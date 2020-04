Maailman suurimmalle lentokoneelle tuli käyttöä – rahtaa nyt suojavarusteita Kiinasta Eurooppaan

Koronavirusta vastaan taisteleva Ranska saa apua, kun maailman suurin rahtilentokone Antonov An-225 tuo lastin kipeästi kaivattuja suojavälineitä Kiinasta.

Ranska saa pian helpotusta taistelussa koronvirusta vastaan. Valtava lentokone Antonov An-225 lempinimeltään Mrija tuo maskeja ja muita tärkeitä suojavälineitä Kiinasta sunnuntaina.

”Mrija” on ukrainaa ja tarkoittaa ”Unelmaa”.

Kunnian maailman suurimman rahtilentokoneen laskeutumispaikkana saa lentokenttä Paris-Vatry. Ranskalaismedia kuvailee, että kentälle tulee kaikkien superlatiivien lentokone.

– Mriya on pisin ja raskain maailmassa. Se tuo mukanaan 150 tonnin lastin, jossa on suojanaamareita ja muita suojavälineitä, Ranskan toiseksi suurin julkinen tv-kanava France 3 kuvailee.

Antonov An-225 valmistui vuonna 1988 Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa.

Antonov An-225 kuvattuna Ukrainassa 11.4.2020.

Jättiläisellä on pituutta peräti 84 metriä. Sen siipien kärkiväli on vielä suurempi, se on 88,40 metriä. Koneessa on kuusi moottoria ja sen paino on ilman lastia ja polttoainetta 175 tonnia. Sen sisään mahtuu esimerkiksi 50 autoa.

Taivaan jättiläinen sai uinua suhteellisen rauhassa Antonovin Gostomelin lentotukikohdassa Ukrainan Kiovassa.

Koneelle ei aiemmin ole ollut juuri kysyntää. Yksi syy on se, että useimmat kuljetukset pystytään toimittamaan pienemmilläkin koneilla. Mrijan käyttäminen on myös kallista. Yksi lentotunti maksaa noin 30 000 dollaria.

Kone poistettiin kertaalleen käytöstä vuonna 2001, mutta se kävi hiljattain läpi perusteellisen uusintatyön, mikä toi sille 20 vuotta lisää elinikää.

Puola sai osansa tarvikkeista tiistaina

Kyseessä on yksi osa kuljetuksista Kiinasta Eurooppaan. Ensimmäinen lasti saapui Puolaan tiistaina Frederic Chopinin kansainväliselle lentoasemalle.

Aiheesta kertoi Popular Mechanics.

Kone oli lähtenyt maanantaina Tianjinista Pohjois-Kiinasta. Sitä ennen kone oli tehnyt välilaskun Kazakstanin Almatyssä.

Aiheesta kertoi aiemmin Suomessa Tekniikan Maailma.