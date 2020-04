Ruumisrekat seisovat New Yorkin kaduilla ja Manhattan tuntuu kuin katastrofielokuvan kulissilta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Lensin 27. helmikuuta Washingtonista Etelä-Carolinaan, jossa järjestettiin demokraattisen puolueen esivaalit kaksi päivää myöhemmin. Samalla lennolla oli Tulsi Gabbard, presidenttiehdokkuutta epätoivoisesti tavoitellut kongressiedustaja, jonka kannatus ei koskaan noussut muutamaa prosenttia korkeammalle.

Samalla rivillä kanssani istuneet Gabbardin vaalityöntekijät asettivat lentokoneessa kasvoilleen suojamaskit. Se tuntui huvittavalta. Kyllä, Kiinasta oli jo parin kuukauden ajan kantautunut uutisia uudesta koronaviruksesta, mutta Yhdysvalloissa oli tuolloin todettu vasta 60 tartuntaa eikä yhtään kuolemantapausta.

Kaksi päivää myöhemmin Yhdysvalloissa uutisoitiin ensimmäisestä koronakuolemasta. Nyt tiedämme, että virus jylläsi jo silloin eri puolilla maata.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä kuollut koronavirukseen yli 35 000 ihmistä. Se on enemmän kuin missään muussa maailman maassa, mikäli luotamme eri valtioiden ilmoittamiin tilastoihin. Ruumisrekat seisovat New Yorkin kaduilla, ja kuolema kiertää vanhainkodeissa.

Virus löysi Yhdysvalloista pehmeän maalin. Riitaisa, hajanainen ja epätasa-arvoinen yhteiskunta on näkymättömän vihollisen edessä polvillaan. Rahasta ja aseista ei tässä taistelussa ollut ratkaisuksi.

Koronavirus on koetellut New Yorkia maailman suurkaupungeista kaikkein pahiten. Kaupungin asukkaista yli 0,1 prosenttia on kuollut covid-19-tautiin.

Kymmeniä ruumisrekkoja pysäköitynä Manhattanin lähellä Randall’s Islandilla.

Asun perheeni kanssa New Yorkin esikaupungissa Montclairissa. Se sijaitsee naapuriosavaltio New Jerseyn puolella, mutta Manhattanille on vain 35 minuutin junamatka.

Jollain niistä junista myös koronavirus luultavasti saapui kaupunkiimme. Montclairin 40 000 asukkaasta tuhannet käyvät töissä New Yorkissa, jonne koronavirus levisi helmikuun puolivälissä.

Montclairissa asuu erityisen paljon juristeja, mediatyöläisiä ja mainosalan ammattilaisia. Kun brooklynilainen perhe saa toisen lapsensa, he muuttavat Montclairiin, täällä vitsaillaan.

Lapsiperheiden lisäksi kaupungissa on myös paljon vanhuksia, sillä Montclairissa on useita korkeatasoisia yksityisiä hoitolaitoksia. Martha Lardone, 72, kirjautui hoitoon yhteen niistä kaaduttuaan kotonaan. Kun hänen aviomiehensä Alfonso, 60, tuli katsomaan vaimoaan 7. maaliskuuta, oli tällä yskä, kuumetta ja hengitysvaikeuksia. Henkilökunta pyysi miestä palaamaan kotiinsa.

Seuraavana päivänä ambulanssi vei Alfonso Lardonen kotikatumme päässä sijaitsevaan sairaalaan, jossa hänellä todettiin koronavirustartunta. Neljä päivää myöhemmin sairaalaan joutui Martha. Alfonso kuoli 19. maaliskuuta, Marthan kohtaloa ei ole kerrottu julkisesti. Virus oli jo ehtinyt levitä hoitolaitoksessa, ja uutiset raportoivat jatkuvasti uusista kuolemantapauksista. Tähän mennessä kaupunkilaisista 29 on kuollut.

