Korona on tappanut tuhansittain ihmisiä eri puolilla maailmaa. Ilta-Sanomat kertoo nyt sadan uhrin tarinan.

1. Li Wenliang, 34, Wuhan, Kiina

Kiinalaislääkäri varoitti ensimmäisten joukossa uudesta koronaviruksesta jo marraskuussa ja sai maansa viranomaiset niskaansa omatoimisuudestaan. Hän kuoli traagisesti itse virukseen helmikuussa sairaalassa, ja viranomaiset joutuivat pyytämään postuumisti anteeksi hänen kohteluaan.

Kiinalaislääkäri Li Wenliang varoitti koronaviruksesta jo marraskuussa.

2. Zhang Lifa, 66, Wuhan, Kiina

Kiinan ydinohjelmassa työskennellyt Zhang Lifa altistui ikänsä vaaralliselle säteilylle. Hän kuoli sairaalassa Wuhanissa 1. helmikuuta koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin. Tammikuussa Zhang oli kaatunut ja murtanut reisiluunsa. Hän matkusti poikansa luota Guangdongista kotikaupunkiinsa Wuhaniin leikkaukseen.

Koronaviruksen leviäminen oli huomattu Wuhanissa jo tammikuussa, mutta paikalliset viranomaiset vähättelivät tartunnan riskiä. Niinpä Zhang meni leikkaukseen. Hän sai tartunnan välittömästi saavuttuaan sairaalaan ja kuoli kaksi viikkoa myöhemmin.

Tämän jälkeen kahden viikon aikana koronakriisi tuli laajemmin tietoisuuteen. Zhangin poika kertoi, että jos hän olisi tiennyt olosuhteista, hän ei olisi ikimaailmassa lähettänyt isäänsä Wuhaniin leikkaukseen.

– Tuntuu, kuin olisin lähettänyt hänet kuolemaan, poika sanoi.

Zhangin kerrotaan olleen aina ylpeä siitä, että sai palvella isänmaataan Kiinaa.

3. Liu Zhiming, 51, Wuhan, Kiina.

Wuhanin Wuchang-sairaalan johtaja, neurokirurgi Liu Zhiming menehtyi covid-19-tautiin 18. helmikuuta. Zhimingin kuoleman arveltiin nostattavan arvostelua hallinnon toimenpiteitä kohtaan. Jo aiemmin oli kritisoitu, ettei hoitohenkilöstöä kyetä suojaamaan tarpeeksi hyvin tartunnoilta. Zhimingin kuolinpäivänä paikalliset viranomaiset julistivat kaikki koronaviruksen vuoksi menehtyneet lääkärit ja hoitajat marttyyreiksi.

4. Peng Yinhua, 29, Wuhan, Kiina

Peng Yinhua suunnitteli naimisiinmenoa, mutta hän ei ehtinyt lähettää hääkutsuja. Ne jäivät hänen työpöytänsä laatikkoon. Hän oli päättänyt siirtää häitään eteenpäin, sillä hän halusi auttaa koronaepidemian potilaita. 29-vuotias kriittisiin hengityselinsairauksiin erikoistunut lääkäri lähti työskentelemään Wuhaniin. Sairaalasta hän sai tartunnan ja menehtyi 19. helmikuuta.

5. Liu Fan, 59, Wuhan, Kiina

Ensin menehtyivät Wuchang-sairaalan johtavan hoitajan Liu Fanin vanhemmat, sitten hän ja hänen veljensä, elokuvaohjaaja Chang Kai. Jo tammikuussa sairastunutta isää ei ollut otettu sisään sairaalaan tilanpuutteen vuoksi, ja lapset eristäytyivät kotiin hoitamaan sairaita vanhempiaan. Nelikon kuolema aiheutti helmikuun puolivälissä Kiinassa vihaisia reaktioita viranomaisia kohtaan ja tapausta kutsuttiin jopa ”perheen sukupuutoksi”.

6. Ken Shimura, 70, Tokio, Japani

Rakastettu koomikko Ken Shimura viihdytti japanilaisia viiden vuosikymmenen ajan. Useampi sukupolvi japanilaisia lapsia kasvoi nauraen Shimuran sketseille ja tanssiliikkeille. Shimuran oli määrä näytellä pääosaa kuuluisan ohjaajan Yoji Yamadan uudessa elokuvassa. Hänen oli tarkoitus myös kantaa olympiasoihtua nyt jo siirretyissä Tokion olympialaisissa.

Ken Shimura sai japanilaiset nauramaan viidellä vuosikymmenellä.

7. Aileen Baviera, 60, Manila, Filippiinit

Aileen Baviera oli ensimmäisiä ulkomaalaisia, joka sai luvan opiskella Kiinassa. Hän aloitti yliopisto-opinnot Pekingissä 1981. Bavierasta tuli Filippiinien johtava Kiina-asiantuntija. Hänen mielipiteitään kuunneltiin Kiinan ja Filippiinien kiistassa Etelä-Kiinan meren alueesta. Bavierasta tuli Filippiinien yliopiston professori ja sen Aasian tutkimuksen laitoksen dekaani.

Aileen Baviera oli Filippiinien tunnetuimpia akateemikkoja.

8. Alan T. Ortiz, 66, Manila, Filippiinit

Filippiiniläinen ulkopolitiikan ja talouden asiantuntija Alan T. Ortiz matkusti Pariisiin turvallisuuskonferenssiin, mutta ei koskaan palannut kotiin vaan menehtyi pariisilaissairaalassa koronatartunnan jälkeen 22. maaliskuuta. Ortiz oli työskennellyt korkeissa viroissa Filippiinien hallinnossa. Tytär Monica Ortiz kirjoitti Facebookissa: ”Tulemme ikuisesti ikävöimään hänen nauruaan, älyään ja seikkailijanluonnettaan.”

Alan T. Ortiz oli filippiiniläinen politiikan ja talouden vaikuttaja.

9. Michael Angel Bastiaans, 31 Siberut, Indonesia

Valmistuttuaan opettajaksi Michael Angel Bastiaans muutti työskentelemään syrjäiselle Siberutin saarelle. Siberutilla Bastiaans opittiin tuntemaan sydämellisenä opettajana, joka jakoi oman ruokansa vähävaraisille oppilaille.

– Hän tiesi aina, kuinka ilahduttaa muita ja saada kaikki tuntemaan itsensä hyväksytyiksi, hänen kihlattunsa kuvaili miestä.

Bastiaans menehtyi 4. huhtikuuta sairastettuaan kahden viikon ajan.

10. Baldev Singh, 70, Punjab, Intia

Covid-19-tautiin menehtynyt Singh oli matkustellut Italiassa ja Saksassa. Palattuaan kotiseudulleen hän ei ollut jäänyt karanteeniin. Koronatartunta todettiin vasta kuoleman jälkeen. Vähän ennen kuolemaansa Singh oli osallistunut hindujen festivaaleille, jonne kerääntyi päivittäin noin 10 000 ihmistä. Singh on saattanut tartuttaa tietämättään tuhansia intialaisia.

11. Usama Riaz, 26, Gilgit, Pakistan

Riaz oli pakistanilainen nuori lääkäri, joka hoiti koronapotilaita, vaikka hänellä ei ollut mahdollisuutta saada kunnollisia suojavarusteita. Hän menehtyi tautiin 23. maaliskuuta ensimmäisenä pakistanilaisena lääkärinä. Pääministeri palkitsi Riazin tämän kuoleman jälkeen korkeimmalla mahdollisella kunnia-arvolla ja kuvaili hänen kuolemaansa kansalliseksi tragediaksi.

