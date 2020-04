Kirsi Hyvärinen, 58, on palaamassa kuorma-auton kyydissä Espanjasta Suomeen – todellisuus iski kovaa jo heti matkan alussa

Monen muun tavoin ulkomaille jumiin jäänyt Kirsi Hyvärinen kertoo, että paluu poikkeusoloissa Fuengirolasta Euroopan läpi Suomeen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.

Kirsi Hyvärinen, 58, ei osannut aavistaa, millaiseen seikkailuun hän joutuisi koronaviruksen iskettyä Espanjaan. Hän on yksi monista ulkomaille jumiin jääneestä suomalaisesta. Nyt hän on ollut jo yli neljä päivää koiransa ja tavaroidensa kanssa kuorma-auton kyydissä matkalla läpi Euroopan kohti Suomea.

– Neljään päivään en ole pystynyt peseytymään ja WC:hen pääsy on ollut ylellisyys. Samoissa vaatteissa on tultu koko matka, ja kaikenlaista on matkan varrella sattunut. On tämä ollut melkoinen kokemus, Hyvärinen kertoo matkan varrelta.

Hyvärinen muutti puoli vuotta sitten Fuengirolaan töiden perässä. Hän teki monen muun Aurinkorannikolle muuttaneen tavoin markkinointimyyntityötä Suomeen. Koronan aiheuttaman poikkeustilan takia työt kuitenkin loppuivat.

Asiat tapahtuivat alussa todella nopeasti. Aluksi Hyvärinen luki lehdestä, että kauppojen hyllyt ammottivat tyhjyyttään ja ulkona liikkumista alettiin vähitellen rajoittaa. Kriisin todellinen laita tuli kuitenkin yllätyksenä. Espanjassa julkiset tilat laitettiin kiinni, ja ihmisillä oli lupa käydä ainoastaan töissä, kaupassa ja apteekissa.

– En ollut uskoa, että kaupat tyhjenivät, kun ihmiset hamstrasivat käsittämättömiä määriä elintarvikkeita. Sain kuitenkin käydä vielä töissä, vaikka tätä varten tarvitsin työnantajalta todistuksen, jossa piti olla kirjattuna tarkat työajat. Kaikki muu ulkona liikkuminen oli kiellettyä, Hyvärinen kertoo.

– Espanjassa ulkonaliikkumiskieltoon suhtaudutaan todella vakavasti. Jos yhtään luistaa liikkumisrajoituksista, poliisi antaa 600 euron sakon. Koiran kanssa sain vielä mennä ulos kodin lähelle.

Kirsi Hyvärinen Fuengirolassa ennen rankan matkansa alkamista.

Kun lopulta myös työssäkäynti kiellettiin, Hyväriselle ei juuri jäänyt vaihtoehtoja. Elämä Espanjassa olisi ollut hänen mielestään mahdotonta.

– Minulla on myös hoitoalan koulutus, mutta en pääse Espanjassa töihin, koska en osaa kieltä. Kun kaikki meni kiinni myös Suomessa, minulta loppuivat työt. Espanjassa työttömyysturva on sen verran heikko, että ainoaksi vaihtoehdoksi jäi paluu Suomeen, Hyvärinen kertoo.

Oman tilanteen lisäksi Suomeen paluuta tuki moni muukin asia. Hyvärisellä on Suomessa kolme aikuista lasta, joista yksi tytär odottaa parhaillaan jälkikasvua.

– En olisi ikinä antanut itselleni anteeksi, jos lapsille tapahtuisi jotain, tai en olisi paikalla lapsenlapseni syntyessä. Oli niin monta asiaa, jotka puolsivat, että nyt piti päästä keinolla millä hyvänsä Suomeen.

Finnair on järjestänyt ulkomailla asuville suomalaisille kotiinkuljetuksia, mutta Hyväriselle tämä ei ollut ratkaisu. Oli etsittävä muu vaihtoehto.

– Minulla on koira ja tavarat, joten en olisi mitenkään pystynyt tulemaan lentokoneella. Lopulta laitoin tekstiviestin Suomen ja Espanjan välillä tavarakuljetuksia tekevälle tutulle, jolla sattui olemaan tällä viikolla työkeikka Suomeen.

Porvoolainen Ari Ranta ajaa työkseen Aurinkorannikon ja Suomen väliä kuorma-autollaan. Hänellä riitti tilaa myös Hyvärille sekä hänen labradorinnoutajalleen ja matkatavaroilleen.

Matkalla on mukana myös Hyvärisen labradorinnoutaja.

Heti matkan alussa iski todellisuus, että tien päällä ei ollutkaan normaaliin tapaan WC:tä tai ruokaa. Huoltoasemat ovat kiinni, ja pelkästään WC:n löytäminen oli mahdotonta. Joiltakin huoltoasemilta sai pienestä reiästä ostaa luottokortilla kahvin ja ehkä karkkipussin, muttei edes voileipää. Meillä oli hieman matkaevästä, mutta eihän se pitkään riitä, Hyvärinen kertoo.

Yöt ovat olleet hankalia, koska mitkään yöpaikat eivät ole auki. Rekkaparkkiin ei aina mahdu, ja mahdolliset rikollisetkin hieman arveluttavat. Välillä on pystynyt nukkumaan autossa pari tuntia kerrallaan istualtaan.

Hyväristä ihmetyttää, miten eri lailla ihmiset suhtautuvat koronaan eri maissa. Espanjassa ja Ranskassa tilanne on hänen mukaansa erilainen kuin Saksassa.

– Espanjassa ja Ranskassa teiden varsilla kaikki näytti täysin tyhjältä, mutta Saksassa tilanne tuntuu olevan täysin toinen. En tiedä Saksan koronatilannetta, mutta täällä ihmiset eivät tunnu välittävän rajoituksista yhtä paljon, ja myös kauppoja on auki. Myös rekkojen ja autojen määrä on Saksassa uskomattoman suuri, Hyvärinen sanoo.

– Espanjassa poliisi pysäytti meidät pari kaksi kertaa, mutta saimme jatkaa matkaa. Kerran autosta sammui iltapimeällä ajovalo, ja muutenkin joudumme koiran takia pysähtymään parin tunnin välein. Kuumassa ja ahtaassa autossa ongelmani on myös se, ettei minulla ei koskaan ole ollut jalat näin turvoksissa.

Ranskan moottoriteillä oli Hyvärisen mukaan hiljaista.

Nyt matka alkaa olla loppusuoralla. Normaaliaikataulun mukaan Hyvärinen pääsee Suomeen lauantaina. Matkalaiset pääsivät Travemündessä Suomeen matkaavaan rahtilaivaan, mikä ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys.

– Rahtilaivassa auton kyydissä saa kuljettajan lisäksi olla yksi henkilö. Ensin meiltä evättiin pääsy rahtilaivaan, koska kuorma-auto oli heidän mielestään rinnastettavissa henkilöautoon. Olin jo luovuttaa, mutta puolentoista tunnin päästä saimme lopulta paperit ja pääsimme laivaan. Maksoimme lipusta 1 500 euroa, mikä on ilmeisesti kolminkertainen hinta normaaliin verrattuna, Hyvärinen kertoo.

– Tämä on ollut todella kauhea reissu, mutta nyt näyttää paremmalta. Kun lopulta pääsen Suomeen, menen välittömästi kahden viikon karanteeniin. Minulla on kuitenkin Suomessa tiedossa töitä.