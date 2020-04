Main ContentPlaceholder

Pohjois-Korea väitti sitkeästi, ettei maassa ole yhtään korona­tartuntaa – nyt ääni kellossa muuttui

Pohjoiskorealaisia on ohjeistettu pitämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

Pohjois-Koreassa on viranomaisten toimesta järjestetty tiedonantotilaisuuksia, joissa kansalaisille on myönnetty, että maassa on havaittu koronavirustartuntoja.