12. Hashem Bathayi Golpayegani, 78, Teheran, Iran

Iranin korkeimman uskonnollisen neuvoston jäsen kuoli sairaalassa 16. maaliskuuta kaksi päivää positiivisen testin jälkeen. Hänen lisäkseen jopa parikymmentä iranilaista korkeaa poliitikkoa ja papiston jäsentä on kuollut virukseen, joka on koetellut maata pahasti.

13. Hossein Sheikholeslam, 67, Teheran, Iran

1979 joukko iranilaisia kapinallisia otti panttivangikseen amerikkalaisen suurlähetystön henkilökuntaa. Hossein Sheikholeslam oli yksi näistä radikaaleista opiskelijoista. Hän nousi sittemmin korkeaan asemaan Iranin politiikassa. Hänestä tuli diplomaatti, joka toimi ulkoministerin neuvonantajana ja suurlähettiläänä Syyriassa. Hän menehtyi 5. maaliskuuta.

14. Adriano Trevisan, 78, Padova, Italia

Koronaviruksen ensimmäinen kuolonuhri Italiassa ja koko Euroopassa. Trevisan menehtyi 21. helmikuuta sairaalassa Padovassa Pohjois-Italiassa. Trevisan oli omistanut pienen rakennusalan yrityksen. Häntä jäi kaipaamaan kolme lasta.

15. Donato Sabia, 56, Potenza, Italia

Tiettävästi ensimmäinen koronavirukseen kuollut olympiafinalisti, joka juoksi sekä Los Angelesin että Soulin kisojen 800 metrillä. Euroopan hallimestari vuonna 1984. Ennätysaika 1.43,88 on Runner’s Worldin mukaan yhä Italian kautta aikain kolmanneksi paras tulos ja alle 23-vuotiaiden ennätys.

– Menetimme mestarin sekä kentällä että kentän ulkopuolella, lausui Italian olympiakomitea uransa jälkeen yleisurheilun hallintotehtävissä toimineesta Sabiasta.

Donato Sabia Los Angelesin olympialaisissa 1984.

16. Maurizio Pinto, 38, Turi, Italia

Yksi Italian nuorimmista koronavirukseen kuolleista joutui vuonna 2002 pyörätuoliin halvaannuttuaan auto-onnettomuudessa. Pinto työskenteli vanhainkodin hallinnossa. Hän menehtyi sairaalassa Barissa muutaman päivän tehohoidon jälkeen.

17. Roberto Stella, 67, Milano, Italia

Suojavälineet olivat lopussa lähellä Milanoa sijaitsevasta sairaalasta, joka painiskeli jatkuvasti pahenevan koronakriisin kourissa.

– Me emme lopeta töitä. Me olemme varovaisia ja jatkamme, tohtori Roberto Stella sanoi kollegalleen.

11. maaliskuuta Stellasta tuli ensimmäinen italialainen lääkäri, joka menehtyi koronaviruksen seurauksena. Maaliskuun aikana ainakin 66 lääkäriä menehtyi Italiassa koronaan.

18. Vittorio Gregotti, 92, Milano, Italia

Tunnettu arkkitehti ja arkkitehtuurin teoreetikko menehtyi sairaalassa Milanossa. Gregotti oli mukana suunnittelemassa useita merkittäviä urheilu- ja kulttuurirakennuksia, muun muassa Barcelonan olympiastadionin, Belémin kulttuurikeskuksen Lissabonissa ja Arcimboldin teatterin.

Arkkitehti Vittorio Gregotti menehtyi 92-vuotiaana.

19. Claudio Polzoni, 46, Bergamo, Italia

Polzoni työskenteli karabinieerina Italian puolisotilaallisessa santarmiyksikössä ja sen hälytystehtävissä. Häneltä jäi vaimo ja 10-vuotias tytär. Polzoni menehtyi pian sen jälkeen, kun hänen oli jo todettu parantuneen. Kuolinsyynä pidettiin covid-19:sta johtuvia jälkioireita.

20. Esteban, 57, Leganes, Espanja

Espanjan pääkaupungin lähellä sijaitsevan Severo Ochoan sairaalan kovia kokenut hoitohenkilökunta jätti pitkäperjantaina hetkeksi työnsä ja kerääntyi suojavarusteissaan sairaalan eteen suremaan juuri menehtynyttä työtoveriaan. Estebaniksi nimetty, pidetty 57-vuotias mies oli taistellut hengestään useita päiviä sairaalassa. Kollegat roikottivat banderollia, jossa luki: Esteban, aina muistoissamme!

21. Marcelo Peralta, 59, Madrid, Espanja

Tunnettu argentiinalainen saksofonisti ehti täyttää 59 vuotta vain paria päivää ennen menehtymistään. Jazzin ystävät ympäri maailmaa jäivät kaipaamaan saksofonilegendaa, joka yhdisti jazziin latinalaisamerikkalaisen musiikin erityispiirteitä.

22. Dolors Sala Barrio, 82, Barcelona, Espanja

Maailmankuulun jalkapallovalmentajan Pep Guardiolan äiti lisättiin Espanjan murheellisiin koronakuolleisuustilastoihin huhtikuun alussa. Manchester Cityä valmentava Guardiola lahjoitti aiemmin miljoona euroa kotimaansa pandemian vastaiseen taisteluun ja vetosi espanjalaisiin, jotta nämä tottelisivat ulkonaliikkumiskieltoa.

Jalkapallovamentaja Pep Guardiolan äiti Dolors Sala Carrio menehtyi 82-vuotiaana.

23. Francisco Garcia, 21, Málaga, Espanja

Garcia on nuorin Espanjassa koronaviruksen vuoksi menehtynyt. Leukemiaa sairastanut nuori mies kuului riskiryhmään. Hän oli innokas jalkapallon pelaaja. Garcian seura Atletico Portada Alta muisteli häntä someviestissä: ”Mitä nyt teemme ilman sinua, Francis?”

Innokas jalkapallon pelaaja Francisco Carcia sairasti leukemiaa. Hän on yksi nuorina covid-19:sta menehtyneistä.

24. Ivan Vazquez Chamorro, 33, Palma de Mallorca, Espanja

Argentiinalaismies menehtyi Mallorcalla, missä hän asui perheensä kanssa. Hän kärsi aivohalvauksesta. Miehen äiti Myriam Chamorro kertoi argentiinalaislehdelle, että hänen sydämensä on särkynyt pojan kuoleman johdosta.

25. Lucia Bose, 89, Segovia, Espanja

Italialainen kaunotar työskenteli vuosia leipomossa, kunnes hänet kruunattiin Miss Italiaksi 1947. Siitä alkoi ura näyttelijättärenä monissa italialaisissa 1950-luvun neorealismin klassikkoelokuvissa. Hän työskenteli muun muassa legendaaristen ohjaajien Michelangelo Antonionin ja Federico Fellinin kanssa. Bose keskittyi perhe-elämään ollessaan naimisissa härkätaistelija Luis Miguel Dominguinin kanssa 1956–1967. Bose menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

Näyttelijä Lucia Bose tunnetaan 1950-luvun italialaisista klassikkoelokuvista.

