikuussa ja valtion työntekijät ohjattiin etätöihin, vaikka ulkona saikin muuten liikkua suhteellisen vapaasti. Kun ulkomailta alkoi tulla uusia tartuntoja viime kuussa, kaupunkiin asetettiin tarkempia rajoituksia. Vaikuttaakin, että Hongkong on selvinnyt paljon paremmin.

Tartuntoja seuraavan Woldometer-sivuston mukaan Singapore ilmoitti lauantaina 942 uudesta tartunnasta, Hongkong kahdesta.

Kun Singaporen alkuperäinen strategia petti, virus pystyi tarttumaan ihmisestä toiseen kovaa vauhtia, kun laajoja yhteiskunnallisia eristystoimia ei ollut käytössä.

Vastauksena uusiin tartuntoihin Singaporen hallinto on tiukentanut ohjeita ja uhkaa turvavälin rikkojia jopa puolen vuoden vankeudella. Singapore sulki koulut ja osan työpaikoista vasta nyt.

CNN muistuttaa tapauksen analyysissä, että Singapore on hyvä muistutus muulle maailmalle. Tilanne pysyy hallinnassa vain, jos ulkomailta tulevat tartunnat pystytään jäljittämään ja ketjut eristämään. Useassa Aasian maassa on jo nähty, että vaikka paikallinen epidemia olisi kertaalleen saatu hallintaan, se voi puhjeta uudestaan hyvin nopeasti, jos rajoituksia löysätään liian nopeasti tai niitä ei ole juuri ollutkaan.