Singaporessa ennätysmäärä päivittäisiä koronatartuntoja

Singaporessa on todettu ennätysmäärä koronatartuntoja vuorokauden sisällä.

Singaporen terveysministeriön mukaan lauantaina maassa vahvistettiin 942 uutta koronatartuntaa, mikä on päivätasolla uusi ennätys.

Valtaosa tartunnoista on todettu ahtaissa yhteismajoituksissa asuvien siirtotyöntekijöiden joukossa.

Maailman terveysjärjestö WHO on aikaisemmin pitänyt Singaporea erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka koronavirusepidemiaa on kyetty hidastamaan.

Singaporen kansalaiset ovatkin välttyneet melko hyvin tartunnoilta. Lauantaina todetuista tartunnoista vain 14 oli Singaporen kansalaisilla.