26. Vitor Godinho, 14, Santa Maria de Feira, Portugali

Futsalia harrastanut teini kiidätettiin sairaalaan maaliskuun lopulla ja koronatesti osoittautui positiiviseksi. Häntä ei heikon kunnon vuoksi kyetty enää kuljettamaan Porton lastenteholle vaan hän menehtyi. Pojalla oli psoriasis, joka saattaa heikentää kehon immuunijärjestelmää.

Vitor Godinho menehtyi vain 14-vuotiaana.

27. Liliane Marchais, 84, Bry-sur-Marne, Ranska

Kommunistipoliitikko ja Ranskan pitkäaikaisen legendaarisen kommunistijohtajan Georges Marchais’n leski menehtyi koronaan 8. huhtikuuta. Presidentti Emmanuel Macron ylisti lausunnossaan rouva Marchais’n taistelleen koko elämänsä aatteensa ja naisten oikeuksien puolesta.

Liliane Marchais puolusti naisten asemaa Ranskan kommunistisessa puolueessa.

28. Jean-Laurent Cochet, 89, Pariisi, Ranska

Ranskalaisen näyttämötaiteen suurmies tunnettiin tiukkana ja vaativana näyttelijöiden kouluttajana. Hänen oppilaisiinsa kuuluivat muun muassa Gérard Depardieu ja Isabelle Huppert. Cochet perusti vuonna 1965 näyttelijäkoulutusta tarjoavan koulun Cochet-Delavène School, jota on verrattu New Yorkin Actors Studioon.

Jean Laurent-Cochet opetti näyttelemistä rankalaistähdille.

29. Maria Teresa de Bourbon-Parma, 86, Pariisi, Ranska

Maria Teresaa on kutsuttu virheellisesti Espanjan kuningas Felipe VI:n serkuksi ja Espanjan prinsessaksi. Todellisuudessa Maria Teresa kuului karlistiseen Bourbon-Parman aatelissukuun, joka aikanaan kilpaili vallasta hallitsevan Bourbon-suvun kanssa. Hän on saanut lisänimen ”Punainen prinsessa” sosialististen arvojensa vuoksi. Naimattomana ja lapsettomana pystytellyt nainen muistetaan myös naisten oikeuksien ajajana. Maria Teresa asui lähes koko elämänsä Ranskassa.

Aatelissukuun kuuluva Maria Teresa Bourbon-Parma sai lisänimen Princessa Roja, Punainen prinsessa.

30. Julie A., 16, Pariisi, Ranska

Se alkoi vain yskänä, jota ranskalaistyttö hoiti siirapilla. Sitten tuli hengenahdistus ja sairaalareissu, jolloin lääkäri totesi aleneman hapensaannissa ja siirsi tytön lastensairaalaan Pariisiin. Siellä tehtiin kaksi koronatestiä, joista toinen osoittautui myöhemmin positiiviseksi. Tehohoitokaan ei lopulta pelastanut tyttöä, josta tuli nuorin ranskalaisuhri. Kuolema tuli niin yllättäen, että vanhemmat ehtivät sairaalaan vasta kun oli jo myöhäistä.

– Hänen ihonsa oli vielä lämmin, äiti Sabine kertoi Sud Ouestin mukaan.

31. Manu Dibango, 86, Pariisi, Ranska

Kamerunista kotoisin ollut saksofonisti Dibango oli suuri vaikuttaja afro-jazzin kehittymisessä. Hänen 1972 levyttämä laulunsa Soul Makossa oli ensimmäisiä afrikkalaisia kappaleita, joka nousi kansainväliseksi hitiksi. Dibangon vaikutteita kuulee edelleen tämän päivän popmusiikissa.

Saksofonisti Manu Dibango oli syntynyt Kamerunissa.

32. Rafael Gómez Nieto, 99, Strasbourg, Ranska

Espanjalaissyntyinen Rafael Gomez Nieto selvisi Espanjan sisällissodasta ja toisesta maailmansodasta, kunnes koronavirus vei hänet 99-vuotiaana. Gomez Nieto kuului toisessa maailmansodassa joukko-osastoon, joka saapui ensimmäisenä vapauttamaan Pariisia elokuussa 1944. Ranskan presidentti Macron sanoi muistosanoissaan, että Gomez Nieton kuoleman myötä kuolee myös osa eurooppalaista historiaa.

Rafael Gomez Nieto oli Espanjan sisällissodan ja toisen maailmansodan veteraani.

33. Pierre Fonteyne, 79, Knokke-Heist, Belgia

Huippukokki tunnettiin paitsi ravintoloistaan myös maan belgialaisen keittotaidon lähettiläänä, sillä hän oli yksi The Mastercooks of Belgium -verkoston perustajista. Maanantaina kuollut Chef Pierre piti vuosikaudet arvostettua Bruegel-ravintolaa Dammessa.

34. Hannes Schopf, 72, Wien, Itävalta

Katolisen viikkolehden Die Furchen entinen päätoimittaja kuoli pitkäperjantaina koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin, ilmoitti Itävallan sanomalehtien liitto, jonka johtoon Schopf myös kuului. Hän oli saanut tartunnan lomalla Ischglin hiihtokeskuksessa, monien eurooppalaisten tartuntaketjujen alkupisteessä.

35. Thomas F., 59, Lauenburg, Saksa

Ensimmäinen saksalainen koronauhri oli Hampurissa työskentelevä palomies, joka matkusti vaimonsa kanssa lomalle Egyptiin ja sai ilmeisesti siellä tartunnan. Hän kuoli Hurghadan sairaalassa 8. maaliskuuta. Hänellä oli takanaan 35 vuoden ura Hampurin palokunnassa.

36. Jörn Kubicki, 54, Berliini, Saksa

Neurokirurgi Kubicki oli Berliinin ex-pormestarin Klaus Wowereitin puoliso. He olivat pari jo 1990-luvulla ja Wowereitin aloitettua pormestarina he kertoivat avoimesti homoseksuaalisuudestaan. Kubicki oli kova tupakoitsija, joka kärsi vakavasta keuhkosairaudesta.

37. Barbara Rütting, 92, Marktheidenfeld, Saksa

Rütting teki näyttelijänä menestyksekkään uran 1950–80-luvuilla. Sitten hän keskittyi politiikkaan edustaen vihreitä, sillä ympäristönsuojelu oli lähellä hänen sydäntään. Hän kirjoitti myös useita kasvisruokakirjoja nousten vegetarismin kasvoiksi Saksassa.

38. Fridolin H., 83, Würzburg, Saksa

Eläkeläisherra asui vanhainkodissa Baijerissa, ja kärsi keuhkosairaudesta. Fridolin oli yksi peräti 22 kuolleesta St. Nikolaus -vanhainkodissa, jonka asukkaista puolella on todettu korona.

39. Darrell Blakely, 88, Manchester, Britannia

Brittimies romahti kotonaan 3. maaliskuuta, mutta ensimmäinen koronatesti oli negatiivinen. Usean päivän sairaalahoidon jälkeen uusi testi paljasti tartunnan ja hän kuoli tehohoidossa 13. maaliskuuta. Viruksen epäillään tarttuneen ravintolassa, jossa oli ollut Italiasta hiihtolomalta palanneita.

Darrell Blakely sai koronavirustartunnan Italiasta.

