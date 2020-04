Tämä edustaa viidesosaa kaikista kuolemantapauksista.

Koronavirus on iskenyt aiempia arvioita paljon pahemmin Yhdysvaltojen hoivakoteihin, kertoo New York Times. Lehden selvityksen mukaan covid-19-kuolemia on ollut hoivakodeissa ainakin 7 000 eli tähän mennessä viidennes kaikista koronaviruskuolemista.

Tartuntoja lasketaan hoivakodeissa olevan yli 36 500, joukossa sekä asukkaita että henkilökuntaa.

Lehden mukaan todellinen määrä on todennäköisesti vielä korkeampi. Ainakin 4 100 hoito- ja hoivakodista on ilmoitettu koronavirustartuntoja.

Maaliskuussa annettiin ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi, suojavarusteiden käyttämisestä ja määräys, että vanhusten luona vierailevilta tulisi mitata kuume. Lehden mukaan ohjeita ei kuitenkaan noudateta kaikkialla, muun muassa henkilöstö- ja varustepulan takia.

Yksi pahimmista keskittymistä on todettu Virginian osavaltion Richmondissa sijaitsevassa Canterbury-hoivakodissa. Ensimmäiset tartunnat todettiin maaliskuun puolivälissä. Tähän mennessä ainakin 46 kodin 160 asukkaasta on kuollut tautiin.