Maaliskuun puoliväliin mennessä elämä Montclairissa muuttui. Koulut siirtyivät etäopetukseen. Lasten harrastukset peruttiin. Ravintolat sulkeutuivat.

Minun päivittäiseksi henkireiäkseni jäi juoksu. Harjoittelin Bostonin maratonia varten, mutta hiljalleen reittivaihtoehtoni alkoivat kaventua. Lähikaupungit sulkivat puistonsa vuoronperään. Kun sana ja sulkunauhat eivät riittäneet pitämään ihmisiä poissa, puistoissa alkoi kiertää poliisiautoja.

Donald Trumpin toimenpiteet koronaviruksen taltuttamiseksi jakavat kansan.

Presidentti Donald Trump kielsi 11. maaliskuuta eurooppalaisilta matkustamisen Yhdysvaltoihin. Menin kaksi päivää myöhemmin Brooklyniin haastattelemaan suomalaista naista, joka muutti äkisti Suomeen, kun lentoja vielä oli saatavilla.

Ihmiset kättelivät vielä toisiaan, ja julkisissa kulkuvälineissä oli väkeä lähes tavalliseen tapaan. Monet amerikanaasialaiset olivat jo pitkään kulkeneet julkisilla paikoilla kasvomaskit yllään, mutta nyt näin kaupungilla myös omatekoisia hengityssuojia. Illalla Trump julisti kansallisen hätätilan.

Siihen mennessä 48 amerikkalaista oli kuollut koronavirukseen, mutta tartuntoja oli jo tuhansia. Niiden määrästä ei vain ollut minkäänlaista kuvaa, sillä testejä oli saatavilla vain erittäin rajallisesti.

Wyckoff Heights -sairaalan edustalle on asemoitu rekkoja ruumiiden säilytystä varten New Yorkin Brooklynissa.

Kun vierailin seuraavan kerran New Yorkissa 6. huhtikuuta, kaikki oli muuttunut. Olin lähijunaan noustessani vaununi ainoa matkustaja. Tavallisena arkiaamuna junassa kaikki eivät mahdu istumaan.

Manhattan tuntui muuttuneen katastrofielokuvan kulisseiksi. Normaalisti täysillä jalkakäytävillä vaelsi nyt lähes yksinomaan kodittomia ihmisiä. Seitsemännellä avenuella kulki auto silloin, toinen tällöin. Kaikki kaupat oli suljettu. Times Squaren hiljaisuus oli huumaavaa, kunnes sen katkaisi ohi kiitävän ambulanssin ulvonta. Central Parkiin oli noussut telttasairaala.

New Yorkin metro on tyhjentynyt.

Yhdysvalloissa jo yli 10 000 ihmistä oli kuollut virukseen, heistä lähes puolet New Yorkissa. Kaupungin sairaalat kamppailivat kestokykynsä äärirajoilla, ja hautaustoimistot anelivat apua.

Yhdysvaltalaiset laatumediat alkoivat julkaista laajoja tutkivia artikkeleita, joissa ne paljastivat kuinka Trump ja hänen hallintonsa olivat epäonnistuneet kriisin hallinnassa. Trump vähätteli pitkään taudin vaarallisuutta, ja Yhdysvaltain tautikeskus CDC möhli testien kehittämisessä. Trumpin kannatuslukemat palasivat pienen nousun jälkeen nopeasti samalle tasolle, jossa ne olivat ennen kriisiä.

Sen sijaan New Yorkin demokraattisen kuvernöörin Andrew Cuomon suosio pomppasi ylös. Cuomon jokapäiväiset tiedotustilaisuudet keräsivät kehuja ympäri maata. Ihmisiin vetosi Cuomon rehellinen ja empaattinen esiintyminen. Harva demokraatti tunnusti, että myös Cuomo reagoi kriisiin hitaasti.

Äärimmäisen tiheästi asuttu ja kansainvälisesti verkostoitunut New York on virukselle luonnollisesti hedelmällinen kasvualusta, mutta kaupungin nopeampi sulkeminen olisi voinut säästää tuhansia henkiä.