40. Luca Di Nicola, 19, Lontoo, Britannia

Italialaissyntyisen perusterveeksi sanotun nuoren miehen kuolema Britanniassa nostatti kysymyksiä pojan kotimaassa. Poika oli saanut voimakkaita oireita, joita oli käsketty hoitaa kotona parasetamolilla. Maaliskuun lopulla hän tuupertui rintakipuun ja menehtyi sairaalassa. Testi osoitti kuoleman jälkeen koronatartunnan.

41. Rifat Chadirji, 93, Lontoo, Britannia

Irakin arkkitehtuurin isäksi kutsuttu Chadirji menehtyi Lontoon-kodissaan 10. huhtikuuta. Hän vastasi useiden merkittävien rakennusten suunnittelusta Bagdadiin 1950–70-luvuilla, kunnes joutui pakenemaan Saddam Husseinin hirmuhallintoa länteen. Hänen merkkiteoksensa, Bagdadin tuntemattoman sotilaan patsas, sai tehdä tilaa Saddamin patsaalle, jonka amerikkalaissotilaat vuonna 2003 kaatoivat.

Rifat Chadirji oli tunnettu iranilainen arkkitehti, joka pakeni Saddam Husseinin hirmuvaltaa.

42. Kimberley Finlayson, 52, Hertford, Britannia

Brittinainen halusi juhlia miehensä kanssa Balin lomakohteessa Indonesiassa parin yhteisen liikeyrityksen 25-vuotista taivalta. Lomasta tuli kiirastuli, kun rouva Finlayson ohjattiin voimakkaiden oireiden vuoksi koronapotilaille tarkoitettuun julkiseen sairaalaan, jonka olot olivat aviomiehen mukaan kehnot.

Kimberley Finlayson menehtyi 11. maaliskuuta sen jälkeen, kun hänet oli ensin yritetty intuboida ja laittaa hengityskoneeseen, mutta operaatio oli epäonnistunut. Ken Finlayson kertoi Buzzfeedille, ettei koskaan saanut lääkäreiltä selvitystä, mitä tapahtui.

43. Alexander Thynn, 87, Wiltshire, Britannia

Muun muassa ”Britannian värikkäimmäksi persoonaksi” kuvailtu Bathin lordi kuoli koronaoireisiin 4. huhtikuuta Royal Bath United -sairaalassa vajaan viikon hoitojakson jälkeen.

Brittiylimys tunnettiin erityisesti originellista pukeutumisestaan ja maineestaan naistenmiehenä. Hänen sukunsa kotitila Wiltshitressä oli puolestaan kuuluisa Longleafin hulppeasta kartanosta ja valtavasta villieläinpuistosta.

Lordi Alexander Thynn oli värikäs pukeutuja.

44. Nick Matthews, 59, North Somerset, Britannia

Juuri Kanariansaarten Fuerteventuralta synttärilomalta palannut mies menehtyi maaliskuun puolivälissä koronan aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Hän oli eläköitynyt poliisivoimista terveysongelmien vuoksi kymmenen vuotta sitten. Leski sai pian lisää huonoja uutisia, kun joku käytti miehen henkilöllisyyttä hyväkseen ja järjesti netissä huijauksen keräten muka varoja perheelle.

Nick Matthewsin vaimo Mary julkaisi suru-uutisen Facebookissa: ”Tänään menetin paitsi kumppanini ja sukulaissieluni, myös parhaan ystäväni.”

45. Hilda Churchill, 108, Salford, Britannia

Vanhin Britanniassa koronavirukseen kuollut nainen oli selvinnyt vuoden 1918 espanjantaudista. Hän olisi pian täyttänyt 109, mutta menehtyi hoitokodissa Salfordissa vain muutama tunti koronatartunnan toteamisen jälkeen. Pitkän ikänsä salaisuuden nainen uskoi piilleen geeneissä ja kovassa työnteossa.

108-vuotias Hilda Churchill on tiettävästi vanhin covid-19-tautiin kuollut ihminen.

46. Beena George, 58, Drogheda, Irlanti

Intialaissyntyinen nainen ehti tehdä kymmenvuotisen uran Our Lady of Lourdes -sairaalassa hoitajana ja kasvattaa kaksi lasta, jotka nyt opiskelevat lääketiedettä. Hän taisteli rintasyöpää vastaan, kun koronavirus iski.

47. Rikard Andersson, 28, Sörmland, Ruotsi

Downin syndroomasta kärsinyt mies oli perheensä ilopilleri, joka selvitti oireyhtymän mukanaan tuomat terveysongelmat, mutta ei koronaviruksen aiheuttamaa keuhkosairautta. Sairaala ehti huhtikuun alussa muutamaa tuntia ennen kuolemaa ilmoittaa perheelle tilanteen huononemisesta.

– Saimme sanoa hyvästit. Istuimme siellä ilman mitään suojavarustusta, mistä olen jälkikäteen iloinen ... muuten hän ei olisi nähnyt meitä, kertoi Viktor-veli Aftonbladetille.

48. Birgit Falk, 80, Göteborg, Ruotsi

Hoitokodit ovat olleet myös Ruotsissa vanhusten surma. Kunnallisessa vanhainkodissa asunut dementikko nukkui pois ilman että omaiset pääsivät katsomaan häntä.

– Yritimme kysyä kuinka äidillä menee, mutta meille vastattiin, etteivät he tiedä. He eivät uskaltaneet mennä katsomaan, koska hänellä oli tartunta, kritisoi Mari Lim Falk Expressenille.

49. Ann-Kristine Karlsson, 58, Högsjö, Ruotsi.

Teknologiayhtiö Voithissa työskennellyt nainen oli yksi ensimmäisistä ruotsalaisuhreista. Ensin sairastui hänen kahdeksankymppinen isäpuolensa, ja nainen sai ilmeisesti viruksen hoidettuaan häntä. Heidän asuinpaikastaan Högsjön kylästä tuli alkuvaiheessa yksi pahimmista Ruotsin epidemiaryppäistä.

Isäpuoli kuoli ensin koronaan. Karlsson kävi perheen mukaan voimakkaiden oireiden takia useita kertoja ensiavussa, josta hänet käskettiin kotiin lepäämään. Nainen sai lopulta sydänkohtauksen kotonaan. Koronavirustartunta vahvistui kuoleman jälkeen. Naisen lapset ovat epäilleet haastatteluissa hoitovirhettä.

50. Pelle Andersson, 77, Tukholma, Ruotsi

Perhe kertoi ruotsalaismedialle viettäneensä ikimuistoisen hetken sairaalassa ennen miehen kuolemaa, joka näytti huhtikuun alussa ilmeiseltä. Anderssonille soitettiin suosikkiyhtye Weeping Willowsia ja AIK-jalkapallojoukkueen kannatuslaulua.

– Hän oli saanut paljon morfiinia. Hän oli normaalistikin iloinen, mutta nyt superiloinen. Me nauroimme ja pidimme hauskaa, kertoi tytär Marika.

51. Kerstin Behrendtz, 69, Tukholma, Ruotsi.

Ruotsalainen tunnettu radioääni oli jäänyt eläkkeelle 2017. Entinen musiikkitoimittaja nukkui pois hengityskoneessa 28. maaliskuuta. Hänen tyttärensä Emma julkaisi varoitusviestin ruotsalaisille.

