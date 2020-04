Kirjeenvaihtajan kommentti: Donald Trump virittelee elämänsä vaarallisinta valhetta

Donald Trumpille uudelleenvalinta on tärkeämpi kuin 37 000 kuollutta amerikkalaista, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

– VAPAUTTAKAA MINNESOTA!

– VAPAUTTAKAA MICHIGAN!

– VAPAUTTAKAA VIRGINIA!

Näillä kolmella twiitillä perjantaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump paljasti, mistä maailmaa ravistelevassa koronakriisissä on hänen kannaltaan kyse: hänen omasta vallastaan, eikä mistään muusta.

Ei väliä, vaikka 37 000 amerikkalaista on kuollut karmivaan tautiin. Ei väliä, vaikka tauti on vienyt Trumpin henkilökohtaisen ystävän hengen. Trumpille kaikilla ruumiilla on vain välineellinen arvo: ne uhkaavat hänen uudelleenvalintaansa marraskuun vaaleissa.

Koska Trump ei pysty enää pysäyttämään koronaviruksen leviämistä Yhdysvalloissa, on hän tarttunut ainoaan keinoonsa pelastaa nahkansa: aina ennen hän on pystynyt puhumaan itsensä pulasta, muuttamaan tarinan juonta niin, että hänelle jää sankarin rooli.

Trump on tehnyt sen niin kiinteistöbisneksessä, tosi-tv:ssä kuin myös politiikassa. Se on vaatinut paljon valehtelemista, mutta koska Trump on onnistunut viemään kannattajiensa uskon niin tieteeseen kuin mediaan, ei heidän mielessään totuutta enää ole. Kun ei ole totuutta, ei ole valheitakaan.

Koronasadun juoni

Nyt Trump on keksinyt koronasatunsa juonen.

Trumpin piti ratsastaa uudelleenvalintaan talouden avulla. Pörssikurssit nousivat ja työttömyys laski. Nyt kurssit ovat romahtaneet ja kymmenet miljoonat joutuneet kortistoon.

Trumpille iski paniikki. Hän halusi poistaa koronaviruksen leviämistä estävät toimet ja avata Yhdysvaltojen talouden mahdollisimman pian. Lopulta Trumpille valkeni, että presidentillä ei ole edes valtuuksia rajoitusten poistamiseen.

Torstaina Trump esitteli kolmivaiheisen suunnitelman talouden avaamiseksi. Hän myönsi nöyrästi, että jokaisen osavaltion kuvernööri päättää itse, milloin kukin osavaltio on valmis poistamaan rajoituksia.

Nöyryys vaihtui alle vuorokaudessa aggressioon. Trumpin suosikkikanava Fox News esitti perjantaina kuvaa eri osavaltioista, joissa Trumpin kannattajat osoittivat mieltään rajoitusten poistamisen puolesta. Trump laukoi twiittinsä.

Vaarallisin valhe

Miksi juuri Minnesota, Michigan ja Virginia? Nojasiko Trump tarkkaan tieteelliseen analyysiin, jonka mukaan ne ovat ensimmäiset osavaltiot, joissa rajoituksia voi höllentää?

Ei tietenkään. Michiganissa koronavirus leviää tällä hetkellä nopeammin kuin juuri missään muussa osavaltiossa. Myöskään Minnesota ja Virginia eivät ole viruksesta vähimmällä selvinneiden joukossa.

Mikä osavaltioita sitten yhdistää? Kaikissa kolmessa on demokraattinen kuvernööri, ja kaikissa kolmessa Trumpin voitto on marraskuun vaaleissa uhattuna.

Tämä on nyt kertomus, jolla Trump haluaa pelastaa nahkansa. Hän pesee kätensä talouden romahtamisesta ja kanavoi kannattajiensa raivon demokraattikuvernöörejä vastaan. Kerrataan vielä: Yhdysvaltojen presidentti vaatii julkisesti oman maansa osavaltioiden ”vapauttamista” samaan tapaan kuin hänen edeltäjänsä ovat puhuneet jonkun öljyrikkaan maan miehittämisestä.

Tämä on Trumpin kaikista valheista vaarallisin. Häntä mielistelevät republikaanikuvernöörit saattavat avata osavaltionsa liian aikaisin ja aiheuttaa kymmeniä tuhansia turhia uhreja. Trumpin fanaattiset kannattajat alkoivat jo fantasioida internetissä aseellisesta vallankumouksesta.

Nämä asiat tuskin Trumpia kuitenkaan huolestuttavat. Sen sijaan tämä fakta aiheuttaa hänelle takuulla unettomia unia: demokraattisen puolueen ehdokas Joe Biden johtaa gallupeissa niin koko maassa kuin useimmissa vaa’ankieliosavaltiossa.