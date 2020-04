Koronan lamauttamassa New Yorkissa asuva Emmi ei ole poistunut kotoaan kolmeen viikkoon – kananmunien hinta yllätti

Emmi Salonen ei pääse nyt esiintymään, sillä New Yorkissa teatterit ovat olleet suljettuna jo yli kuukauden ajan.

Näyttelijä-tanssija Emmi Salonen on varautunut pysymään sisällä vielä viikkojen ajan.

Koronavirus on tehnyt New Yorkissa enemmän tuhoa kuin missään maailman suurkaupungissa. Lauantaihin mennessä newyorkilaisista yli 12 000 oli menehtynyt viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Se on noin 1,5 promillea kaupungin asukkaista.

Suomalainen näyttelijä ja tanssija Emmi Salonen, 23, menetti satojen tuhansien newyorkilaisten tapaan työnsä, kun kaupunki sulkeutui maaliskuun puolivälissä. Se on kuitenkin nyt huolista pienin. Salonen haluaa kantaa vastuuta omasta ja muiden ihmisten terveydestä noudattamalla tarkasti viranomaisten ohjeita ja suosituksia.

Hän ei ole poistunut kolmeen viikkoon omasta asunnostaan roskien viemistä pidemmälle. Elintarvikkeet hän on tilannut kaupasta kotiin kuljetettavaksi yhdessä kämppäkaveriensa kanssa.

– Meillä on onneksi parveke, joten siten olen saanut ulkoilmaa. Asumme vilkkaalla alueella, tässä on iso sairaala lähellä. Siksi olen välttänyt ulos menemistä, Salonen kertoo.

Lääkäri kämppäkaverina

Salonen jakaa asunnon East Harlemin alueella Manhattanilla kahden kämppäkaverin kanssa. Heistä toinen työskentelee ensiapulääkärinä läheisessä sairaalassa ja kohtaa päivittäin koronaviruspotilaita. Se johtaa lisävarovaisuuteen.

– Hän suojautuu niin hyvin kuin pystyy ja jättää suojavarusteet töihin. Pyrimme huolehtimaan hyvin yleishygieniasta ja pidämme pinnat puhtaana. Olemme omissa huoneissamme mahdollisimman paljon, Salonen kertoo.

New Yorkin koronavirustilanne näyttää hieman helpottaneen päättyvän viikon aikana. Vaikka virus tappaa kaupungissa yhä satoja ihmisiä päivittäin, uusien sairaalapotilaiden määrä on laskussa. Salonen on aistinut muutoksen lääkäriystävänsä olemuksessa.

– Hän ei ole ollut ihan niin stressaantunut ja väsynyt viimeisen viikon aikana.

Kalliit kananmunat

Salonen on hyödyntänyt vapautunutta aikaa kokoamalla portfoliota, jota hän tarvitsee uuden viisumihakemuksensa tueksi. Lisäksi hän on ylläpitänyt tanssikuntoaan etätuntien avulla.

Koronavirus on vaikuttanut New Yorkissa joidenkin tuotteiden saatavuuteen. Salonen hämmästyi nähdessään kananmunien hinnan viimeisintä ruokatilausta tehdessään: 12 munan pakkaus maksoi noin kuusi euroa, kun sen tavallinen hinta samassa kaupassa on noin kaksi euroa.

Munat jäivät ostamatta.

Salonen on toistaiseksi elänyt säästöillään, eikä hän ole varma onko hän oikeutettu noin 1 100 euron tukeen, jonka Yhdysvaltain hallitus myönsi lähes kaikille veronmaksajille.

– Tämän rakennuksen isännöintiyhtiö kysyi juuri kaikilta, ovatko he menettäneet työnsä. On hienoa, että he yrittävät auttaa.

Vielä viikkoja normaaliin

Salonen on jo sopinut tulevista työkeikoista, mutta niiden kaikkien ajankohta on sama: koronaviruksen jälkeen. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi tällä viikolla, että rajoitukset ovat voimassa ainakin 15. toukokuuta asti.

Salonen on varautunut pysymään sisällä vielä viikkojen ajan.

– Tuleehan se olemaan raskasta, mutta jos on pakko, olen valmis venymään yhteisen hyvän eteen. Toivon, että niin ovat kaikki muutkin, jotta pääsemme tästä yli mahdollisimman nopeasti.