– Kaikille teille jotka vielä vitsailette, viittaatte kintaalla, puhutte talouskriisistä ja valitatte, miksi juuri teidän pitää perua matka tuntureille, tämä on todellista! Kyse on elämästä ja kuolemasta.

Kerstin Behrendtz oli ruotslainen radiojuontaja.

52. John Hartwall, 75, Sipoo, Suomi

Logistiikkayhtiö K. Hartwallin hallituksen jäsen ja entinen toimitusjohtaja on yksi Suomessa koronaan kuolleista. Yhtiö tiedotti 25. maaliskuuta hänen kuolleen lyhyen, mutta aggressiivisen covid-19-taudin aiheuttaman sairauden jälkeen.

John Hartwall kuvattuna Sipoossa tammikuussa 2007.

53. Juha M. Venäläinen, 64, Kuopio, Suomi

Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri sairastui pian sen jälkeen kun hän oli palannut lomamatkalta Pohjois-Italiasta maaliskuun alussa. Hän menehtyi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehohoidossa 2. huhtikuuta. Venäläinen oli mukana myös Suomen mäkihyppymaajoukkueen toiminnassa vuosina 1992–2014.

Juha Venäläinen oli mäkihyppymaajoukkueen matkassa Itävallassa 2009.

54. Danila Tlisov, 39, Moskova, Venäjä

Venäjän tiedeakatemian ydintutkimusinstituutin fyysikko oli palkittu tutkija, joka osallistui parhaillaan Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitsevassa suuressa hadronitörmäyttimessä tehtävään tutkimushankkeeseen. Moskovski Komsomolets -lehden mukaan Tlisov palasi Ranskasta 21. maaliskuuta ja sairaaksi hän tunsi itsensä 4. huhtikuuta. Häntä hoidettiin covid-19-taudin aiheuttaman keuhkokuumeen vuoksi Kommunarkan sairaalassa Moskovassa, jossa hän menehtyi 14. huhtikuuta.

55. Igor Lozhevski 63 Moskova, Venäjä

Venäläisen En+ Group -teollisuuskonsernin hallitukseen itsenäisenä johtajana kuulunut Lozhevski kuoli Lontoossa sunnuntaina 12. huhtikuuta. Yrityksen tiedotteen mukaan hän menehtyi lyhyen sairauden jälkeen. Uutistoimisto Tass ja Forbes-lehti kertoivat omiin lähteisiinsä vedoten, että Lozhevskilta oli löytynyt koronavirus.

En+ Group on kaivos-, metalli-, energia- ja logistiikka-alalla toimiva teollisuuskonserni. Lozhevski oli työskennellyt urallaan myös Maailmanpankissa ja Deutsche Bankissa.

Igor Lozhevski oli venäläinen teollisuuspohatta.

56. Aleksei Burdyko, 34, Moskova, Venäjä

E-urheiluun erikoistuneen tv-kanava Game Show’n perustajan ja it-miljonäärin kuolemasta ilmoitti hänen ystävänsä Facebookissa. Burdyko oli syntyjään Valko-Venäjältä.

Ystävän mukaan Burdyko oli kytkettynä hengityslaitteeseen ja hän oli koomassa molemminpuolisen keuhkokuumeen vuoksi.

– Hän vaikutti jo olevan parantumassa, mutta sitten hän kuoli muutaman päivän kuluttua.

57. Viktor Dashkevitsh, 75, Vitebsk, Valko-Venäjä

Valkovenäläinen palkittu näyttelijä kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 31. maaliskuuta. Hänen menehtymisensä oli Valko-Venäjän ensimmäinen julkisesti vahvistettu koronaviruskuolema. Presidentti Aleksandr Lukashenko suostui tosin myöntämään Dashkevitshin kuoleman johtuneen vain osittain koronaviruksesta. Pääsyy oli hänen mielestään huono immuniteetti.

– Hänen vaimonsa on terve ja tytär on terve. Koska heillä on vahva immuniteetti. Mutta hän poloinen ei kestänyt. Joutui sairaalaan vaikean keuhkokuumeen takia ja oli hengityskoneessa, kun häntä yritettiin pelastaa, Lukashenko sanoi Belta-uutistoimistolle.

58. Aytac Yalman, 79, Üsküdar, Turkki

Turkkilainen Yalman oli vieraillut Iranissa ennen kuolemaansa covid-19-tautiin. Hän oli tehnyt nousujohteisen uran Turkin armeijassa ja oli arvoltaan everstiluutnantti ennen eläköitymistään 2004. Eläkkeellä hän keskittyi rakkaaseen harrastukseensa musiikkiin ja sävelsi oopperalibreton.

Aytac Yalman teki pitkän uran Turkin armeijan palveluksessa.

59. Freda Ocran, 51, New York, Yhdysvallat

Entinen New Yorkin Jacobi Memorial -sairaalan psykiatrisen osaston johtava hoitaja menehtyi 28. maaliskuuta koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin. Hänen kotipaikkansa Bronx on yksi New Yorkin pahimmista tartunta-alueista, jonka musta väestö on kärsinyt erityisen paljon. Ocran oli vaatinut parempia suojaimia ja koronatestejä hoitajille, mutta niitä ei ollut. Hoitajat osoittivat mieltään tilannetta vastaan vain hieman ennen naisen kuolemaa.

Sairaanhoitaja Freda Ocranin kuvaa kantava mielenosoittaja New Yorkissa.

– Hän oli huolissaan potilaiden kanssa työskentelystä ja siitä, että testiin pääsy kesti niin kauan, poika Kwame Ocran kertoi New York Postille.

– Ei ollut mitään keinoa tietää sitäkään, oliko jollakulla työtoverilla virus vai ei.

60. Mark Blum, 69, New York, Yhdysvallat

Hollywood-tähti kuoli newyorkilaissairaalassa maaliskuun lopussa viikko sen jälkeen kun oli saanut positiivisen koronavirustuloksen. Blum muistetaan erityisesti Madonnan vastanäyttelijänä Missä olet Susan -elokuvasta. Hän näytteli lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, kuten NYPD Blue ja Kova laki. Tähti sairasti vaimonsa mukaan astmaa.

Näyttelijä Mark Blum muistetaan muun muassa Kova laki -sarjasta.

61. Hailey Herrera, 25, New York, Yhdysvallat

Unelma tulevaisuuden ammatista vei latinonaisen tilanteisiin, jotka koituivat lopulta hänen kohtalokseen. Terapeutiksi opiskellut nainen tapasi paljon ihmisiä New Rochellessa, joka oli niin paha kriisipesäke New Yorkissa, että kaupunginosa piti eristää. Herrera sai tartunnan työharjoittelussa ja menehtyi 7. huhtikuuta.

62. Alan Merrill, 69, New York, Yhdysvallat

I Love Rock ’n’ Roll -hittikappaleen tekijä luuli sairauttaan vilustumiseksi ja lähti vielä pari viikkoa ennen kuolemaansa keikalle. Muusikon viime sunnuntaista poismenoa kunnioitti myös laulaja Joan Jett, joka singahti tähteyteen Merrillin kappaleen uudelleenlevytyksen ansiosta vuonna 1981.

Alan Merrill muistetaan I Love Rock’n’roll -hitin tekijänä.

