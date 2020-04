WHO varoittaa Suomenkin käyttämistä vasta-ainetesteistä: eivät paljasta, kuka on immuuni koronavirukselle

Vasta-ainetestit, joita Suomessakin tehdään, eivät kerro, voiko henkilö saada koronavirustartunnan uudestaan.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, ettei vasta-ainetesteillä voida selvittää, kuka on immuuni koronavirukselle.

Useat maat ovat tilanneet ja alkaneet valmistaa testejä, joiden tarkoituksena on selvittää koronavirustartunnan saaneiden osuutta väestöstä. Tartunnan saaneella on kehossaan vasta-aineita, jotka ovat havaittavissa pari viikkoa tartunnan jälkeen. Myös Suomessa THL on kutsunut ihmisiä satunnaisotannalla vasta-ainetesteihin.

WHO:n edustaja Maria van Kerkhove suhtautui vasta-ainetesteihin kuitenkin varoen, BBC kertoo.

– On paljon maita, jotka antavat ymmärtää, että serologisilla pikatesteillä he onnistuvat selvittämään immuniteetin tason. Tällä hetkellä ei ole mitään todisteita siitä, että serologisten pikatestien käyttö voisi osoittaa, että henkilö on immuuni tai, ettei hän voi saada uutta tartuntaa.

Kerkhove muistutti, että vasta-ainetestit mittaavat vain vasta-aineiden tasoa. Se, että henkilöltä löytyy vasta-aineita, ei automaattisesti tarkoita, että henkilö olisi immuuni sairaudelle.

Kerkhoven kollega Michael Ryan WHO:sta varoitti niin ikään vasta-ainetestien riskeistä.

– Voi olla joku, joka uskoo saaneensa tartunnan ja on siten saanut suojan tilanteessa, jossa he voivat altistua ja olla itse asiassa alttiita taudille.

Myös Suomessa vasta-ainetestit ovat herättäneet kritiikkiä. Turun yliopistollisen sairaalan ylilääkärit suhtautuvat kriittisesti testien käyttämiseen THL:n satunnaisotantaan perustuvassa tutkimuksessa koronaviruksen leviämisestä.

Asiantuntijat sanoivat tuolloinkin, että on virheellistä olettaa, että taudin sairastanut ihminen olisi taudille jatkossa immuuni.

– Siitä ei ole varmuutta. Useimmat menetelmät eivät kerro, antaako immuunivaste suojan tautia vastaa, Turun yliopiston virusopin professorin Ilkka Julkunen sanoi.