Trumpin ja Cuomon suhteesta muodostui omituinen karikatyyri koko Yhdysvaltojen tilanteelle. Presidentti ja kuvernööri vuoroin kehuivat toisiaan, vuoroin taistelivat julkisesti. Cuomo vaati liittovaltiolta resursseja, Trump väitti hänen vaativan liikaa. Trump halusi avata maan talouden uudelleen, Cuomo sanoi päätäntävallan asiassa kuuluvan osavaltioille.

Kuvernööri Andrew Cuomo pitää päivittäin tiedotustilaisuuden koronatilanteesta.

On jossain määrin ironista, kuinka Trump uhkuu absoluuttisen vallan kuuluvan presidentille, kun hänen republikaanisen puolueensa ideologian yksi peruskivistä on liittovaltion vallan vähentäminen. Republikaanit ovat systemaattisesti rapauttaneet kansallisia instituutioita vallassa ollessaan. Virus ei kuitenkaan kunnioita osavaltioiden rajoja.

Koko maata koskevan ongelman ratkaisu osavaltiotasolla on johtanut omituisiin tilanteisiin. Eri osavaltiot ovat rajoittaneet sosiaalista kanssakäymistä eri tavoin ja eri tahdissa. Lisäksi osavaltiot ovat taistelleet kansainvälisillä markkinoilla paitsi toisiaan myös liittovaltiota vastaan, kun ne ovat haalineet itselleen hengityskoneita ja suojavarusteita. Tämä on nostanut tarvikkeiden hintaa maailmanlaajuisesti, kuten Suomikin on saanut havaita.

Manhattanin kadut ovat tyhjentyneet. Jäljellä ovat vain kodittomat.

Erityisesti Trumpin aikana republikaaninen puolue on myös hyökännyt suoraan tiedettä vastaan. Trump levittää salaliittoteorioita ja väittää oman intuitionsa olevan tutkittua tietoa luotettavampi päätöksenteon perusta. Tällä on tappavia seurauksia. Vielä 9. maaliskuuta Trump vertasi koronavirusta tavalliseen flunssaan.

Sosiologi Patrick Sharkey vertaili ihmisten liikkumisesta koronakriisin aikana kertovaa dataa ja erilaisia sosiaalisia mittareita. Hän havaitsi, että mitä enemmän piirikunnassa äänestettiin Trumpia vuoden 2016 presidentinvaaleissa, sitä heikommin siellä noudatetaan määräyksiä välttää liikkumista kodin ulkopuolella. Sama korrelaatio oli havaittavissa ilmastonmuutoksen kiistämisen suhteen.

Yhdysvallat on tällä hetkellä äärimmäisen jakautunut maa. Maailman arvostetuimpiin yhteiskuntatieteilijöihin lukeutuva Francis Fukuyama kirjoitti Atlanticissa, että maan koronakatastrofin taustalla on kansalaisten heikko luottamus johtajiinsa.

Trump on opettanut omia kannattajiaan olemaan luottamatta asiantuntijoihin, virkamiehiin ja käytännössä kaikkiin muihin kuin häneen itseensä ja ehdotonta lojaaliutta osoittaviin tukijoihinsa. Vastustajiaan hän ei ole edes yrittänyt voittaa puolelleen.

Koronakriisin kanssa painivien asiantuntijoiden on vaikea luoda, toteuttaa ja myydä kansalle selvää strategiaa, kun he joutuvat mukautumaan Trumpin lähes päivittäin vaihtuvaan mielialaan ja päähänpistoihin.

Kaikki 35 000 ruumista eivät toki ole Trumpin vastuulla. Liittovaltion vallan rajat on kirjattu Yhdysvaltain perustuslakiin, ja siksi tietty hajaannus on väistämätöntä. Trump ei myöskään ole luonut Yhdysvaltojen rikkinäistä terveydenhuoltojärjestelmää – tosin hän on pontevasti vastustanut sen uudistamista.

