Lentotukialuksella tartunnan saaneista kaksi kolmannesta oireettomia

Suuri osa koronavirustartunnan saaneista on ollut oireettomia yhdysvaltalaisella lentotukialuksella.

Kaksi kolmasosaa lentotukialus Theodore Rooseveltilla koronavirustartunnan saaneista on oireettomia, ilmoittaa Yhdysvaltojen puolustusvoimien edustaja. Yli 4 800 hengen miehistöstä on testattu 94 prosenttia, ja tartuntoja on tähän mennessä löytynyt 660.

Hieman yli kymmenesosa tartunnan saaneista oli saanut negatiivisen testituloksen maaliskuun lopulla.

Kenraali John Hytenin mukaan lentotukialuksen miehistö poikkeaa muusta väestöstä siinä, että he ovat keskimääräistä nuorempia ja terveempiä.

Muualla arvio on ollut, että oireettomia tartunnan saaneita on 20–50 prosenttia.