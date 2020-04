”Tunnen huutaneeni kohti tiiliseinää” – viisi amerikkalaista kertoo, miten he uskovat koronakriisin vaikuttavan presidentinvaaleihin

IS seuraa viittä äänestäjää ja heidän mietteitään läpi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan. Kysyimme heiltä, miten he uskovat koronakriisin vaikuttavan marraskuun vaaleihin.

Ari Aho

Nyt kun Bernie Sanders jätti oven auki demokraattien ehdokkuuteen, voi Donald Trump olla jo melko varma uudelleenvalinnasta. Joe Biden on melko dementoitunut, ja ehkä siksi Sanders ei totaalisesti keskeyttänyt kampanjaansa. Joku musta hevonen voi vielä ilmestyä demokraattien ehdokkaaksi.

Carol Alan

Luulen, että koronaviruspandemia ja Yhdysvaltain hallituksen vastaus siihen näyttelee merkittävää osaa marraskuun vaaleissa. Talous on kääntynyt jyrkästi laskuun, työpaikkoja on kadonnut paljon ja sosiaalinen turvaverkko on heikko. Pandemian vaikutukset ovat pitkäaikaisia.

Kimberly Davis

Kansa on niin poliittisesti jakautunut, että jopa näinä stressaavina aikoina kaikki joko ihailevat Trumpia varauksetta tai vihaavat häntä syvästi. Emme tiedä tarkalleen, miltä maamme tulevaisuus näyttää ja miten tulemme tämän viruksen kanssa toimeen lähikuukausina, mutta vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat jo päättäneet äänestävänsä joko Trumpin puolesta tai häntä vastaan.

Maureen Edelson

Tämä ”kriisi” on nostanut New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomoa, joka on päivittäin televisiossa. Valtakunnallisen julkisuuden ansiosta hänet nähdään uskottavana ehdokkaana joko presidentiksi tai varapresidentiksi.

Jos tämä ”kriisi” paljastuu pian keinotekoiseksi, Bernie Sandersia kannattaneet millenniaalit voivat hyvin siirtyä seuraavien kuukausien aikana realistisempaan ja konservatiivisempaan suuntaan, kun valheellinen kriisikertomus paljastuu yhtä aikaa presidenttikisan kanssa.

Nico Mulhern

Haluaisin kovasti uskoa, että tämä hetki herättää ihmiset huomaamaan, kuinka maamme tarvitsee kattavaa sosiaalipolitiikkaa ja -infrastruktuuria.

Bernie Sanders päätti kampanjansa johtuen tästä kriisistä ja siitä, että hänellä ei ollut enää mahdollisuuksia päästä ehdokkaaksi. Valehtelisin, jos en sanoisi olevani täysin murtunut. Tunnen huutaneeni kohti tiiliseinää ja tajunneeni, että se on tuskin edes hievahtanut.