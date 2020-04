Väliaikaisena ruumishuoneena toiminut kirkko tyhjentyi arkuista Italian Bergamossa: ”Vihdoinkin”

Pappi siunasi arkkuja väliaikaisessa ruumishuoneessa Bergamossa 13. huhtikuuta. Nyt kirkko on tyhjentynyt ruumisarkuista.

Italian johtava terveysasiantuntija on kuitenkin varoittanut epidemian toisesta aallosta.

Italian Bergamossa väliaikaisena ruumishuoneena toiminut kirkko on vihdoin tyhjentynyt ruumisarkuista, AFP uutisoi. Bergamon pormestari Giorgio Gori twiittasi lauantaina kuvan kirkon tyhjästä huoneesta.

– Bergamon hautausmaan kirkko on tyhjä. Vihdoinkin.

Italiassa on Johns Hopkinsin yliopiston mukaan todettu yhteensä lähes 176 000 koronavirustartuntaa. Yli 23 000 on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Lauantaina kerrottiin 482 uudesta koronakuolemasta. Kyseessä oli pienin luku lähes viikkoon. Uusia vahvistettuja tartuntoja ilmoitettiin 3 491.

Lombardiassa sijaitseva Bergamo kuuluu koronavirusepidemian pahiten runtelemiin alueisiin Italiassa.

Pappi siunaa arkkuja väliaikaisessa ruumishuoneessa Bergamossa 13. huhtikuuta.

Kun ruumishuoneet täyttyivät koronavirusepidemian takia Bergamossa, armeija pestattiin kuljettamaan kymmeniä arkkuja kirkkoihin ja eri kaupunkien krematorioihin. Sanomalehden sivut täyttyivät kuolinilmoituksista.

Virallisesti Bergamossa on kuollut 272 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Italiassa rekisteröidään kuitenkin vain sairaalassa kuolleet, minkä takia uhriluku on paljon suurempi. Maaliskuun alusta alkaen Bergamossa on kuollut 626 ihmistä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viimeisen 10 vuoden aikana, Gori sanoi viime viikolla.

Arkunkantajat kantoivat ruumisarkun väliaikaisesti säilytettäväksi San Giuseppen kirkkoon Seriatessa lähellä Bergamoa maaliskuun lopussa.

Epidemia on Italiassa osoittanut pieniä merkkejä hiipumisesta. Perjantaina tehohoidossa olevien potilaiden määrä laski Lombardiassa alle tuhannen.

Armeija kutsuttiin maaliskuussa kuljettamaan ruumisarkkuja Bergamossa.

Monet ovatkin vaatineet hallitusta purkamaan kovia rajoitustoimia. Liikkumisrajoitusten on määrä päättyä 4. toukokuuta.

Italian terveysministeriön asiantuntija Walter Ricciardi varoitti kuitenkin lauantaina, ettei viruksen toinen aalto ollut ”hypoteesi vaan varma asia”.

– Siksi on tärkeää, ettei purkamista kiirehditä.