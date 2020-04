Trumpin kannattajat kyllästyivät rajoituksiin – osoittavat mieltä MAGA-lippikset päässä

Yhdysvalloissa on useissa osavaltioissa viime päivinä vaadittu mielenosoituksissa koronovirusrajoitusten purkamista.

Mielenosoituksissa on ollut mukana muun muassa presidentti Donald Trumpin kannattajia, rokotusten vastustajia, aseenkanto-oikeuksien kannattajia tai muita oikeistoryhmittymiä.

Yhdysvalloissa on 42 osavaltiota asettanut liikkumisrajoituksia ja iso osa talouselämästä suljettu. Jopa 20 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa tai joutunut lomautetuksi koronapandemian vuoksi.

Torstaina muutama kymmenen mielenosoittajaa oli kuvernöörin virka-asunnon edessä Austinissa Texasissa huutaen ”Vapaa Texas” sekä ”Tehdään Amerikka vapaaksi taas” – mikä viittaa Trumpin omaa MAGA-sloganiin, eli ”Tehdään Amerikka suureksi taas”.

Oklahoma Cityssä protestoijat tukkivat autoillaan katuja vaikeuttaen samalla mahdollisten hälytysajoneuvojen kulkua. Mielenosoittajien autoissa oli kylttejä, joissa luki: ”Lopettakaa talouden kurittaminen”, ”Haluamme takaisin kirkkoihin” ja ”Aika palata töihin”.

Mielenosoittajia Releighissa Pohjois-Carolinassa keskiviikkona.

Myös Utahin, Pohjois-Carolinan, Virginian ja Ohion osavaltioissa on osoitettu mieltä kuvernöörien asuntojen ja osavaltioparlamenttien edessä. Lähipäivinä on luvassa lisää protesteja ainakin Oregonissa, Idahossa ja Texasissa.

Suurimmassa mielenosoituksessa kokoontui keskiviikkona Michiganissa noin 3 000 ihmistä osavaltion pääkaupunkiin Lansingiin. Osa mielenosoittajista kantoi mukanaan aseita eikä iso osa piitannut etäisyydenottamiskehotuksista.

Osalla oli myös päässään Trumpin kannattajien punaisia MAGA-lippiksiä ja he heiluttelivat ”Trump 2020” -lippuja.

Myös Trumpin presidentinvaalikampanjan lippu näkyi mielenosoituksessa Raleighissa.

Joissakin mielenosoittajien kantamissa kylteissä herjattiin demokraattien kuvernööri Gretchen Whitmeria ”natsiksi”. Whitmeria on veikattu vahvimmaksi nimeksi Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi marraskuun presidentinvaaleissa.

Mielenosoituksen järjesti Michiganin konservatiivikoalitio, jolla on yhteyksiä Trumpin kannatusjärjestöihin, kertoo Guardian. Järjestäjät kiistävät yhteydet Trumpin kampanjaan.

– Trumpin kampanjaväki ei ole antanut meille mitään ohjeita. Me ainoastaan välitämme Michiganista. Olen asunut täällä koko ikäni ja haluan auttaa ihmiset takaisin töihinsä, kertoi Meshawn Maddock Reutersille.

Kuvernööri Whitmerin mielestä mielenosoitus vaikutti lähinnä ”poliittiselta tilaisuudelta”.

– On ihan ok olla vihainen. Jos tulee parempi olo suunnata vihansa minua kohti, niin se on ok, sanoi Whitmer CNN:n haastattelussa.

Hän totesi ymmärtävänsä, että ihmiset turhautuvat kotona istumiseen ja ovat huolissaan, miten pystyvät maksamaan laskut ilman töitä.

– Surullista vain on, että mitä enemmän he ovat ulkona, sitä todennäköisemmin he levittävät covid-19-tautia.

Michigan on kolmanneksi pahiten koronavirusepidemiasta Yhdysvalloissa kärsinyt osavaltio. Siellä on kuollut jo 2 100 ihmistä viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Useiden osavaltioiden odotettiin perjantaina julkistavan aikatauluja rajoitusten purkamisesta. Ainakin Floridan ja Texasin republikaanikuvernöörien ennakoitiin ilmoittavan asiasta. Michiganissa kuvernööri Whitmer sanoi perjantaina, että hän toivoo rajoitusten osittaisen purkamisen alkavan 1. toukokuuta.

Presidentti Donald Trump julkisti perjantaina yöllä kolmivaiheisen suunnitelman maan talouden avaamiseksi koronaviruspandemian keskellä.

Trumpin suunnitelma on suuntaa-antava eikä sido osavaltioiden kuvernöörejä. Osavaltiot tekevät omat ratkaisunsa siitä, milloin ne höllentävät omia rajoituksiaan.

Kysyttäessä mielipidettä mielenosoituksista, ilmaisi Trump ymmärtävänsä heitä ja totesi:

– He kärsivät ... he haluavat palata entiseen, sanoi Trump SkyNewsin mukaan.