Tutkijat: Korona saattoi alkaa levitä luultua aiemmin, eikä välttämättä Wuhanista

Tutkijaryhmän arvion mukaan on mahdollista, että koronavirus olisikin lähtenyt leviämään Etelä-Kiinassa sijaitsevasta Guangdongin maakunnasta.

Koronaviruksen leviäminen on saattanut alkaa ihmisten keskuudessa jo syyskuussa, eikä Kiinan Wuhan ole välttämättä paikka, josta virus lähti leviämään, arvioi pandemian alkuperää ja alkuvaiheita tarkasteleva tutkijaryhmä.

Brittiläisen Cambridgen yliopiston tutkijoiden toistaiseksi keskeneräisestä tutkimuksesta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen Newsweek ja kiinalainen South China Morning Post.

Tutkimusprojektin havainnoista kerrottiin 8. huhtikuuta Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian kustantamassa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -tiedejulkaisussa (PNAS).

Tutkimusprojektissa on pyritty kartoittamaan koronaviruksen varhaisia leviämisreittejä sen muutoksia seuraamalla. Tätä on tutkittu eri puolilta maailmaa kerätyistä virusnäytteistä. Tutkimuksessa uuden koronaviruksen genomi selvitettiin kaikkiaan 160 potilasnäytteestä.

Ensimmäinen tiedossa oleva SARS-CoV-2-viruksen tartunta todettiin Kiinan Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa.

Virus on jo muuttunut niin paljon, että tutkijaryhmä löysi keräämistään näytteistä sen kolme alatyyppiä. Tutkijaryhmä nimittää muunnoksia tyypeiksi A, B ja C.

Newsweekin mukaan A on lähimpänä lepakoissa esiintyvää koronavirusta ja tutkijat uskovat sen olevan pandemian alkuperäinen, ihmisiä sairastuttava koronavirustyyppi.

Tätä viruksen alatyyppiä löydettiin kiinalaisista ja amerikkalaisista sairastuneista.

Tutkijoiden mukaan A ei kuitenkaan ollut virustyyppi, jota löydettiin useimmissa Wuhanin tapauksissa, vaan eniten Wuhanin potilailta löydettiin viruksen B-tyyppiä.

Tutkimusprojektia johtava geneetikko Peter Forster Cambridgen yliopistosta sanoo Newsweekille pitävänsä mahdollisena, että koronavirus ei olisikaan lähtenyt leviämään Wuhanista vaan Etelä-Kiinassa sijaitsevasta Guangdongin maakunnasta.

Guangdongista on löydetty Wuhania enemmän A-tyyppiä, eli alkuperäisenä pidettyä koronavirusta.

C:tä on todettu varhaisissa tartuntatapauksissa esimerkiksi Euroopassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Hongkongissa, mutta ei Kiinassa.

Forster kertoi Newsweekille, että tutkijoiden tähän mennessä keräämän datan perusteella on mahdollista, että viruksen leviäminen ihmisten keskuudessa alkoi jo 13. syyskuuta ja 7. joulukuuta välisenä aikana viime vuonna.

Forsterin mukaan kyseinen aika-arvio voi olla kuitenkin myös väärä.

– Virus on saattanut mutatoitua lopulliseen, ihmisiin vaikuttavaan muotoonsa jo kuukausia sitten, mutta se on pysynyt lepakon tai muun eläimen tai jopa ihmisen sisällä useita kuukausia tartuttamatta muita yksilöitä.

– Sitten se aloitti tartuttamisen ja leviämisen ihmisten keskuudessa 13. syyskuuta - 7. joulukuuta, jolloin syntyi verkosto, jota esittelemme PNASin julkaisussa, Forster kertoi South China Morning Postille.

Koronavirus on sukua sars- ja mers-viruksille. Sars-virus lähti leviämään Kiinan Guangdongin alueelta marraskuussa 2002.