63. Lee Green, 49, New York, Yhdysvallat

Huippukoripalloilija opiskeluaikana, myöhemmin poliisi Brooklynissa, ulospäin suuntautunut persoonallisuus. 14. maaliskuuta Lee Green toimi vielä dj:nä newyorkilaisten koripalloharrastajien juhlissa, yhdeksän päivää myöhemmin hän oli kuollut. Greenin uskotaan saaneen viruksen kyseisellä tai jo aiemmalla dj-keikalla.

Myös toinen queensiläinen ex-koripalloilija, David Edwards, 48, menehtyi koronaan samana päivänä kuin Green, 23. maaliskuuta. Perusterveiden, vahvojen miesten poismenoa on pidetty merkkinä epidemian vakavuudesta New Yorkin lähiöissä.

Green (vas.) ja Edwards olivat lahjakkaita koripallossa.

64. Kimarlee Nguyen, 33, New York, Yhdysvallat

Innokas rygbyn harrastaja Kimarlee Nguyen oli myös puoliammattimainen kirjailija, joka kertoi tarinoita kambodzalaisista juuristaan. Hänen vanhempansa olivat eläneet punakhmerien sorron alla ja pakolaisleirillä Thaimaassa. Nguyen oli ammatiltaan englannin opettaja New Yorkin Brooklynissa sijaitsevassa julkisessa koulussa. Häntä kuvailtiin eloisaksi ja innostavaksi opettajaksi, joka intoili Harry Pottereista ja animesta. Hän menehtyi 5. huhtikuuta matkalla sairaalaan.

65. Ho Kam Ming, 95, Toronto, Kanada

1925 Macaossa Kiinassa syntynyt Ho Kam Ming oli kamppailulajien ammattilainen. Hän alkoi harjoitella legendaarisen Ip Manin johdolla ollessaan 30-vuotias. Mingistä tuli myös itsestään merkittävä opettaja. Hän muutti 1990-luvulla Kanadaan Torontoon, jonne hän perusti oman koulun. Hän opetti itsepuolustuslajeja aktiivisesti vielä 2010-luvulla.

66. Mary Roman, 84, Fairfield, Yhdysvallat

Kaikki connecticutilaiskaupungissa tunsivat entisen kaupungin virkanaisen yhdestä asiasta: hän työnsi kuulaa. Ikänsä urheilua harrastanut Roman kilpaili menestyksellä seniorisarjoissa ympäri Yhdysvaltoja, ja pari kuukautta sitten hän harjoitteli paikallisen urheilukentän kuularingissä. Sitten läheiset huomasivat tahdin yhtäkkiä hidastuvan, ja kaupungin urheilutähti menehtyi 23. maaliskuuta.

67. Adam Schlesinger, 52, Poughkeepsie, Yhdysvallat

Fountains of Wayne -yhtyeen perustaja, laulaja ja Oscar-ehdokkuudenkin napannut lauluntekijä joutui sairaalaan maalis-huhtikuun vaihteessa ja menehtyi tehohoidossa muutamaa päivää myöhemmin.

– Hän oli jo menossa parempaan päin, mutta ei lopulta enää toipunut. Hän oli tuottelias kyky, omistautunut isä, poika ja ystävä, tähden edustaja sanoi CNN:lle.

Adam Schlesinger perusti Fountains of Wayne -bändin sekä sävelsi elokuviin ja tv-sarjoihin.

68. Lee Fierro, 91, Cleveland, Yhdysvallat

Näyttelijä-ohjaaja, viiden lapsen äiti, menehtyi koronavirukseen ohiolaisessa seniorikodissa 5. huhtikuuta. Hänet muistettiin erityisesti Tappajahai-elokuvan lyhyestä, mutta koskettavasta kohtauksesta, jossa hän näytteli poikaansa surevaa äitiä.

69. John ”Bucky” Pizzarelli, 94, Saddle River, Yhdysvallat

New Yorkin jazz-piirien kärkinimiin 1970-luvulla kuulunut kitaristi menehtyi huhtikuun alussa New Jerseyssa. Muun muassa Benny Goodmanin kanssa esiintynyt ja Tonight Show’n orkesteriin kuulunut Pizzarelli teki vielä 1990-luvulla uuden tulemisen oman poikansa kanssa.

Bucky Pizzarelli oli jazzkitaristi.

70. Alvin Simmons, 54, Rochester, Yhdysvallat

Yhdysvaltain armeijan palveluksesta eläköitynyt mies oli saanut uuden työpaikan kaupungin puutarhaosastolta vain kuukautta ennen kuolemaansa. Kahden lapsen isä meni koronaoireiden takia sairaalaan 13. maaliskuuta, mutta hänet lähetettiin kotiin karanteeniin. Alle vuorokauden päästä mies alkoi pian potea hengenahdistusta ja hän joutui hengityskoneeseen. Se ei enää pelastanut tupakoitsijaksi tiedettyä miestä.

Michelle Wilcox kertoi menehtyneestä veljestään Alvin Simmonsta: ”Hän rakasti perhettään ja hän rakasti isänmaataan.”

71. Maurice Berger, 63, Copake, Yhdysvallat

Arvostettu taidehistorioitsija ja museokuraattori kuoli kotonaan New Yorkin osavaltiossa 22. maaliskuuta sydänkohtaukseen, jonka todettiin myöhemmin aiheutuneen todennäköisesti koronaoireista. Hänen oireensa olivat olleet voimakkaita, mutta hän ei aviomiehensä mukaan päässyt koronatestiin.

Maurice Berger oli vaikutusvaltainen taidekuraattori.

72. Wallace Roney, 59, Paterson, Yhdysvallat

Jazzpiirejä korona koetteli myös trumpetisti Wallace Roneyn kuoleman myötä maaliskuun lopussa.

– Uskomatonta, niin monia kuollut, päivästä toiseen joku uusi, kommentoi Roneyn oppilaana ollut Waldron Ricks Buzzfeedille jazztaiteilijoiden poismenoja.

Opettajaansa hän muisteli tinkimättömäksi käskyttäjäksi, joka laittoi aina soittamaan uudelleen kunnes kappale sujui.

Wallace Roney esiintyi myös Suomessa Pori Jazzeilla 2012.

73. Rita Fusco-Jackson, 55, New Jersey, Yhdysvallat

Tämä on tarina, ei yhdestä vaan neljästä kuolleesta saman suurperheen jäsenestä. Rita Fusco-Jackson kuoli koronaan 13. maaliskuuta, hänen veljensä Carmine 18. maaliskuuta ja vain tunteja myöhemmin samana päivänä perheen äiti Grace Fusco, 73. Ison sisarusparven toinen veli Vincent menehtyi vielä seuraavana päivänä.

– Täysin surrealistista. He olivat elämämme juuret... Samalla sekunnilla kun alamme surra yhtä, puhelin soi ja toinen on poissa, otettu meiltä ikuisiksi ajoiksi, kuvaili Elizabeth Fusco CNN:lle.

74. Adrian Baker, 72, Florida, Yhdysvallat

Floridalaispariskunta oli 51 vuotta naimisissa ja he myös kuolivat yhdessä. Adrian Baker, 72, ja Stuart Baker, 74, irrotettiin yhtä aikaa hengityskoneesta, kun heidän elimensä olivat pettäneet. Vanhempiensa kuolemasta puhui julkaisemallaan videolla poika Buddy Baker, joka tunnetaan Yhdysvalloissa amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan NFL:n veteraaniagenttina.