New Yorkissa sijaitsevalle Hartin saarelle haudataan nyt päivässä sama määrä ihmisiä kuin aiemmin viikossa. Käytännössä saaren joukkohautoihin päätyneet ovat olleet kodittomia, vähävaraisia tai muutoin syrjäytyneitä ihmisiä.

Jatkoin kaksi viikkoa sitten matkaani Manhattanilta Bronxiin, jossa koronavirus on tappanut suhteellisesti enemmän ihmisiä kuin missään muussa New Yorkin viidestä kaupunginosasta. Bronx on myös kaupunginosista köyhin, ja sen väestöstä yli 80 prosenttia on mustia tai latinotaustaisia.

Bronxissa kaduilla oli huomattavasti enemmän väkeä kuin Manhattanilla. Oli kuukauden ensimmäinen maanantai, ja moni oli juuri saanut sosiaaliturvansa. Apteekin ulkopuolella oli pitkä jono.

Manhattanilta Bronxiin siirtyessä Yhdysvaltojen äärimmäinen epätasa-arvo iskee silmille. Maan varallisuus on viime vuosikymmenten aikana kasaantunut pienelle eliitille, ja miljoonat amerikkalaiset elävät lähes kehitysmaan kaltaisissa olosuhteissa.

Kaupungin vuokratalojen asukkaat jonottivat Etelä-Bronxissa ruoka-apua.

Noin kymmenen prosenttia kansasta on tyystin ilman terveysvakuutusta, ja monilla vakuutetuilla omavastuuosuudet ovat korkeita. Viime vuonna 33 prosenttia amerikkalaisista sanoi välttäneensä lääkärissä käyntiä maksuhuolien takia.

Köyhien keskuudessa koronaviruksen kannalta vaaralliset perussairaudet, kuten diabetes, astma ja korkea verenpaine ovat yleisiä. Terveellinen ruoka on kallista, ja moni on pakotettu asumaan epäterveellisissä asunnoissa.

– Näyttää siltä, että köyhimmät ihmiset maksavat aina korkeimman hinnan. Mistä se johtuu? Mistä se johtuu? Tapahtuu vaikkapa luonnononnettomuus, hurrikaani Katrina. Siellä katoilla seisseet eivät olleet rikkaita valkoisia ihmisiä, kuvernööri Cuomo ihmetteli lehdistötilaisuudessaan viime viikolla.

Terveydenhuollon epätasa-arvo paljastui räikeällä tavalla Yhdysvaltojen herätessä kriisiin maaliskuun puolivälissä. Koronavirustestejä ei riittänyt edes kaikille oireita osoittaville terveydenhoidon ammattilaisille, mutta useat koripallon NBA-joukkueet onnistuivat testaamaan nopeasti kaikki miljoonapalkkoja nauttivat pelaajansa, oli heillä oireita tai ei.

Magnolioita kotikadulla.

Yhdysvaltojen äärimmäisen kauneuden huomaa vasta siellä asuessaan. Pohjoisen New Jerseyn esikaupunkialueilla on upeita puistoja ja näyttäviä omakotitaloja, joita näki Sopranos-sarjassa. Katuja reunustavat magnoliat ja kirsikkapuut, joiden loisteliaan kukinnan huippu osui huhtikuun ensimmäiselle puoliskolle.

Noiden 15 päivän aikana Yhdysvalloissa menehtyi lähes 30 000 koronaviruspotilasta. Heidän sairaalavuoteensa äärelle eivät omaiset päässeet, eikä kukaan tuttu pitänyt heidän kädestään, kun tulehdus kuristi keuhkot. Onnekkaimmat näkivät kuollessaan rakkaidensa kyynelehtivät kasvot padin tai kännykän ruudulta.

Kotitaloltamme sairaalaan vievä katu on nyt jalkakäytävälle pudonneiden kukkien liukastama. Ne tulen muistamaan tästä kuoleman keväästä.