75. Terrence McNally, 81, Sarasota, Yhdysvallat

Koronatartunta oli liikaa keuhkosairaudesta kärsineelle, syövästä toipuneelle floridalaiselle näytelmäkirjailijalle, joka menehtyi sairaalassa 24. maaliskuuta. Asiasta kertoi hänen aviomiehensä. McNally oli neljästi Tony-palkinnon saanut, homoseksuaalien yhteisöjä kuvannut teatterintekijä, jonka näytelmiä on esitetty Suomessakin.

Näytelmäkirjailija Terrence McNally on palkittu muun muassa Tonylla.

76. John Prine, 73, Nashville, Yhdysvallat

Koronavirus koitui myös Grammy-palkitun country- ja folk-laulajan kohtaloksi pääsiäisen alla.

– Hänen kehonsa ei kestänyt tämän viruksen aiheuttamaa tuhoa huolimatta lääkintätiimin taidoista ja hoivasta, muusikon perhe totesi lausunnossaan.

John Prine esiintyi kantrin kehdossa Nashvillessä.

77. Jazmond Dixon, 31, St. Louis, Yhdysvallat

Punaisen ristin veripankissa työskennellyt nainen tunsi itsensä sairaaksi maaliskuun puolivälissä, mutta panttasi lääkäriin menoa monta päivää. Sairaalassa hän menehtyi neljän päivän jälkeen. Kukaan ei tiedä, mistä hän sai viruksen, eikä hänen perheensä ainakaan tiedä, että hänellä olisi ollut riskitekijöitä terveydessään.

78. Israel Sauz, 22, Tulsa, Yhdysvallat

Israel Sauzin esikoispoika oli vain 21 päivää vanha, kun nuori isä menehtyi covid-19-tautiin. Vain paria kuukautta ennen kuolemaansa Sauz oli juhlinut ensimmäistä hääpäiväänsä vaimonsa Krystalin kanssa. Shauz oli työskennellyt teini-ikäisestä asti Tulsassa huoltoasemalla. Sauzin entinen opettaja kertoi, että tämän kuolema oli järkyttänyt kaupunkilaisia ja saanut heidät ottamaan epidemian vakavammin.

79. Marion Krueger, 85, Kirkland, Yhdysvallat

Yhdysvaltain ensimmäisiä koronauhreja. Asui surullisenkuuluisassa seattlelaisessa Life Care -hoitokodissa. Lonkkamurtumasta toipumassa ollut isoisoäiti nukkui pois 26. helmikuuta. Hänen koronatartuntansa paljastui omaisille vasta viisi päivää myöhemmin. Sittemmin samaan paikkaan on liitetty peräti 37 kuolemaa, ja jotkut omaiset suunnittelevat oikeuskannetta.

80. Sundee Rutter, 42, Everett (WA), Yhdysvallat

Mies kuoli muutama vuosi sitten äkillisesti, ja Sundee Rutterilla itsellään todettiin rintasyöpä. Kuuden lapsen äiti taisteli itsensä takaisin normaaliin elämään ja oli juuri lopettanut kemoterapian, kun virus iski. Rutter sinnitteli pari viikkoa kotona, kunnes hengitysvaikeudet pakottivat sairaalaan, jossa hän menehtyi. Todennäköisesti syöpähoidot olivat heikentäneet vastustuskykyä.

81. Jenny Polanco, 62, Santo Domingo, Dominikaaninen tasavalta

Muotisuunnittelija Jenny Polanco tuli tunnetuksi tyylistään, joka yhdisteli klassista avantgarde-tyyliä karibialaisiin vaikutteisiin. Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin ollut suunnittelija työskenteli neljä vuosikymmentä eri puolilla Karibiaa sekä New Yorkissa ja Pariisissa. Polanco sai koronatartunnan matkallaan Madridissa. Hän menehtyi kotikaupungissaan Santo Domingossa.

Jenny Polanco oli maineikas karibialainen muotisuunnittelija.

82. Sam Clayton Jr., 58, Kingston, Jamaika

Reggae-vaikuttaja Sam Clayton Jr. halusi levittää letkeän musiikin ilosanomaa ympäri maailmaa. Kingstonissa syntynyt mies työskenteli tuottajana ja ääniteknikkona legendaarisella Harry J. Studiolla. Clayton työskenteli myös ulkomaisten artistien kanssa. Clayton oli osa 1988 Calgaryn talviolympialaisten kelkkailutiimiä, joka innoitti Disney-elokuvaan Kelkkajengi.

83. Manuel Adolfo Varas, 76, Santiago de Guyaquil, Ecuador

Urheilujournalismin pioneeri Manuel Adolfo Varas oli mukana perustamassa radioasema Radio Caravanaa, jolla hän työskenteli selostajana 30 vuotta. Varas oli kouluttautunut juristiksi, mutta hänestä tuli yksi Ecuadorin tunnetuimmista urheilutoimittajista ja selostajista. Hän ehti olla eläkkeellä vain pari vuotta ennen menehtymistään 30. maaliskuuta.

84. Yanomami-poika, 15, Boa Vista, Brasilia

Aliravittu, heikkokuntoinen Brasilian alkuperäiskansoihin kuuluvan yanomami-heimon jäsen tuotiin viidakosta sairaalaan, jossa hän menehtyi 9. huhtikuuta. Tiedossa ei ole, miten eristyksissä elävän heimon jäsenet ovat saaneet viruksen, mutta alueella on laitonta kaivostoimintaa. Heimon pelätään olevan erityisen haavoittuva taudille. Poika saatettiin nimettömänä hautaan pian kuoleman jälkeen.

85. Cleonice Gonçalves, 63, Rio de Janeiro, Brasilia

Rio de Janeiron hienostoalueella taloudenhoitajana työskennellyt Cleonice Gonçalves tunsi olonsa sairaaksi. Hänen perheensä soitti hänelle taksin kotiin. Matka kotikylä Miguel Pereiraan kesti kaksi tuntia kiemuraisia vuoristoteitä pitkin. Siellä Gonçalves hakeutui sairaalaan. Hän kuoli seuraavana aamuna. Gonçalves oli Brasilian viides koronan uhri ja ensimmäinen Rio de Janeiron alueella.

Koronatartunnan Gonçalves sai työnantajaltaan, jolle hän oli työskennellyt vuosikymmeniä. Talon rouva oli palannut lomamatkalta Italiasta ja tuntenut olonsa sairaaksi. Hän oli epäillyt koronavirusta, mutta ei ollut kertonut tästä taloudenhoitajalleen. Tapaus sai Brasiliassa aikaan paljon keskustelua luokkayhteiskunnasta.

86. Naomi Munakata, 64, Sao Paulo, Brasilia

Japanilaissyntyinen, käytännössä koko elämänsä Brasiliassa asunut naiskapellimestari teki pitkän uran Sao Paulon sinfoniaorkesterin johdossa. Hän menehtyi 26. maaliskuuta. Brasiliassa kiista koronaepidemian vastaisista toimista on kärjistynyt, kun presidentti Jair Bolsonaro haluaisi avata maan taloutta terveysministeriön suositusten vastaisesti.

87. Rodolfo Gonzalez Rissotto, 70, Montevideo, Uruguay

Uruguayn historian professori Rodolfo Gonzalez Rissotto teki myös mittavan poliittisen uran. Hän oli Uruguayn opetusministeri 1990-luvun alkupuolella ja lyhyen aikaa puolustusministeri. Rissotto oli maansa ensimmäinen covid-19-kuolonuhri.

88. Juan Gimenez, 76, Mendoza, Argentiina

Sarjakuvataiteen mestari oli ollut maaliskuun puolivälissä vierailulla Espanjassa, josta hän todennäköisesti sai viruksen ja kuoli 2. huhtikuuta. Gimenez tuli tunnetuksi erityisesti yksityiskohtaisista erilaisten koneiden piirroksistaan.

89. Andrea Gomez, 49, Buenos Aires, Argentiina

Sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi kiidätetty mies menehtyi ennen kuin sai tietää sairastuneensa koronaviruksesta. Argentiinan parlamentin työntekijöihin kuulunut Gomez työskenteli siivoojana senaatin rakennuksessa. Parlamenttirakennus eristettiin tarttumisriskin vuoksi.

90. Yemin Peretz, 74, Casablanca, Marokko

Casablancan pieni juutalaisyhteisö on kokenut kovia koronaviruksen takia. Alle 2 000 ihmisen yhteisöstä ainakin 11 on menehtynyt koronan vuoksi. Virus on aiheuttanut myös kokonaisen perheen kuoleman. Ensin kuoli perheen poika Ari, sitten äiti Simone ja lopulta isä Yemin Peretz. Myös Arin vaimo on tehohoito-osastolla hengityskoneessa. ”He olivat yhteisömme kivijalkoja, he auttoivat monia ihmisiä” yhteisön jäsen kertoi. Perhe oli sukua Israelin työväenpuolueen johtajalle Amir Peretzille.

91. Ahmed Al-Lawah, 57, Port Said, Egypti

Egyptin ensimmäinen covid-19-tautiin menehtynyt lääkäri oli kliinisen patologian professori Ahmed Al-Lawah. Kun hänen potilaansa oli saanut positiivisen koronatestituloksen, lääkäri eristi itsensä välittömästi. Hän oli saanut tartunnan ja menehtyi 30. maaliskuuta. Al-Lawah oli paitsi intohimoinen lääkärintyöstään, myös hyvin perhekeskeinen mies. Hänellä oli tapana kutsua viikoittain perhe ja sukulaiset yhteen syömään.

Miehen nuorempi sisko kertoi perheen olevan sokissa.

– Emme tiedä, mitä teemme ilman häntä.

92. Nur Hassan Hussein, 82, Mogadishu, Somalia

Somalian entinen pääministeri johti maataan humanitaarisen kriisin läpi. Lakimiestaustaisesta Husseinista tuli pääministeri marraskuussa 2007, jolloin Somaliassa käytiin taisteluja ääri-islamilaisia joukkoja vastaan ja kymmeniä tuhansia kansalaisia pakeni maasta. Hussein johti rauhanneuvotteluja, jotka johtivat rauhansopimukseen 2008.

93. Ahmed Ismail Hussein, 91, Mogadishu, Somalia

Yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista somalimuusikoista menehtyi Lontoossa 91-vuotiaana. Hussein oli useiden sukupolvien rakastama muusikko. Hänen suuri intohimonsa oli luutun kaltainen soitin ud, jota käytetään varsinkin Lähi-idässä. Husseinin merkitys perinteisien somalimusiikin eli qaraamin kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä oli valtaisa.

94. Mababa ”Pape” Diouf, 68, Dakar, Senegal

Marseillen jalkapallojoukkueen entinen nokkamies kuoli kotimaassa Senegalissa koronaan 31. maaliskuuta. Hänet oli tarkoitus lennättää Ranskaan saamaan hoitoa, mutta hänen tilansa romahti niin nopeasti, että hänet jouduttiin sen sijaan laittamaan hengityskoneeseen.

95. Rose Marie Compaore, 61, Ouagadougou, Burkina Faso

Compaore nousi 2015 Burkina Fason parlamentin varapresidentiksi. Hän työskenteli tehtävässä kuolemaansa saakka 18. maaliskuuta. Compaore oli ensimmäinen covid-19-tautiin menehtynyt Burkina Fasossa ja koko Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

96. Zororo Makamba, 30, Harare, Zimbabwe

Kuuluisa tv-kasvo ja yhteen maan rikkaimmista suvuista kuulunut mies oli ensimmäinen Zimbabwessa koronaan menehtynyt. Hän kuoli 23. maaliskuuta, vain kaksi päivää positiivisen koronatestin jälkeen. Hänen veljensä Tawanda kommentoi veljensä kuolemaa sanomalla, että Hararen sairaalasta puuttuu elintärkeitä asioita, kuten hengityskoneita, ja siksi hänen veljensä hoito oli puutteellista.

– Hallitus ei ole varautunut epidemiaan.

97. Louis Wilsenach, 79, Johannesburg, Etelä-Afrikka

Kirjailija, tunnettu markkinointialan vaikuttaja ja lähetystyön tekijä menehtyi johannesburgilaisessa yksityissairaalassa maaliskuun puolivälissä alueen ensimmäisenä covid-19-uhrina. Wilsenach liittyi myös Etelä-Afrikan kipeään rotuerotteluhistoriaan, kun hänet palkattiin 1990-luvun alussa uudistamaan maan johtavan puolueen imagoa hieman ennen apartheidin kaatumista.

98. Gita Ramjee, 63, Durban, Etelä-Afrikka

Intialaistaustainen, Ugandassa syntynyt lääkäri oli johtavia aids-tutkijoita. Hän kuoli covid-19:n aiheuttamiin oireisiin huhtikuun alussa pian sen jälkeen kun oli palannut Lontoosta tapaamasta aikuisia poikiaan. Ramjee oli omistanut elämänsä erityisesti hiv:n leviämisen estämiseksi köyhien eteläafrikkalaisten naisten keskuudessa.

Gita Ramjee oli aids-tutkija.

99. Janet Lieben, 67, Orange, Australia

Janet Lieben ja hänen miehensä Jerry saivat koronavirustartunnan lomamatkallaan Ruby Princess -risteilyaluksella. Janet menehtyi 1. huhtikuuta. Hänen miehensä ei päässyt tapaamaan vaimoaan tämän kuolinvuoteelle Orangen kaupungin sairaalassa. 18 muuta samalla risteilyllä ollutta on menehtynyt. Useat sadat ovat saaneet tartunnan.

100. Ray Daniels, 73, Perth, Australia

Australialainen mies menehtyi äkillisesti samalla viikolla, kun hän oli poistunut Celebrity Solstice -risteilyalukselta. 26. maaliskuuta menehtyneen Ray Danielsin perhe kertoi tiedotteessa, että he olivat järkyttyneitä ja yllättyneitä äkillisestä kuolemasta. Rakastettu isä ja isoisä oli perusterve, hyvässä kunnossa ja aktiivinen. Danielsilla ei ollut mitään oireita, kunnes hän oli menettänyt tajuntansa kotonaan. Kahden vuorokauden kuluttua hän oli kuollut.

Lähteet: New York Times, Washington Post, Buzzfeed, CNN, New York Post, Wall Street Journal, BBC, Guardian, Daily Mail, Al Jazeera, Aftonbladet, Expressen, Paris Match, Le Monde, Der Standard, Abendblatt, The National, News24.Corriera della Sera, El Pais, South Morning China Post, Africa News, Moskovski Komsomolets, Kommersant, Komsomolskaja Pravda.